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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Рид - Шахтер
Рид - Шахтер: обзор матча 26 июля 2012
Рид
26.07.2012, четверг, 21:00
Лига Европы, 2 раунд
0 : 0
Первый матч – 1 : 1
Завершен
Шахтер
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Личные встречи
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Статистика матча Рид - Шахтер
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0
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Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Рид
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Вольфсберг
- : -
22.11.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рид
2 : 4
07.11.2026
ЛАСК
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Альтах
1 : 1
31.10.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Штурм
2 : 2
25.10.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рид
3 : 2
17.10.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 8 тур
Тироль
1 : 2
10.10.2026
Рид
Шахтер
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Шахтер
1 : 2
01.12.2024
Днепр
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Торпедо-БелАЗ
1 : 0
26.11.2024
Шахтер
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Шахтер
1 : 2
10.11.2024
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Нафтан
0 : 0
03.11.2024
Шахтер
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Шахтер
0 : 1
27.10.2024
Минск
Информация о матче
Стадион:
Кайне Сорген Арена
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2016.01.25 20:37
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