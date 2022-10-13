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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Бетис - Рома
Бетис - Рома: обзор матча 13 октября 2022
Бетис
13.10.2022, четверг, 19:45
Лига Европы, группа C, 4 тур
1 : 1
Завершен
Рома
34'
С. Каналес
53'
А. Белотти
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бетис - Рома
Желтая карточка
Родри
90'
87'
Замена
С. Эль-Шаарави
️️️️
Л. Пеллегрини
Замена
А. Морено
️️️️
Х. Миранда
86'
Желтая карточка
Х. Миранда
80'
Замена
Г. Родригес
️️️️
С. Каналес
80'
Замена
В. Карвалью
️️️️
А. Гуардадо
80'
76'
Замена
Э. Бове
️️️️
А. Белотти
71'
Замена
М. Винья
️️️️
Л. Спинаццола
Замена
Б. Иглесиас
️️️️
В. Жозе
69'
Замена
Л. Энрике
️️️️
Хоакин
69'
58'
Желтая карточка
М. Камара
53'
ГОЛ! 1:1!
А. Белотти
Пас отдал
М. Камара
46'
Замена
М. Камара
️️️️
Н. Матич
43'
Желтая карточка
Д. Манчини
35'
Желтая карточка
Н. Матич
ГОЛ! 1:0!
С. Каналес
Пас отдал
Родри
34'
Желтая карточка
Хоакин
31'
Желтая карточка
П. Акуоку
31'
6'
Травма
Н. Матич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бетис
1
Клаудио Браво
ВР
33
Хуан Миранда
ЛЗ
2
Герман Пеццелла
ЦЗ
5
Луис Фелипе
ЦЗ
24
Айтор Руйбаль
ПЗ
20
Серхио Каналес
ЛВ
24
Поль Акуоку
ЦП
18
Андрес Гуардадо
ЦП
10
Родри
АП
17
Хоакин
ПВ
12
Виллиан Жозе
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Рома
1
Руй Патрисиу
ВР
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
23
Джанлука Манчини
ЦЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
3
Рожер Ибаньес
ЦЗ
59
Никола Залевски
ПЗ
18
Неманья Матич
ОП
4
Бриан Кристанте
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
18
Тэмми Абрахам
ЦФ
11
Андреа Белотти
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Бетис
1
Руй Силва
ВР
11
Алекс Морено
ЛЗ
6
Эдгар Гонсалес
ЦЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
20
Юссуф Сабали
ПЗ
10
Вильям Карвалью
ОП
2
Гидо Родригес
ЦП
11
Луис Энрике
ПВ
7
Борха Иглесиас
ЦФ
Рома
23
Пьетро Боер
ВР
99
Миле Свилар
ВР
6
Матиас Винья
ЛЗ
2
Филиппо Миссори
ПЗ
8
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
16
Филиппо Трипи
ОП
2
Мади Камара
ЦП
8
Эдоардо Бове
ЦП
7
Кристиан Вольпато
АП
14
Эльдор Шомуродов
ЦФ
4-2-3-1
1
Браво
33
Миранда
2
Пеццелла
5
Фелипе
24
Руйбаль
24
Акуоку
18
Гуардадо
20
Каналес
10
Родри
17
Хоакин
12
Виллиан Жозе
3-3-1-1-2
1
Патрисиу
23
Манчини
6
Смоллинг
3
Ибаньес
59
Залевски
18
Матич
37
Спинаццола
4
Кристанте
7
Пеллегрини
11
Белотти
18
Абрахам
33
Миранда
11
Алекс Морено
11
Алекс Морено
33
Миранда
18
Гуардадо
10
Карвалью
10
Карвалью
18
Гуардадо
20
Каналес
2
Родригес
2
Родригес
20
Каналес
17
Хоакин
11
Энрике
11
Энрике
17
Хоакин
12
Виллиан Жозе
7
Иглесиас
7
Иглесиас
12
Виллиан Жозе
18
Матич
2
Камара
2
Камара
18
Матич
37
Спинаццола
6
Винья
6
Винья
37
Спинаццола
11
Белотти
8
Бове
8
Бове
11
Белотти
7
Пеллегрини
8
Эль-Шаарави
8
Эль-Шаарави
7
Пеллегрини
Остались в запасе
Бетис
Рома
1
Руй Силва
ВР
6
Эдгар Гонсалес
ЦЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
20
Юссуф Сабали
ПЗ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
23
Пьетро Боер
ВР
99
Миле Свилар
ВР
2
Филиппо Миссори
ПЗ
16
Филиппо Трипи
ОП
7
Кристиан Вольпато
АП
14
Эльдор Шомуродов
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Остались в запасе
1
Руй Силва
ВР
6
Эдгар Гонсалес
ЦЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
20
Юссуф Сабали
ПЗ
Остались в запасе
23
Пьетро Боер
ВР
99
Миле Свилар
ВР
2
Филиппо Миссори
ПЗ
16
Филиппо Трипи
ОП
7
Кристиан Вольпато
АП
14
Эльдор Шомуродов
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Главный тренер
Жозе Моуринью
Статистика матча Бетис - Рома
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Бетис
Испания. Примера, 14 тур
Бетис
- : -
28.11.2026
Райо Вальекано
Лига чемпионов, Общий этап
Слован
0 : 2
24.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Рома
Италия. Серия А, 13 тур
Рома
- : -
29.11.2026
Монца
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
2 : 2
25.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
1 : 5
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Информация о матче
Главный судья:
Анастасиос Сидиропулос
Стадион:
Бенито Вильямарин
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