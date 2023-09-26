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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Порт Вейл - Саттон Юнайтед
Порт Вейл - Саттон Юнайтед: обзор матча 26 сентября 2023
Порт Вейл
26.09.2023, вторник, 21:45
Англия. Кубок лиги, 1/16 финала
2 : 1
Завершен
Саттон Юнайтед
83'
Ф. Ожо
70'
Д. Коли
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Порт Вейл - Саттон Юнайтед
Желтая карточка
И. Числетт
90'
+5
88'
Замена
S. Hart
️️️️
B. Goodliffe
ГОЛ! 1:1!
Ф. Ожо
Пас отдал
Э. Девайн
83'
Замена
Д. Плант
️️️️
К. Балмер
81'
Замена
Ф. Ожо
️️️️
Р. Уолтерс
81'
80'
Желтая карточка
Э. О'Брайен
Замена
И. Числетт
️️️️
Т. Санг
76'
70'
ГОЛ! 0:1!
Д. Коли
Замена
Д. Дебра
️️️️
D. Jones
69'
69'
Замена
Д. Коли
️️️️
Д. Перейра
56'
Желтая карточка
B. Goodliffe
55'
Замена
Э. О'Брайен
️️️️
C. Eastmond
32'
Желтая карточка
Д. Киззи
6'
Желтая карточка
L. Angol
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Порт Вейл
1
Коннор Рипли
ВР
24
Льюис Касс
ЦЗ
4
Кофи Балмер
ЦЗ
10
Том Санг
ОП
8
Конор Грант
ЦП
19
Гейвин Мэсси
ЦП
7
Элфи Девайн
ЦП
3
Daniel Jones
ЦФ
16
Джейсон Лоу
ЦФ
38
Рис Уолтерс
ЦФ
11
Джош Томас
ЦФ
Главный тренер
Энди Кросби
Саттон Юнайтед
5
Ben Goodliffe
ЦЗ
30
Джо Киззи
ЦЗ
11
Christian N'Guessan
ЦП
19
Дион Перейра
ЦП
15
Craig Eastmond
ЦП
7
Harry Beautyman
ЦП
11
Omari Patrick
ЦФ
5
Omar Sowunmi
ЦФ
23
Ryan Jackson
ЦФ
1
Jack Rose
ЦФ
9
Lee Angol
ЦФ
Порт Вейл
13
Джейсон Леутвилер
ВР
15
Джесси Дебра
ЦЗ
14
Фунсо Ожо
ЦП
23
Итан Числетт
АП
11
James Wilson
ЦФ
26
Джеймс Плант
ЦФ
2
Mitchell Clark
ЦФ
5
Натан Смит
ЦФ
8
Бен Гэррити
ЦФ
Саттон Юнайтед
1
Дин Бузанис
ВР
42
Sam Hart
ЦП
7
Джош Коли
ЦП
14
Craig Dundas
ЦП
19
Tope Fadahunsi
ЦФ
29
Hisham Kasimu
ЦФ
48
Эйден О'Брайен
ЦФ
2-1-3-4
1
Рипли
24
Касс
4
Балмер
10
Санг
8
Грант
19
Мэсси
7
Девайн
3
11
Томас
38
Уолтерс
16
Лоу
2-4-5
5
30
Киззи
19
Перейра
15
7
11
11
9
1
23
5
3
15
Дебра
15
Дебра
3
38
Уолтерс
14
Ожо
14
Ожо
38
Уолтерс
10
Санг
23
Числетт
23
Числетт
10
Санг
4
Балмер
26
Плант
26
Плант
4
Балмер
5
42
42
5
19
Перейра
7
Коли
7
Коли
19
Перейра
15
48
О'Брайен
48
О'Брайен
15
Остались в запасе
Порт Вейл
Саттон Юнайтед
13
Джейсон Леутвилер
ВР
11
James Wilson
ЦФ
2
Mitchell Clark
ЦФ
5
Натан Смит
ЦФ
8
Бен Гэррити
ЦФ
Главный тренер
Энди Кросби
1
Дин Бузанис
ВР
14
Craig Dundas
ЦП
19
Tope Fadahunsi
ЦФ
29
Hisham Kasimu
ЦФ
Остались в запасе
13
Джейсон Леутвилер
ВР
11
James Wilson
ЦФ
2
Mitchell Clark
ЦФ
5
Натан Смит
ЦФ
8
Бен Гэррити
ЦФ
Остались в запасе
1
Дин Бузанис
ВР
14
Craig Dundas
ЦП
19
Tope Fadahunsi
ЦФ
29
Hisham Kasimu
ЦФ
Главный тренер
Энди Кросби
Статистика матча Порт Вейл - Саттон Юнайтед
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Порт Вейл
Англия. Вторая лига, 17 тур
Порт Вейл
- : -
28.11.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 8 тур
Порт Вейл
1 : 1
24.11.2026
Нортгемптон Таун
Англия. Вторая лига, 16 тур
Барнет
2 : 1
21.11.2026
Порт Вейл
Англия. Вторая лига, 15 тур
Порт Вейл
4 : 2
14.11.2026
Аккрингтон Стэнли
Англия. Вторая лига, 14 тур
Порт Вейл
4 : 2
31.10.2026
Рочдейл
Англия. Вторая лига, 13 тур
Йорк Сити
2 : 0
24.10.2026
Порт Вейл
Саттон Юнайтед
Англия. Национальная лига, 20 тур
Карлайл Юнайтед
- : -
28.11.2026
Саттон Юнайтед
Англия. Национальная лига, 19 тур
Хорнчерч
0 : 0
24.11.2026
Саттон Юнайтед
Англия. Национальная лига, 18 тур
Саттон Юнайтед
1 : 0
21.11.2026
Бостон Юнайтед
Англия. Национальная лига, 17 тур
Саттон Юнайтед
0 : 2
14.11.2026
Солихалл Мурс
Англия. Национальная лига, 16 тур
Уэртинг
0 : 3
31.10.2026
Саттон Юнайтед
Англия. Национальная лига, 15 тур
Саттон Юнайтед
2 : 0
28.10.2026
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