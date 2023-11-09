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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Рейнджерс - Спарта
Рейнджерс - Спарта: обзор матча 09 ноября 2023
Рейнджерс
09.11.2023, четверг, 23:00
Лига Европы, группа C, 4 тур
2 : 1
Завершен
Спарта
12'
Данило
20'
Т. Кантвелл
77'
Л. Гараслин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Рейнджерс - Спарта
Желтая карточка
К. Голдсон
90'
+8
90'
+5
Желтая карточка
А. Пресиадо
Замена
Х. Сифуэнтес
️️️️
С. Ламмерс
90'
+5
Желтая карточка
С. Ламмерс
90'
+3
Желтая карточка
Д. Тавернье
89'
86'
Замена
П. Выдра
️️️️
К. Лячи
Замена
С. Дессер
️️️️
Данило
85'
Замена
Т. Лоуренс
️️️️
А. Сима
85'
79'
Желтая карточка
К. Лячи
77'
ГОЛ! 2:1!
Л. Гараслин
Пас отдал
А. Пресиадо
67'
Замена
В. Сейк
️️️️
Я. Кухта
59'
Замена
Л. Гараслин
️️️️
Л. Садилек
Желтая карточка
Б. Баришич
58'
46'
Замена
Т. Виснер
️️️️
Д. Гомес
46'
Замена
К. Лячи
️️️️
В. Олатунжи
45'
+1
Желтая карточка
М. Витик
37'
Желтая карточка
Д. Гомес
ГОЛ! 2:0!
Т. Кантвелл
Пас отдал
Данило
20'
ГОЛ! 1:0!
Данило
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рейнджерс
1
Джек Батлэнд
ВР
3
Борна Баришич
ЛЗ
6
Коннор Голдсон
ЦЗ
6
Бен Дэвис
ЦЗ
2
Джеймс Тавернье
(К)
ПЗ
10
Тодд Кантвелл
ЛВ
8
Райан Джек
ЦП
6
Джон Ландстрем
ЦП
19
Абдалла Сима
ПВ
29
Сэм Ламмерс
ЦФ
90
Данило
ЦФ
Главный тренер
Филипп Клеман
Спарта
1
Петер Виндаль
ВР
4
Асгер Серенсен
(К)
ЦЗ
41
Мартин Витик
ЦЗ
30
Ярослав Зелены
ЦЗ
29
Джеймс Гомес
ЦЗ
23
Анхело Пресиадо
ПЗ
7
Велько Бирманчевич
ЛВ
6
Каан Кайринен
ЦП
18
Лукаш Садилек
АП
7
Ян Кухта
ЦФ
33
Виктор Олатунжи
ЦФ
Главный тренер
Вацлав Котал
Рейнджерс
34
Киран Райт
ВР
38
Леон Кинг
ЦЗ
21
Адам Дивайн
ПЗ
21
Дужон Стерлинг
ПЗ
10
Том Лоуренс
ЛВ
2
Росс МакКрори
ОП
8
Хосе Сифуэнтес
ЦП
45
Росс Маккосленд
ПВ
7
Кемар Руф
ЦФ
9
Сирьель Дессер
ЦФ
Спарта
44
Якуб Суровчик
ВР
28
Томаш Виснер
ЦЗ
19
Ян Мейдр
ЦЗ
10
Лукаш Гараслин
ЛВ
9
Адам Карабец
ЦП
26
Патрик Выдра
ЦП
20
Казим Лячи
ЦП
8
Давид Павелка
ЦП
23
Михал Шевчик
АП
10
Вацлав Сейк
ЦФ
42
Войтех Ворел
ЦФ
4-2-2-2
1
Батлэнд
3
Баришич
6
Голдсон
6
Дэвис
2
Тавернье
8
Джек
6
Ландстрем
10
Кантвелл
19
Сима
90
Данило
29
Ламмерс
3-2-1-2-2
1
Виндаль
41
Витик
30
Зелены
29
Гомес
23
Пресиадо
4
Серенсен
6
Кайринен
18
Садилек
7
Бирманчевич
33
Олатунжи
7
Кухта
29
Ламмерс
8
Сифуэнтес
8
Сифуэнтес
29
Ламмерс
19
Сима
10
Лоуренс
10
Лоуренс
19
Сима
90
Данило
9
Дессер
9
Дессер
90
Данило
29
Гомес
28
Виснер
28
Виснер
29
Гомес
Лячи
26
Выдра
26
Выдра
Лячи
33
Олатунжи
20
Лячи
20
Лячи
33
Олатунжи
18
Садилек
10
Гараслин
10
Гараслин
18
Садилек
7
Кухта
10
Сейк
10
Сейк
7
Кухта
Остались в запасе
Рейнджерс
Спарта
34
Киран Райт
ВР
38
Леон Кинг
ЦЗ
21
Адам Дивайн
ПЗ
21
Дужон Стерлинг
ПЗ
2
Росс МакКрори
ОП
45
Росс Маккосленд
ПВ
7
Кемар Руф
ЦФ
Главный тренер
Филипп Клеман
44
Якуб Суровчик
ВР
19
Ян Мейдр
ЦЗ
9
Адам Карабец
ЦП
8
Давид Павелка
ЦП
23
Михал Шевчик
АП
42
Войтех Ворел
ЦФ
Главный тренер
Вацлав Котал
Остались в запасе
34
Киран Райт
ВР
38
Леон Кинг
ЦЗ
21
Адам Дивайн
ПЗ
21
Дужон Стерлинг
ПЗ
2
Росс МакКрори
ОП
45
Росс Маккосленд
ПВ
7
Кемар Руф
ЦФ
Остались в запасе
44
Якуб Суровчик
ВР
19
Ян Мейдр
ЦЗ
9
Адам Карабец
ЦП
8
Давид Павелка
ЦП
23
Михал Шевчик
АП
42
Войтех Ворел
ЦФ
Главный тренер
Филипп Клеман
Главный тренер
Вацлав Котал
Статистика матча Рейнджерс - Спарта
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Рейнджерс
- : -
28.11.2026
Фалкирк
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Рейнджерс
3 : 2
24.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Мазервелл
1 : 2
21.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Миррен
0 : 2
07.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Хартс
2 : 2
28.10.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Рейнджерс
4 : 0
24.10.2026
Сент-Джонстон
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Фастав
- : -
29.11.2026
Спарта
Лига Европы, 5 тур
Спарта
2 : 4
26.11.2026
АЗ Алкмаар
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Спарта
1 : 3
22.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Виктория
1 : 1
08.11.2026
Спарта
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Богемианс 1905
0 : 0
01.11.2026
Спарта
Информация о матче
Главный судья:
Давиде Масса
(Империя)
Стадион:
Айброкс
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