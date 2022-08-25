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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Рапид - Вадуц
Рапид - Вадуц: обзор матча 25 августа 2022
Рапид
25.08.2022, четверг, 22:00
Лига конференций, 4 раунд
0 : 1
Первый матч – 1 : 1
Завершен
Вадуц
22'
Т. Чичек
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Рапид - Вадуц
Замена
А. Пейич
️️️️
Р. Кершбаум
85'
79'
Замена
Д. Джокич
️️️️
Н. Хаслер
79'
Замена
А. Омерович
️️️️
Ф. Сасере
73'
Замена
Р. Фоссо
️️️️
К. Добрас
Желтая карточка
Л. Кверфельд
69'
66'
Замена
А. Гельцер
️️️️
Ф. Фехр
Замена
Н. Кюн
️️️️
Ю. Демир
65'
Замена
Б. Циммерманн
️️️️
Ф. Дрейф
65'
Желтая карточка
Р. Кершбаум
60'
Желтая карточка
Т. Шик
57'
54'
Желтая карточка
М. Суттер
Замена
М. Морман
️️️️
М. Хофманн
46'
46'
Замена
М. Суттер
️️️️
Т. Чичек
Замена
Л. Кверфельд
️️️️
П. Грайль
39'
Красная карточка
К. Виммер
35'
Желтая карточка
М. Хофманн
31'
26'
Желтая карточка
Ф. Сасере
22'
ГОЛ! 0:1!
Т. Чичек
Пас отдал
Ф. Фехр
17'
Желтая карточка
Т. Чичек
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рапид
1
Никлас Хедл
ВР
28
Максимилиан Хофманн
ЦЗ
6
Кевин Виммер
ЦЗ
23
Йонас Ауэр
ЛП
18
Марко Груль
ЛВ
13
Торстен Шик
ЦП
5
Роман Кершбаум
ЦП
18
Патрик Грайль
АП
9
Ферди Дрейф
ЦФ
9
Гуидо Бургшталлер
ЦФ
22
Юсуф Демир
ЦФ
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
Вадуц
1
Бенджамин Бюхель
ВР
29
Габриэль Исик
ЦЗ
4
Ларс Трабер
ЦЗ
4
Николас Хаслер
ЦП
47
Фабио Фехр
ПП
19
Дарио Ульрих
ПВ
30
Кристиан Добрас
ЦФ
14
Милан Гаич
ЦФ
27
Франклин Сасере
ЦФ
10
Тунахан Чичек
ЦФ
24
Седрик Гассер
ЦФ
Главный тренер
Джорджо Контини
Рапид
21
Бернхард Унгер
ВР
25
Пауль Гартлер
ВР
0
C. Dibon
ЦЗ
5
Мартин Морман
ЦЗ
14
Леопольд Кверфельд
ЦЗ
6
Алекса Пейич
ОП
3
Мартин Косцельник
ЦП
19
Николас Кюн
ЦП
24
Николас Саттльбергер
ЦП
28
Мориц Освальд
ЦП
28
Кристоф Кнасмюллнер
ЦП
9
Бернхард Циммерманн
ЦФ
Вадуц
21
Tim-Tiado Oehri
ВР
19
Арбенит Джемайли
ЦЗ
17
Joël Ris
ЦП
3
Антони Гельцер
ЦП
77
Мерлин Хаджи
ЦП
13
Анес Омерович
ЦП
80
Райан Фоссо
ЦП
42
Джон Шанде
ЦФ
43
Кевин Иодисе
ЦФ
9
Мануэль Суттер
ЦФ
74
Эльмин Растодер
ЦФ
19
Деян Джокич
ЦФ
2-3-2-3
1
Хедл
28
Хофманн
6
Виммер
23
Ауэр
5
Кершбаум
13
Шик
18
Груль
18
Грайль
22
Демир
9
Бургшталлер
9
Дрейф
2-2-1-5
1
Бюхель
29
Исик
4
Трабер
47
Фехр
4
Хаслер
19
Ульрих
30
Добрас
24
Гассер
10
Чичек
27
Сасере
14
Гаич
28
Хофманн
5
Морман
5
Морман
28
Хофманн
18
Грайль
14
Кверфельд
14
Кверфельд
18
Грайль
5
Кершбаум
6
Пейич
6
Пейич
5
Кершбаум
22
Демир
19
Кюн
19
Кюн
22
Демир
9
Дрейф
9
Циммерманн
9
Циммерманн
9
Дрейф
47
Фехр
3
Гельцер
3
Гельцер
47
Фехр
27
Сасере
13
Омерович
13
Омерович
27
Сасере
30
Добрас
80
Фоссо
80
Фоссо
30
Добрас
10
Чичек
9
Суттер
9
Суттер
10
Чичек
4
Хаслер
19
Джокич
19
Джокич
4
Хаслер
Остались в запасе
Рапид
Вадуц
21
Бернхард Унгер
ВР
25
Пауль Гартлер
ВР
0
C. Dibon
ЦЗ
3
Мартин Косцельник
ЦП
24
Николас Саттльбергер
ЦП
28
Мориц Освальд
ЦП
28
Кристоф Кнасмюллнер
ЦП
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
21
Tim-Tiado Oehri
ВР
19
Арбенит Джемайли
ЦЗ
17
Joël Ris
ЦП
77
Мерлин Хаджи
ЦП
42
Джон Шанде
ЦФ
43
Кевин Иодисе
ЦФ
74
Эльмин Растодер
ЦФ
Главный тренер
Джорджо Контини
Остались в запасе
21
Бернхард Унгер
ВР
25
Пауль Гартлер
ВР
0
C. Dibon
ЦЗ
3
Мартин Косцельник
ЦП
24
Николас Саттльбергер
ЦП
28
Мориц Освальд
ЦП
28
Кристоф Кнасмюллнер
ЦП
Остались в запасе
21
Tim-Tiado Oehri
ВР
19
Арбенит Джемайли
ЦЗ
17
Joël Ris
ЦП
77
Мерлин Хаджи
ЦП
42
Джон Шанде
ЦФ
43
Кевин Иодисе
ЦФ
74
Эльмин Растодер
ЦФ
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
Главный тренер
Джорджо Контини
Статистика матча Рапид - Вадуц
4
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Рапид
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Аустрия Л
- : -
28.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Грацер
0 : 3
21.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рапид
6 : 0
06.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Аустрия
0 : 2
01.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Рапид
5 : 1
24.10.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рапид
3 : 1
16.10.2026
Хартберг
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Вадуц
- : -
28.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Лозанна-Спорт
2 : 2
22.11.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Вадуц
0 : 4
07.11.2026
Сьон
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Грассхоппер
2 : 2
31.10.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Серветт
2 : 1
24.10.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Вадуц
3 : 0
11.10.2026
Базель
Информация о матче
Стадион:
Эрнст Хаппель
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