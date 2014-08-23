Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Италия. Кубок
Перуджа - Специя
Перуджа - Специя: обзор матча 23 августа 2014
Перуджа
23.08.2014, суббота, 22:45
Италия. Кубок, 3 раунд
2 : 1
Завершен
Специя
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Перуджа - Специя
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Перуджа
Италия. Кубок, 1 раунд
Кальяри
3 : 2
05.08.2022
Перуджа
Италия. Кубок, 1 раунд
Дженоа
3 : 2
13.08.2021
Перуджа
Италия. Кубок, 1/32 финала
Брешиа
3 : 0
28.10.2020
Перуджа
Италия. Кубок, 1/8 финала
Наполи
2 : 0
14.01.2020
Перуджа
Италия. Кубок, 1/16 финала
Сассуоло
1 : 2
04.12.2019
Перуджа
Специя
Италия. Серия В, 38 тур
Пескара
1 : 1
08.05.2026
Специя
Италия. Серия В, 37 тур
Специя
2 : 2
01.05.2026
Венеция
Италия. Серия В, 36 тур
Катанцаро
4 : 2
25.04.2026
Специя
Италия. Серия В, 35 тур
Специя
6 : 1
18.04.2026
Зюйдтироль
Италия. Серия В, 34 тур
Специя
0 : 2
12.04.2026
Мантова
Информация о матче
Стадион:
Дино Мануцци
Новости команд
Все
Перуджа
Специя
Определился последний участник Серии A в новом сезоне
2025.06.03 08:12
Определились клубы, которые разыграют последнюю путевку в Серию A, и вылетевшие команды
2025.05.26 13:29
Определились все участники плей-офф за выход в Серию A
2025.05.15 09:20
«Милан» отдал нападающего в аренду «Эмполи»
2024.08.01 11:25
Игрок «Челси» вылетел из высшего дивизиона в третьем сезоне подряд
2023.06.17 18:13
Кубок Италии. «Наполи», «Лацио» и «Интер» стали четвертьфиналистами турнира
2020.01.15 00:46
Неста продолжит работу в «Перудже»
2018.06.14 07:14
Неста возглавил «Перуджу». Команда может выйти в Серию А
2018.05.14 16:00
4
Неста может возглавить «Перуджу», претендующую на выход в Серию А
2018.05.14 10:02
ЦСКА претендует на корейского форварда, которым интересуется «Ювентус»
2018.01.16 17:38
30
Определился последний участник Серии A в новом сезоне
2025.06.03 08:12
Определились клубы, которые разыграют последнюю путевку в Серию A, и вылетевшие команды
2025.05.26 13:29
Определились все участники плей-офф за выход в Серию A
2025.05.15 09:20
«Милан» отдал нападающего в аренду «Эмполи»
2024.08.01 11:25
Игрок «Челси» вылетел из высшего дивизиона в третьем сезоне подряд
2023.06.17 18:13
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+