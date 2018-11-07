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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
ЦСКА - Рома
ЦСКА - Рома: обзор матча 07 ноября 2018
ЦСКА
07.11.2018, среда, 20:55
Лига чемпионов, группа G, 4 тур
1 : 2
Завершен
Рома
51'
А. Сигурдссон
4'
К. Манолас
59'
Л. Пеллегрини
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ЦСКА - Рома
88'
Замена
Жуан
️️️️
А. Флоренци
82'
Замена
Н. Дзаньоло
️️️️
Л. Пеллегрини
Замена
Х. Хосонов
️️️️
И. Ахметов
76'
70'
Замена
Д. Ундер
️️️️
Д. Клюйверт
Замена
Н. Чернов
️️️️
А. Сигурдссон
64'
59'
ГОЛ! 1:2!
Л. Пеллегрини
Пас отдал
Б. Кристанте
Вторая желтая
Х. Магнуссон
56'
ГОЛ! 1:1!
А. Сигурдссон
Пас отдал
И. Ахметов
51'
Желтая карточка
Х. Магнуссон
30'
Замена
Г. Щенников
️️️️
М. Фернандес
12'
Травма
М. Фернандес
10'
4'
ГОЛ! 0:1!
К. Манолас
Пас отдал
Л. Пеллегрини
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
ВР
32
Хердур Магнуссон
ЦЗ
50
Родриго Бекао
ЦЗ
15
Яка Бийол
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
6
Марио Фернандес
ПЗ
97
Ильзат Ахметов
ЦП
10
Иван Обляков
АП
10
Никола Влашич
АП
10
Арнор Сигурдссон
ПП
63
Федор Чалов
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Рома
1
Робин Ольсен
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
44
Костас Манолас
ЦЗ
17
Федерико Фасио
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
19
Джастин Клюйверт
ЛВ
15
Стивен Н'Зонзи
ОП
4
Бриан Кристанте
ОП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
10
Эдин Джеко
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
ЦСКА
1
Илья Помазун
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
80
Хетаг Хосонов
ЦП
22
Дмитрий Ефремов
ПВ
20
Такума Нисимура
ЦФ
75
Тимур Жамалетдинов
ЦФ
Рома
83
Антонио Миранте
ВР
15
Жуан
ЦЗ
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
10
Николо Дзаньоло
ЦП
7
Дженгиз Ундер
ПВ
14
Патрик Шик
ЦФ
3-2-2-2-1
35
Акинфеев
32
Магнуссон
50
Бекао
15
Бийол
14
Набабкин
6
Фернандес
97
Ахметов
10
Сигурдссон
10
Влашич
10
Обляков
63
Чалов
3-4-2-1
1
Ольсен
24
Флоренци
44
Манолас
17
Фасио
18
Сантон
15
Н'Зонзи
4
Кристанте
11
Коларов
7
Пеллегрини
19
Клюйверт
10
Джеко
6
Фернандес
42
Щенников
42
Щенников
6
Фернандес
10
Сигурдссон
23
Чернов
23
Чернов
10
Сигурдссон
97
Ахметов
80
Хосонов
80
Хосонов
97
Ахметов
24
Флоренци
15
Жуан
15
Жуан
24
Флоренци
7
Пеллегрини
10
Дзаньоло
10
Дзаньоло
7
Пеллегрини
19
Клюйверт
7
Ундер
7
Ундер
19
Клюйверт
Остались в запасе
ЦСКА
Рома
22
Дмитрий Ефремов
ПВ
1
Илья Помазун
ВР
20
Такума Нисимура
ЦФ
75
Тимур Жамалетдинов
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
83
Антонио Миранте
ВР
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
14
Патрик Шик
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Остались в запасе
22
Дмитрий Ефремов
ПВ
1
Илья Помазун
ВР
20
Такума Нисимура
ЦФ
75
Тимур Жамалетдинов
ЦФ
Остались в запасе
83
Антонио Миранте
ВР
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
14
Патрик Шик
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Статистика матча ЦСКА - Рома
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
ЦСКА
Россия. Кубок, 6 тур
Акрон
- : -
24.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
1 : 2
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Рома
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
- : -
25.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
1 : 5
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Информация о матче
Главный судья:
Чунейт Чакир
(Стамбул)
Стадион:
Лужники
Где смотреть матч:
Матч ТВ, Матч! Премьер
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