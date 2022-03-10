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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Витесс - Рома
Витесс - Рома: обзор матча 10 марта 2022
Витесс
10.03.2022, четверг, 20:45
Лига конференций, 1/8 финала
0 : 1
Ответный матч – 1 : 1
Завершен
Рома
45+1'
С. Оливейра
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Витесс - Рома
88'
Замена
К. Смоллинг
️️️️
Г. Мхитарян
86'
Желтая карточка
Д. Манчини
Замена
Р. Базур
️️️️
Т. Домджони
83'
Замена
Т. Бейтинк
️️️️
Д. Ороз
83'
Замена
Н. Фредериксен
️️️️
Л. Опенда
83'
79'
Вторая желтая
С. Оливейра
70'
Желтая карточка
С. Оливейра
66'
Замена
Л. Пеллегрини
️️️️
Н. Дзаньоло
46'
Замена
С. Эль-Шаарави
️️️️
Ж. Верету
46'
Замена
Р. Карсдорп
️️️️
Э. Мэйтленд-Найлс
46'
Замена
Б. Кристанте
️️️️
М. Винья
45'
+1
ГОЛ! 0:1!
С. Оливейра
Пас отдал
Н. Дзаньоло
Желтая карточка
Д. Ороз
33'
7'
Желтая карточка
М. Винья
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Витесс
1
Йерун Хувен
ВР
32
Максимилиан Виттек
ЛЗ
5
Доминик Ороз
ЦЗ
5
Данило Дехи
ЦЗ
14
Якоб Расмуссен
ЦЗ
2
Эли Даса
ПЗ
6
Сондре Тронстад
ЦП
22
Матуш Беро
ЦП
8
Тони Домджони
ЦП
9
Адриан Грбич
ЦФ
17
Луа Опенда
ЦФ
Главный тренер
Томас Летш
Рома
1
Руй Патрисиу
ВР
6
Матиас Винья
ЛЗ
23
Джанлука Манчини
ЦЗ
3
Мараш Кумбула
ЦЗ
3
Рожер Ибаньес
ЦЗ
22
Генрих Мхитарян
ЦП
27
Сержиу Оливейра
ЦП
17
Жордан Верету
ЦП
10
Николо Дзаньоло
АП
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
18
Тэмми Абрахам
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Витесс
15
Маркус Шуберт
ВР
20
Дан Райцигер
ВР
42
Миллион Манхоф
ЛЗ
37
Томаш Хайек
ЦЗ
27
Ромарик Япи
ПЗ
34
Янн Гбоу
ЛВ
23
Рихедли Базур
ЦП
23
Дан Хейсман
АП
44
Энрико Эрнандес
АП
11
Гьян де Регт
ЦФ
29
Томас Бейтинк
ЦФ
8
Николай Фредериксен
ЦФ
Рома
13
Даниэль Фузато
ВР
59
Никола Залевски
ЛЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
2
Рик Карсдорп
ПЗ
8
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
5
Эбрима Дарбо
ОП
8
Эдоардо Бове
ЦП
4
Бриан Кристанте
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
23
Карлес Перес
ПВ
14
Эльдор Шомуродов
ЦФ
13
Феликс Афена-Гьян
ЦФ
3-2-3-2
1
Хувен
5
Ороз
5
Дехи
14
Расмуссен
32
Виттек
2
Даса
6
Тронстад
22
Беро
8
Домджони
17
Опенда
9
Грбич
4-4-1-1
1
Патрисиу
23
Манчини
3
Кумбула
3
Ибаньес
6
Винья
2
Мэйтленд-Найлс
27
Оливейра
17
Верету
22
Мхитарян
10
Дзаньоло
18
Абрахам
8
Домджони
23
Базур
23
Базур
8
Домджони
5
Ороз
29
Бейтинк
29
Бейтинк
5
Ороз
17
Опенда
8
Фредериксен
8
Фредериксен
17
Опенда
22
Мхитарян
6
Смоллинг
6
Смоллинг
22
Мхитарян
2
Мэйтленд-Найлс
2
Карсдорп
2
Карсдорп
2
Мэйтленд-Найлс
6
Винья
4
Кристанте
4
Кристанте
6
Винья
10
Дзаньоло
7
Пеллегрини
7
Пеллегрини
10
Дзаньоло
17
Верету
8
Эль-Шаарави
8
Эль-Шаарави
17
Верету
Остались в запасе
Витесс
Рома
15
Маркус Шуберт
ВР
20
Дан Райцигер
ВР
42
Миллион Манхоф
ЛЗ
37
Томаш Хайек
ЦЗ
27
Ромарик Япи
ПЗ
23
Дан Хейсман
АП
44
Энрико Эрнандес
АП
34
Янн Гбоу
ЛВ
11
Гьян де Регт
ЦФ
Главный тренер
Томас Летш
59
Никола Залевски
ЛЗ
13
Даниэль Фузато
ВР
5
Эбрима Дарбо
ОП
8
Эдоардо Бове
ЦП
23
Карлес Перес
ПВ
14
Эльдор Шомуродов
ЦФ
13
Феликс Афена-Гьян
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Остались в запасе
15
Маркус Шуберт
ВР
20
Дан Райцигер
ВР
42
Миллион Манхоф
ЛЗ
37
Томаш Хайек
ЦЗ
27
Ромарик Япи
ПЗ
23
Дан Хейсман
АП
44
Энрико Эрнандес
АП
34
Янн Гбоу
ЛВ
11
Гьян де Регт
ЦФ
Остались в запасе
59
Никола Залевски
ЛЗ
13
Даниэль Фузато
ВР
5
Эбрима Дарбо
ОП
8
Эдоардо Бове
ЦП
23
Карлес Перес
ПВ
14
Эльдор Шомуродов
ЦФ
13
Феликс Афена-Гьян
ЦФ
Главный тренер
Томас Летш
Главный тренер
Жозе Моуринью
Статистика матча Витесс - Рома
1
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
Витесс
2 : 2
19.05.2024
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 33 тур
Херенвен
1 : 3
12.05.2024
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 32 тур
Утрехт
1 : 0
05.05.2024
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 31 тур
Витесс
3 : 2
28.04.2024
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 30 тур
ПСВ
6 : 0
13.04.2024
Витесс
Рома
Италия. Серия А, 13 тур
Рома
- : -
29.11.2026
Монца
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
2 : 2
25.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
1 : 5
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Информация о матче
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