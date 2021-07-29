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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Сивасспор - Петрокуб
Сивасспор - Петрокуб: обзор матча 29 июля 2021
Сивасспор
29.07.2021, четверг, 20:00
Лига конференций, 2 раунд
1 : 0
Первый матч – 1 : 0
Завершен
Петрокуб
66'
О. Кайоде
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Сивасспор - Петрокуб
Замена
З. Эрдал
️️️️
О. Кайоде
89'
Замена
Л. Джеймс
️️️️
П. Энрике
84'
84'
Замена
Д. Мелахио Дуанла
️️️️
А. Розгонюк
83'
Замена
A. Vlas
️️️️
В. Амброш
82'
Желтая карточка
С. Платика
77'
Желтая карточка
В. Богачук
Желтая карточка
К. Алтинай
77'
71'
Замена
V. Gulceac
️️️️
К. Котогой
ГОЛ! 1:0!
О. Кайоде
Пас отдал
П. Энрике
66'
Замена
М. Ятабаре
️️️️
S. Yilmaz
62'
Замена
К. Алтинай
️️️️
Х. Феликс
62'
11'
Желтая карточка
C. Sandu
8'
Замена
C. Sandu
️️️️
М. Йосипой
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сивасспор
35
Али Сасал Вурал
ВР
2
Ахмет Огуз
ЦЗ
88
Джанер Османпаша
ЦЗ
6
Димитриос Гутас
ЦЗ
3
Угур Чифтци
ЦЗ
37
Хакан Арслан
ЦП
76
Файкал Файр
ЦП
17
Sefa Yilmaz
ЦП
7
Педро Энрике
ЦП
7
Хорхе Феликс
ЦФ
80
Оларенваю Кайоде
ЦФ
Главный тренер
Риза Чалымбай
Петрокуб
21
Максим Потырнике
ЦЗ
90
Ион Жардан
ЦЗ
94
Корнелиу Котогой
ЦП
7
Мариус Йосипой
ЦП
1
Mickael Meira
ЦФ
9
Владимир Амброш
ЦФ
11
Сергей Платика
ЦФ
5
Михаил Платика
ЦФ
79
Виктор Богачук
ЦФ
67
Иоан-Цалик Ревенко
ЦФ
4
Артем Розгонюк
ЦФ
Главный тренер
Джованни Костантино
Сивасспор
25
Муаммер Йилдырым
ВР
18
Эмре Сатылмыш
ВР
58
Зийя Эрдал
ЦЗ
20
Керем Атакан Кесгин
ЦП
4
Корай Алтинай
ЦФ
90
Леке Джеймс
ЦФ
99
Эрен Шахин
ЦФ
9
Мустафа Ятабаре
ЦФ
Петрокуб
1
Игорь Мостовей
ЦФ
2
Jacques Onana
ЦФ
20
Доналио Мелахио Дуанла
ЦФ
5
Stefan Efros
ЦФ
10
Александру Бежан
ЦФ
14
Alexandru Vlas
ЦФ
10
Constantin Sandu
ЦФ
18
Vadim Gulceac
ЦФ
4-4-2
35
Вурал
2
Огуз
6
Гутас
3
Чифтци
88
Османпаша
37
Арслан
17
7
Энрике
76
Файр
80
Кайоде
7
Феликс
2-2-5
21
Потырнике
90
Жардан
94
Котогой
7
Йосипой
11
Платика
4
Розгонюк
67
Ревенко
79
Богачук
5
Платика
80
Кайоде
58
Эрдал
58
Эрдал
80
Кайоде
7
Феликс
4
Алтинай
4
Алтинай
7
Феликс
7
Энрике
90
Джеймс
90
Джеймс
7
Энрике
17
9
Ятабаре
9
Ятабаре
17
4
Розгонюк
20
Дуанла
20
Дуанла
4
Розгонюк
9
Амброш
14
14
9
Амброш
7
Йосипой
10
10
7
Йосипой
94
Котогой
18
18
94
Котогой
Остались в запасе
Сивасспор
Петрокуб
25
Муаммер Йилдырым
ВР
18
Эмре Сатылмыш
ВР
20
Керем Атакан Кесгин
ЦП
99
Эрен Шахин
ЦФ
Главный тренер
Риза Чалымбай
1
Игорь Мостовей
ЦФ
2
Jacques Onana
ЦФ
5
Stefan Efros
ЦФ
10
Александру Бежан
ЦФ
Главный тренер
Джованни Костантино
Остались в запасе
25
Муаммер Йилдырым
ВР
18
Эмре Сатылмыш
ВР
20
Керем Атакан Кесгин
ЦП
99
Эрен Шахин
ЦФ
Остались в запасе
1
Игорь Мостовей
ЦФ
2
Jacques Onana
ЦФ
5
Stefan Efros
ЦФ
10
Александру Бежан
ЦФ
Главный тренер
Риза Чалымбай
Главный тренер
Джованни Костантино
Статистика матча Сивасспор - Петрокуб
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Сивасспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Аланьяспор
2 : 0
31.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Самсунспор
1 : 0
18.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Сивасспор
0 : 0
11.05.2025
Бодрум
Турция. Суперлига, 34 тур
Галатасарай
4 : 1
03.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Сивасспор
2 : 0
26.04.2025
Антальяспор
Петрокуб
Лига конференций, 2 раунд
Петрокуб
3 : 3
30.07.2026
Борац
Лига конференций, 2 раунд
Борац
3 : 0
23.07.2026
Петрокуб
Лига чемпионов, 1 раунд
Эгнатия
6 : 1
15.07.2026
Петрокуб
Лига чемпионов, 1 раунд
Петрокуб
1 : 1
08.07.2026
Эгнатия
Молдова. Суперлига. Весна, 10 тур
Зимбру
1 : 1
17.05.2026
Петрокуб
Информация о матче
Стадион:
Сивас 4 Эйлюл
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