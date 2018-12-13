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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Генк - Сарпсборг 08
Генк - Сарпсборг 08: обзор матча 13 декабря 2018
Генк
13.12.2018, четверг, 20:55
Лига Европы, группа I, 6 тур
4 : 0
Завершен
Сарпсборг 08
3'
З. Гано
5'
Д. Пайнтсил
64'
С. Берге
67'
Д. Айду
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Генк - Сарпсборг 08
ГОЛ! 4:0!
Д. Айду
Пас отдал
Р. Малиновский
67'
ГОЛ! 3:0!
С. Берге
Пас отдал
З. Гано
64'
Желтая карточка
Й. Уронен
28'
ГОЛ! 2:0!
Д. Пайнтсил
Пас отдал
А. Посуэло
5'
ГОЛ! 1:0!
З. Гано
Пас отдал
С. Берге
3'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Генк
20
Дэнни Вукович
ВР
21
Йоаким Меле
ЦЗ
6
Себастьен Деваст
ЦЗ
4
Джозеф Айду
ЦЗ
21
Йере Уронен
ЦЗ
8
Алехандро Посуэло
ЦП
15
Ибрахима Сек
ЦП
16
Сандер Берге
ЦП
28
Джозеф Пайнтсил
ЦП
10
Леандро Троссард
ЦФ
9
Зинхо Гано
ЦФ
Главный тренер
Джесс Торуп
Сарпсборг 08
78
Александр Васютин
ВР
5
Йоонас Тамм
ЦЗ
3
Йорген Хорн
ЦЗ
16
Йоахим Томассен
ЦЗ
5
Матти-Лунд Нильсен
ЦП
10
Рашад Мухаммед
ЦП
14
Тобиас Хайнц
ЦП
16
Кристоффер Закариассен
ЦП
7
Оле-Йорген Халворсен
ЦП
22
Йон-Хелге Твейта
ЦП
9
Патрик Мортенсен
ЦФ
Главный тренер
Гейр Бакке
Генк
29
Нордин Жекерс
ВР
3
Боян Настич
ЦЗ
15
Дрис Вутерс
ЦЗ
17
Руслан Малиновский
ЦП
8
Брайан Хейнен
ЦП
77
Дьюмерси Ндонгала
ЦФ
25
Мбвана Саматта
ЦФ
Сарпсборг 08
31
Аслак Фалч
ВР
77
Амин Аскар
ЦЗ
11
Йоаким Йоргенсен
ЦП
19
Кристоффер Ларсен
ЦП
24
Хармит Сингх
ЦП
4-4-2
20
Вукович
21
Меле
4
Айду
21
Уронен
6
Деваст
8
Посуэло
16
Берге
28
Пайнтсил
15
Сек
9
Гано
10
Троссард
3-5-1-1
78
Васютин
5
Тамм
3
Хорн
16
Томассен
10
Мухаммед
16
Закариассен
7
Халворсен
22
Твейта
14
Хайнц
5
Нильсен
9
Мортенсен
Остались в запасе
Генк
Сарпсборг 08
29
Нордин Жекерс
ВР
3
Боян Настич
ЦЗ
15
Дрис Вутерс
ЦЗ
17
Руслан Малиновский
ЦП
8
Брайан Хейнен
ЦП
77
Дьюмерси Ндонгала
ЦФ
25
Мбвана Саматта
ЦФ
Главный тренер
Джесс Торуп
31
Аслак Фалч
ВР
77
Амин Аскар
ЦЗ
11
Йоаким Йоргенсен
ЦП
19
Кристоффер Ларсен
ЦП
24
Хармит Сингх
ЦП
Главный тренер
Гейр Бакке
Остались в запасе
29
Нордин Жекерс
ВР
3
Боян Настич
ЦЗ
15
Дрис Вутерс
ЦЗ
17
Руслан Малиновский
ЦП
8
Брайан Хейнен
ЦП
77
Дьюмерси Ндонгала
ЦФ
25
Мбвана Саматта
ЦФ
Остались в запасе
31
Аслак Фалч
ВР
77
Амин Аскар
ЦЗ
11
Йоаким Йоргенсен
ЦП
19
Кристоффер Ларсен
ЦП
24
Хармит Сингх
ЦП
Главный тренер
Джесс Торуп
Главный тренер
Гейр Бакке
Статистика матча Генк - Сарпсборг 08
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Генк
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Сент-Труйден
- : -
29.11.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Генк
3 : 0
21.11.2026
РААЛ Ла-Лувьер
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Юнион СЖ
1 : 0
08.11.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Мехелен
1 : 0
31.10.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Генк
2 : 1
25.10.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Генк
3 : 0
10.10.2026
Кортрейк
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Сарпсборг 08
- : -
22.11.2026
Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
ХамКам
3 : 0
08.11.2026
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Сарпсборг 08
2 : 4
01.11.2026
Кристиансунд
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Сарпсборг 08
2 : 1
25.10.2026
Олесунн
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Сарпсборг 08
0 : 3
18.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 23 тур
Олесунн
2 : 4
11.10.2026
Сарпсборг 08
Информация о матче
Стадион:
Цегека Арена
Новости команд
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Генк
Сарпсборг 08
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