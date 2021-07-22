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Лига конференций 2026/2027
Петрокуб - Сивасспор
Петрокуб - Сивасспор: обзор матча 22 июля 2021
Петрокуб
22.07.2021, четверг, 20:00
Лига конференций, 2 раунд
0 : 1
Ответный матч – 0 : 1
Завершен
Сивасспор
17'
Д. Османпаша
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Петрокуб - Сивасспор
Желтая карточка
J. Onana
90'
+4
90'
+4
Пенальти не реализован!
М. Ятабаре
90'
+1
Замена
К. Алтинай
️️️️
П. Энрике
90'
+1
Замена
З. Эрдал
️️️️
Ф. Файр
Замена
А. Бежан
️️️️
В. Амброш
86'
80'
Замена
Л. Джеймс
️️️️
О. Кайоде
80'
Замена
Х. Феликс
️️️️
И. Кофи
Желтая карточка
В. Богачук
72'
Замена
C. Sandu
️️️️
М. Йосипой
72'
Замена
Я. Цуркан
️️️️
В. Богачук
72'
69'
Желтая карточка
Ф. Файр
Замена
J. Onana
️️️️
S. Efros
59'
Замена
V. Gulceac
️️️️
Д. Мелахио Дуанла
58'
55'
Замена
М. Ятабаре
️️️️
S. Yilmaz
41'
Желтая карточка
S. Yilmaz
Желтая карточка
М. Платика
39'
Желтая карточка
И. Жардан
30'
17'
ГОЛ! 0:1!
Д. Османпаша
Пас отдал
Ф. Файр
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Петрокуб
21
Максим Потырнике
ЦЗ
90
Ион Жардан
ЦЗ
7
Мариус Йосипой
ЦП
11
Сергей Платика
ЦФ
1
Mickael Meira
ЦФ
5
Stefan Efros
ЦФ
67
Иоан-Цалик Ревенко
ЦФ
79
Виктор Богачук
ЦФ
9
Владимир Амброш
ЦФ
20
Доналио Мелахио Дуанла
ЦФ
5
Михаил Платика
ЦФ
Главный тренер
Джованни Костантино
Сивасспор
35
Али Сасал Вурал
ВР
2
Ахмет Огуз
ЦЗ
6
Димитриос Гутас
ЦЗ
88
Джанер Османпаша
ЦЗ
3
Угур Чифтци
ЦЗ
7
Педро Энрике
ЦП
5
Исаак Кофи
ЦП
17
Sefa Yilmaz
ЦП
37
Хакан Арслан
ЦП
76
Файкал Файр
ЦП
80
Оларенваю Кайоде
ЦФ
Главный тренер
Риза Чалымбай
Петрокуб
8
Ясер Цуркан
ЦЗ
94
Корнелиу Котогой
ЦП
18
Vadim Gulceac
ЦФ
1
Игорь Мостовей
ЦФ
4
Артем Розгонюк
ЦФ
2
Jacques Onana
ЦФ
10
Александру Бежан
ЦФ
14
Alexandru Vlas
ЦФ
10
Constantin Sandu
ЦФ
Сивасспор
25
Муаммер Йилдырым
ВР
58
Зийя Эрдал
ЦЗ
20
Керем Атакан Кесгин
ЦП
4
Корай Алтинай
ЦФ
9
Мустафа Ятабаре
ЦФ
7
Хорхе Феликс
ЦФ
99
Эрен Шахин
ЦФ
90
Леке Джеймс
ЦФ
2-1-5
21
Потырнике
90
Жардан
7
Йосипой
79
Богачук
5
Платика
20
Дуанла
9
Амброш
67
Ревенко
4-5-1
35
Вурал
6
Гутас
88
Османпаша
3
Чифтци
2
Огуз
7
Энрике
17
37
Арслан
76
Файр
5
Кофи
80
Кайоде
79
Богачук
8
Цуркан
8
Цуркан
79
Богачук
20
Дуанла
18
18
20
Дуанла
5
2
2
5
9
Амброш
10
Бежан
10
Бежан
9
Амброш
7
Йосипой
10
10
7
Йосипой
76
Файр
58
Эрдал
58
Эрдал
76
Файр
7
Энрике
4
Алтинай
4
Алтинай
7
Энрике
17
9
Ятабаре
9
Ятабаре
17
5
Кофи
7
Феликс
7
Феликс
5
Кофи
80
Кайоде
90
Джеймс
90
Джеймс
80
Кайоде
Остались в запасе
Петрокуб
Сивасспор
94
Корнелиу Котогой
ЦП
1
Игорь Мостовей
ЦФ
4
Артем Розгонюк
ЦФ
14
Alexandru Vlas
ЦФ
Главный тренер
Джованни Костантино
25
Муаммер Йилдырым
ВР
20
Керем Атакан Кесгин
ЦП
99
Эрен Шахин
ЦФ
Главный тренер
Риза Чалымбай
Остались в запасе
94
Корнелиу Котогой
ЦП
1
Игорь Мостовей
ЦФ
4
Артем Розгонюк
ЦФ
14
Alexandru Vlas
ЦФ
Остались в запасе
25
Муаммер Йилдырым
ВР
20
Керем Атакан Кесгин
ЦП
99
Эрен Шахин
ЦФ
Главный тренер
Джованни Костантино
Главный тренер
Риза Чалымбай
Статистика матча Петрокуб - Сивасспор
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Петрокуб
Лига конференций, 2 раунд
Петрокуб
3 : 3
30.07.2026
Борац
Лига конференций, 2 раунд
Борац
3 : 0
23.07.2026
Петрокуб
Лига чемпионов, 1 раунд
Эгнатия
6 : 1
15.07.2026
Петрокуб
Лига чемпионов, 1 раунд
Петрокуб
1 : 1
08.07.2026
Эгнатия
Молдова. Суперлига. Весна, 10 тур
Зимбру
1 : 1
17.05.2026
Петрокуб
Сивасспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Аланьяспор
2 : 0
31.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Самсунспор
1 : 0
18.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Сивасспор
0 : 0
11.05.2025
Бодрум
Турция. Суперлига, 34 тур
Галатасарай
4 : 1
03.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Сивасспор
2 : 0
26.04.2025
Антальяспор
Информация о матче
Стадион:
Сивас 4 Эйлюл
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