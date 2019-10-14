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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧЕ
Украина - Португалия
Украина - Португалия: обзор матча 14 октября 2019
Украина
14.10.2019, понедельник, 21:45
Отбор ЧЕ-2020, группа B, 8 тур
2 : 1
Завершен
Португалия
6'
Р. Яремчук
27'
А. Ярмоленко
72'
К. Роналду (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Украина - Португалия
Желтая карточка
В. Коваленко
90'
+5
Желтая карточка
А. Зинченко
90'
+4
Вторая желтая
Т. Степаненко
72'
72'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
К. Роналду
64'
Желтая карточка
Р. Диаш
Желтая карточка
А. Ярмоленко
47'
ГОЛ! 2:0!
А. Ярмоленко
Пас отдал
В. Миколенко
27'
26'
Желтая карточка
Пепе
Желтая карточка
Т. Степаненко
25'
ГОЛ! 1:0!
Р. Яремчук
Пас отдал
С. Кривцов
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Украина
12
Андрей Пятов
ВР
16
Виталий Миколенко
ЛЗ
17
Александр Зинченко
ЛЗ
22
Николай Матвиенко
ЦЗ
4
Сергей Кривцов
ЦЗ
21
Александр Караваев
ПЗ
6
Тарас Степаненко
ОП
8
Руслан Малиновский
ЦП
11
Марлос
ПВ
9
Роман Яремчук
ЦФ
7
Андрей Ярмоленко
ЦФ
Главный тренер
Андрей Шевченко
Португалия
1
Руй Патрисиу
ВР
5
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
3
Рубен Диаш
ЦЗ
3
Пепе
ЦЗ
2
Нельсон Семеду
ПЗ
7
Гонсалу Гедеш
ЛВ
13
Данилу Перейра
ОП
17
Жоау Мариу
ЦП
8
Жоао Моутинью
ЦП
10
Бернарду Силва
АП
7
Криштиану Роналду
ЦФ
Главный тренер
Фернанду Сантуш
Украина
1
Юрий Панькив
ВР
1
Андрей Лунин
ВР
2
Эдуард Соболь
ЦЗ
3
Игорь Пластун
ЦЗ
0
Сергей Болбат
ПЗ
10
Евгений Коноплянка
ЛВ
9
Евгений Шахов
ЦП
5
Сергей Сидорчук
ЦП
14
Виталий Буяльский
ЦП
9
Виктор Коваленко
АП
15
Виктор Цыганков
ПВ
19
Алуизио Мораес
ЦФ
Португалия
22
Бету
ВР
12
Жозе Са
ВР
19
Мариу Руй
ЛЗ
6
Жозе Фонте
ЦЗ
15
Рикарду Перейра
ПЗ
17
Брума
ЛВ
21
Рубен Невеш
ОП
15
Андре Гомеш
ЦП
16
Пицци
АП
8
Бруну Фернандеш
АП
10
Жоау Феликс
ЦФ
9
Андре Силва
ЦФ
3-3-1-1-2
12
Пятов
16
Миколенко
22
Матвиенко
4
Кривцов
17
Зинченко
6
Степаненко
21
Караваев
8
Малиновский
11
Марлос
7
Ярмоленко
9
Яремчук
4-1-2-2-1
1
Патрисиу
2
Семеду
3
Диаш
3
Пепе
5
Геррейру
13
Перейра
17
Мариу
8
Моутинью
10
Силва
7
Гедеш
7
Роналду
Остались в запасе
Украина
Португалия
15
Виктор Цыганков
ПВ
0
Сергей Болбат
ПЗ
1
Юрий Панькив
ВР
1
Андрей Лунин
ВР
2
Эдуард Соболь
ЦЗ
3
Игорь Пластун
ЦЗ
9
Евгений Шахов
ЦП
5
Сергей Сидорчук
ЦП
14
Виталий Буяльский
ЦП
9
Виктор Коваленко
АП
10
Евгений Коноплянка
ЛВ
19
Алуизио Мораес
ЦФ
Главный тренер
Андрей Шевченко
17
Брума
ЛВ
22
Бету
ВР
12
Жозе Са
ВР
19
Мариу Руй
ЛЗ
6
Жозе Фонте
ЦЗ
15
Рикарду Перейра
ПЗ
21
Рубен Невеш
ОП
15
Андре Гомеш
ЦП
16
Пицци
АП
8
Бруну Фернандеш
АП
10
Жоау Феликс
ЦФ
9
Андре Силва
ЦФ
Главный тренер
Фернанду Сантуш
Остались в запасе
15
Виктор Цыганков
ПВ
0
Сергей Болбат
ПЗ
1
Юрий Панькив
ВР
1
Андрей Лунин
ВР
2
Эдуард Соболь
ЦЗ
3
Игорь Пластун
ЦЗ
9
Евгений Шахов
ЦП
5
Сергей Сидорчук
ЦП
14
Виталий Буяльский
ЦП
9
Виктор Коваленко
АП
10
Евгений Коноплянка
ЛВ
19
Алуизио Мораес
ЦФ
Остались в запасе
17
Брума
ЛВ
22
Бету
ВР
12
Жозе Са
ВР
19
Мариу Руй
ЛЗ
6
Жозе Фонте
ЦЗ
15
Рикарду Перейра
ПЗ
21
Рубен Невеш
ОП
15
Андре Гомеш
ЦП
16
Пицци
АП
8
Бруну Фернандеш
АП
10
Жоау Феликс
ЦФ
9
Андре Силва
ЦФ
Главный тренер
Андрей Шевченко
Главный тренер
Фернанду Сантуш
Статистика матча Украина - Португалия
4
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Украина
Лига наций, 6 тур
Украина
1 : 0
17.11.2026
Грузия
Лига наций, 5 тур
Северная Ирландия
1 : 0
14.11.2026
Украина
Лига наций, 4 тур
Украина
1 : 2
05.10.2026
Венгрия
Лига наций, 3 тур
Украина
0 : 3
02.10.2026
Северная Ирландия
Лига наций, 2 тур
Грузия
0 : 0
28.09.2026
Украина
Португалия
Лига наций, 6 тур
Уэльс
2 : 3
17.11.2026
Португалия
Лига наций, 5 тур
Португалия
1 : 4
14.11.2026
Дания
Лига наций, 4 тур
Португалия
2 : 1
04.10.2026
Норвегия
Лига наций, 3 тур
Дания
2 : 4
01.10.2026
Португалия
Лига наций, 2 тур
Норвегия
1 : 2
27.09.2026
Португалия
Информация о матче
Стадион:
НСК «Олимпийский»
Где смотреть матч:
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