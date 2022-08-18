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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Вадуц - Рапид
Вадуц - Рапид: обзор матча 18 августа 2022
Вадуц
18.08.2022, четверг, 21:00
Лига конференций, 4 раунд
1 : 1
Ответный матч – 1 : 0
Завершен
Рапид
10'
Д. Ульрих
53'
Ф. Дрейф
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Вадуц - Рапид
Замена
А. Омерович
️️️️
Н. Хаслер
90'
+2
Желтая карточка
Ф. Сасере
81'
77'
Желтая карточка
Н. Кюн
Замена
К. Добрас
️️️️
Р. Фоссо
76'
Замена
Т. Чичек
️️️️
М. Суттер
72'
67'
Замена
Р. Кершбаум
️️️️
А. Пейич
Желтая карточка
М. Суттер
66'
58'
Желтая карточка
А. Пейич
53'
ГОЛ! 1:1!
Ф. Дрейф
Пас отдал
Ю. Демир
51'
Желтая карточка
Ю. Демир
46'
Замена
Й. Ауэр
️️️️
М. Косцельник
46'
Замена
Ю. Демир
️️️️
М. Груль
46'
Замена
Ф. Дрейф
️️️️
А. Байич
ГОЛ! 1:0!
Д. Ульрих
Пас отдал
Ф. Фехр
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вадуц
1
Бенджамин Бюхель
ВР
4
Ларс Трабер
ЦЗ
29
Габриэль Исик
ЦЗ
80
Райан Фоссо
ЦП
4
Николас Хаслер
ЦП
47
Фабио Фехр
ПП
19
Дарио Ульрих
ПВ
9
Мануэль Суттер
ЦФ
27
Франклин Сасере
ЦФ
24
Седрик Гассер
ЦФ
14
Милан Гаич
ЦФ
Главный тренер
Джорджо Контини
Рапид
1
Никлас Хедл
ВР
28
Максимилиан Хофманн
ЦЗ
6
Кевин Виммер
ЦЗ
18
Марко Груль
ЛВ
6
Алекса Пейич
ОП
13
Торстен Шик
ЦП
3
Мартин Косцельник
ЦП
19
Николас Кюн
ЦП
18
Патрик Грайль
АП
12
Анте Байич
ПП
9
Гуидо Бургшталлер
ЦФ
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
Вадуц
21
Tim-Tiado Oehri
ВР
19
Арбенит Джемайли
ЦЗ
3
Антони Гельцер
ЦП
17
Joël Ris
ЦП
77
Мерлин Хаджи
ЦП
13
Анес Омерович
ЦП
42
Джон Шанде
ЦФ
10
Тунахан Чичек
ЦФ
43
Кевин Иодисе
ЦФ
30
Кристиан Добрас
ЦФ
19
Деян Джокич
ЦФ
74
Эльмин Растодер
ЦФ
Рапид
21
Бернхард Унгер
ВР
25
Пауль Гартлер
ВР
21
Михаэль Соллбауэр
ЦЗ
0
C. Dibon
ЦЗ
14
Леопольд Кверфельд
ЦЗ
23
Йонас Ауэр
ЛП
28
Мориц Освальд
ЦП
5
Роман Кершбаум
ЦП
28
Кристоф Кнасмюллнер
ЦП
9
Бернхард Циммерманн
ЦФ
9
Ферди Дрейф
ЦФ
22
Юсуф Демир
ЦФ
2-3-1-4
1
Бюхель
4
Трабер
29
Исик
80
Фоссо
4
Хаслер
47
Фехр
19
Ульрих
9
Суттер
14
Гаич
24
Гассер
27
Сасере
2-1-4-2-1
1
Хедл
28
Хофманн
6
Виммер
6
Пейич
12
Байич
3
Косцельник
19
Кюн
13
Шик
18
Грайль
18
Груль
9
Бургшталлер
4
Хаслер
13
Омерович
13
Омерович
4
Хаслер
9
Суттер
10
Чичек
10
Чичек
9
Суттер
80
Фоссо
30
Добрас
30
Добрас
80
Фоссо
3
Косцельник
23
Ауэр
23
Ауэр
3
Косцельник
6
Пейич
5
Кершбаум
5
Кершбаум
6
Пейич
12
Байич
9
Дрейф
9
Дрейф
12
Байич
18
Груль
22
Демир
22
Демир
18
Груль
Остались в запасе
Вадуц
Рапид
21
Tim-Tiado Oehri
ВР
19
Арбенит Джемайли
ЦЗ
3
Антони Гельцер
ЦП
17
Joël Ris
ЦП
77
Мерлин Хаджи
ЦП
42
Джон Шанде
ЦФ
43
Кевин Иодисе
ЦФ
19
Деян Джокич
ЦФ
74
Эльмин Растодер
ЦФ
Главный тренер
Джорджо Контини
21
Бернхард Унгер
ВР
25
Пауль Гартлер
ВР
21
Михаэль Соллбауэр
ЦЗ
0
C. Dibon
ЦЗ
14
Леопольд Кверфельд
ЦЗ
28
Мориц Освальд
ЦП
28
Кристоф Кнасмюллнер
ЦП
9
Бернхард Циммерманн
ЦФ
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
Остались в запасе
21
Tim-Tiado Oehri
ВР
19
Арбенит Джемайли
ЦЗ
3
Антони Гельцер
ЦП
17
Joël Ris
ЦП
77
Мерлин Хаджи
ЦП
42
Джон Шанде
ЦФ
43
Кевин Иодисе
ЦФ
19
Деян Джокич
ЦФ
74
Эльмин Растодер
ЦФ
Остались в запасе
21
Бернхард Унгер
ВР
25
Пауль Гартлер
ВР
21
Михаэль Соллбауэр
ЦЗ
0
C. Dibon
ЦЗ
14
Леопольд Кверфельд
ЦЗ
28
Мориц Освальд
ЦП
28
Кристоф Кнасмюллнер
ЦП
9
Бернхард Циммерманн
ЦФ
Главный тренер
Джорджо Контини
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
Статистика матча Вадуц - Рапид
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Вадуц
- : -
28.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Лозанна-Спорт
2 : 2
22.11.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Вадуц
0 : 4
07.11.2026
Сьон
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Грассхоппер
2 : 2
31.10.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Серветт
2 : 1
24.10.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Вадуц
3 : 0
11.10.2026
Базель
Рапид
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Аустрия Л
- : -
28.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Грацер
0 : 3
21.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рапид
6 : 0
06.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Аустрия
0 : 2
01.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Рапид
5 : 1
24.10.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рапид
3 : 1
16.10.2026
Хартберг
Информация о матче
Стадион:
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