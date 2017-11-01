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Лига чемпионов 2026/2027
Тоттенхэм - Реал
Тоттенхэм - Реал: обзор матча 01 ноября 2017
Тоттенхэм
01.11.2017, среда, 22:45
Лига чемпионов, группа H, 4 тур
3 : 1
Завершен
Реал
27'
Д. Алли
56'
Д. Алли
65'
К. Эриксен
80'
К. Роналду
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тоттенхэм - Реал
90'
+1
Желтая карточка
С. Рамос
Желтая карточка
М. Дембеле
89'
80'
ГОЛ! 3:1!
К. Роналду
Пас отдал
Б. Майорал
ГОЛ! 3:0!
К. Эриксен
Пас отдал
Г. Кейн
65'
ГОЛ! 2:0!
Д. Алли
Пас отдал
Э. Дайер
56'
ГОЛ! 1:0!
Д. Алли
Пас отдал
К. Триппьер
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тоттенхэм
1
Уго Льорис
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
14
Ян Вертонген
ЦЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
4
Гарри Уинкс
ЦП
8
Деле Алли
АП
24
Кристиан Эриксен
АП
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Реал
1
Кико Касилья
ВР
12
Марсело
ЛЗ
6
Начо
ЦЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
2
Ашраф Хакими
ПЗ
5
Каземиро
ОП
14
Лука Модрич
ЦП
8
Тони Кроос
ЦП
22
Иско
АП
9
Карим Бензема
ЦФ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Тоттенхэм
13
Михел Ворм
ВР
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
92
Серж Орье
ПЗ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
17
Мусса Сиссоко
ЦП
8
Мусса Дембеле
ЦП
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
Реал
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
25
Даниэль Себальос
ЦП
10
Марко Асенсио
ПВ
17
Лукас Васкес
ПВ
9
Борха Майорал
ЦФ
3-2-1-2-1
1
Льорис
15
Дайер
6
Санчес
23
Алдервейрелд
4
Дэвис
2
Триппьер
4
Уинкс
24
Эриксен
8
Алли
9
Кейн
4-1-2-1-2
1
Касилья
2
Хакими
6
Начо
93
Рамос
12
Марсело
5
Каземиро
14
Модрич
8
Кроос
22
Иско
7
Роналду
9
Бензема
Остались в запасе
Тоттенхэм
Реал
13
Михел Ворм
ВР
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
92
Серж Орье
ПЗ
17
Мусса Сиссоко
ЦП
8
Мусса Дембеле
ЦП
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
10
Марко Асенсио
ПВ
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
25
Даниэль Себальос
ЦП
17
Лукас Васкес
ПВ
9
Борха Майорал
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Остались в запасе
13
Михел Ворм
ВР
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
92
Серж Орье
ПЗ
17
Мусса Сиссоко
ЦП
8
Мусса Дембеле
ЦП
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
Остались в запасе
10
Марко Асенсио
ПВ
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
25
Даниэль Себальос
ЦП
17
Лукас Васкес
ПВ
9
Борха Майорал
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Главный тренер
Жозе Моуринью
Статистика матча Тоттенхэм - Реал
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
10.10.2026
Тоттенхэм
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Информация о матче
Стадион:
Уэмбли
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 1
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