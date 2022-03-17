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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Рома - Витесс
Рома - Витесс: обзор матча 17 марта 2022
Рома
17.03.2022, четверг, 23:00
Лига конференций, 1/8 финала
1 : 1
Первый матч – 1 : 0
Завершен
Витесс
90+1'
Т. Абрахам
62'
М. Виттек
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Рома - Витесс
Замена
Э. Бове
️️️️
Л. Пеллегрини
90'
+4
90'
+3
Замена
Т. Бейтинк
️️️️
Р. Базур
ГОЛ! 1:1!
Т. Абрахам
Пас отдал
Р. Карсдорп
90'
+1
Желтая карточка
С. Эль-Шаарави
89'
Замена
Ф. Афена-Гьян
️️️️
Н. Дзаньоло
79'
Желтая карточка
Н. Дзаньоло
72'
Замена
С. Эль-Шаарави
️️️️
Э. Мэйтленд-Найлс
66'
Замена
Б. Кристанте
️️️️
Ж. Верету
66'
Замена
Р. Карсдорп
️️️️
М. Винья
66'
62'
ГОЛ! 0:1!
М. Виттек
Пас отдал
Э. Даса
60'
Замена
Я. Гбоу
️️️️
Д. Хейсман
58'
Желтая карточка
Я. Расмуссен
42'
Желтая карточка
А. Грбич
Желтая карточка
Р. Ибаньес
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рома
1
Руй Патрисиу
ВР
6
Матиас Винья
ЛЗ
3
Рожер Ибаньес
ЦЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
3
Мараш Кумбула
ЦЗ
22
Генрих Мхитарян
ЦП
17
Жордан Верету
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
10
Николо Дзаньоло
АП
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
18
Тэмми Абрахам
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Витесс
1
Йерун Хувен
ВР
32
Максимилиан Виттек
ЛЗ
5
Данило Дехи
ЦЗ
14
Якоб Расмуссен
ЦЗ
2
Эли Даса
ПЗ
6
Сондре Тронстад
ЦП
23
Рихедли Базур
ЦП
8
Тони Домджони
ЦП
23
Дан Хейсман
АП
17
Луа Опенда
ЦФ
9
Адриан Грбич
ЦФ
Главный тренер
Томас Летш
Рома
23
Пьетро Боер
ВР
13
Даниэль Фузато
ВР
59
Никола Залевски
ЛЗ
2
Рик Карсдорп
ПЗ
8
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
5
Эбрима Дарбо
ОП
24
Амаду Диавара
ОП
4
Бриан Кристанте
ЦП
8
Эдоардо Бове
ЦП
23
Карлес Перес
ПВ
14
Эльдор Шомуродов
ЦФ
13
Феликс Афена-Гьян
ЦФ
Витесс
20
Дан Райцигер
ВР
15
Маркус Шуберт
ВР
42
Миллион Манхоф
ЛЗ
6
Энцо Корнелиссе
ЦЗ
27
Ромарик Япи
ПЗ
34
Янн Гбоу
ЛВ
11
Гьян де Регт
ЛВ
8
Патрик Вруг
ЦП
44
Энрико Эрнандес
АП
29
Томас Бейтинк
ЦФ
8
Николай Фредериксен
ЦФ
4-3-2-1
1
Патрисиу
6
Винья
6
Смоллинг
3
Кумбула
3
Ибаньес
22
Мхитарян
17
Верету
2
Мэйтленд-Найлс
10
Дзаньоло
7
Пеллегрини
18
Абрахам
4-3-1-2
1
Хувен
2
Даса
5
Дехи
14
Расмуссен
32
Виттек
6
Тронстад
23
Базур
8
Домджони
23
Хейсман
9
Грбич
17
Опенда
6
Винья
2
Карсдорп
2
Карсдорп
6
Винья
17
Верету
4
Кристанте
4
Кристанте
17
Верету
7
Пеллегрини
8
Бове
8
Бове
7
Пеллегрини
2
Мэйтленд-Найлс
8
Эль-Шаарави
8
Эль-Шаарави
2
Мэйтленд-Найлс
10
Дзаньоло
13
Афена-Гьян
13
Афена-Гьян
10
Дзаньоло
23
Хейсман
34
Гбоу
34
Гбоу
23
Хейсман
23
Базур
29
Бейтинк
29
Бейтинк
23
Базур
Остались в запасе
Рома
Витесс
59
Никола Залевски
ЛЗ
23
Пьетро Боер
ВР
13
Даниэль Фузато
ВР
5
Эбрима Дарбо
ОП
24
Амаду Диавара
ОП
23
Карлес Перес
ПВ
14
Эльдор Шомуродов
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
20
Дан Райцигер
ВР
15
Маркус Шуберт
ВР
42
Миллион Манхоф
ЛЗ
6
Энцо Корнелиссе
ЦЗ
27
Ромарик Япи
ПЗ
8
Патрик Вруг
ЦП
44
Энрико Эрнандес
АП
11
Гьян де Регт
ЛВ
8
Николай Фредериксен
ЦФ
Главный тренер
Томас Летш
Остались в запасе
59
Никола Залевски
ЛЗ
23
Пьетро Боер
ВР
13
Даниэль Фузато
ВР
5
Эбрима Дарбо
ОП
24
Амаду Диавара
ОП
23
Карлес Перес
ПВ
14
Эльдор Шомуродов
ЦФ
Остались в запасе
20
Дан Райцигер
ВР
15
Маркус Шуберт
ВР
42
Миллион Манхоф
ЛЗ
6
Энцо Корнелиссе
ЦЗ
27
Ромарик Япи
ПЗ
8
Патрик Вруг
ЦП
44
Энрико Эрнандес
АП
11
Гьян де Регт
ЛВ
8
Николай Фредериксен
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Главный тренер
Томас Летш
Статистика матча Рома - Витесс
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Рома
Италия. Серия А, 13 тур
Рома
- : -
29.11.2026
Монца
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
2 : 2
25.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
1 : 5
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
Витесс
2 : 2
19.05.2024
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 33 тур
Херенвен
1 : 3
12.05.2024
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 32 тур
Утрехт
1 : 0
05.05.2024
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 31 тур
Витесс
3 : 2
28.04.2024
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 30 тур
ПСВ
6 : 0
13.04.2024
Витесс
Информация о матче
Стадион:
Олимпико
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