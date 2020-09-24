Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Шарлеруа - Партизан
Шарлеруа - Партизан: обзор матча 24 сентября 2020
Шарлеруа
24.09.2020, четверг, 20:00
Лига Европы, 3 раунд
2 : 1
Завершен
Партизан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шарлеруа - Партизан
Замена
G. Gillet
️️️️
K. Rezaei
117'
Замена
И. Горанов
️️️️
Ж. Кайембе
113'
Замена
К. Нкуба
️️️️
М. Фалл
109'
97'
Замена
А. Шчекич
️️️️
Б. Натхо
91'
Замена
Б. Остойич
️️️️
U. Vitas
46'
Замена
С. Сума
️️️️
Ф. Стеванович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шарлеруа
30
Николас Пеннето
ВР
18
Жорис Кайембе
ЛЗ
23
Steeven Willems
ЦЗ
24
Дориан Дессоле
ЦЗ
44
Максим Буси
ПЗ
23
Марко Илаймахаритра
ЦП
88
Рюта Мориока
ЦП
8
Али Голизаде
ПВ
11
Шамар Николсон
ЦФ
11
Kaveh Rezaei
ЦФ
7
Мамаду Фалл
ЦФ
Главный тренер
Карим Бельхосин
Партизан
3
Франк Баньяк
ЦЗ
28
Слободан Урошевич
ЦЗ
2
Александар Милькович
ПАЗ
14
Саша Зделар
ОП
10
Филип Стеванович
ЦП
29
Такума Асано
ЦП
10
Бибрас Натхо
ЦП
4
U. Vitas
ЦФ
99
Vladimir Stojković
ЦФ
6
Умар Садик
ЦФ
8
Лазар Маркович
ЦФ
Главный тренер
Саво Милошевич
Шарлеруа
40
Реми Дескамп
ВР
77
Modou Diagne
ЦЗ
22
Gaetan Hendrickx
ЦП
4
Иван Горанов
ЦФ
30
Guillaume Gillet
ЦФ
15
Лукас Рибейро
ЦФ
27
Кен Нкуба
ЦФ
Партизан
88
Владимир Стойкович
ВР
85
Неманья Стеванович
ВР
23
Боян Остойич
ЦЗ
99
Милан Смилянич
ЦП
19
Александар Шчекич
ЦП
20
Сейдуба Сума
ЦП
50
Боян Матич
ЦФ
4-2-1-3
30
Пеннето
18
Кайембе
23
24
Дессоле
44
Буси
23
Илаймахаритра
88
Мориока
8
Голизаде
7
Фалл
11
11
Николсон
2-2-3-4
3
Баньяк
28
Урошевич
2
Милькович
14
Зделар
10
Стеванович
29
Асано
10
Натхо
8
Маркович
6
Садик
99
4
18
Кайембе
4
Горанов
4
Горанов
18
Кайембе
11
30
30
11
7
Фалл
27
Нкуба
27
Нкуба
7
Фалл
4
23
Остойич
23
Остойич
4
10
Натхо
19
Шчекич
19
Шчекич
10
Натхо
10
Стеванович
20
Сума
20
Сума
10
Стеванович
Остались в запасе
Шарлеруа
Партизан
15
Лукас Рибейро
ЦФ
40
Реми Дескамп
ВР
77
Modou Diagne
ЦЗ
22
Gaetan Hendrickx
ЦП
Главный тренер
Карим Бельхосин
50
Боян Матич
ЦФ
99
Милан Смилянич
ЦП
88
Владимир Стойкович
ВР
85
Неманья Стеванович
ВР
Главный тренер
Саво Милошевич
Остались в запасе
15
Лукас Рибейро
ЦФ
40
Реми Дескамп
ВР
77
Modou Diagne
ЦЗ
22
Gaetan Hendrickx
ЦП
Остались в запасе
50
Боян Матич
ЦФ
99
Милан Смилянич
ЦП
88
Владимир Стойкович
ВР
85
Неманья Стеванович
ВР
Главный тренер
Карим Бельхосин
Главный тренер
Саво Милошевич
Статистика матча Шарлеруа - Партизан
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Шарлеруа
- : -
28.11.2026
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Шарлеруа
2 : 2
21.11.2026
Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Вестерло
1 : 5
07.11.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Шарлеруа
5 : 2
01.11.2026
РААЛ Ла-Лувьер
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Антверпен
3 : 0
24.10.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Стандард
0 : 1
11.10.2026
Шарлеруа
Партизан
Сербия. Суперлига, 17 тур
Партизан
- : -
28.11.2026
Раднички
Сербия. Суперлига, 16 тур
ИМТ Белград
2 : 1
22.11.2026
Партизан
Сербия. Суперлига, 15 тур
Партизан
1 : 2
08.11.2026
Мачва
Сербия. Суперлига, 14 тур
Партизан
3 : 0
01.11.2026
Земун
Сербия. Суперлига, 4 тур
Раднички
2 : 3
28.10.2026
Партизан
Сербия. Суперлига, 13 тур
Партизан
0 : 2
24.10.2026
Чукарички
Информация о матче
Стадион:
Стад дю Пэи де Шарлеруа
Новости команд
Все
Шарлеруа
Партизан
Фанаты «Црвены Звезды» заявили о позоре «Спартака»
7 сентября
43
«Партизан» – «Хетафе»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2026
27 августа
«Партизан» – «Хетафе»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
26 августа
«Хетафе» – «Партизан»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 августа 2026
20 августа
«Рубин» отпустил вингера в «Партизан» за бонусы и процент от перепродажи
19 августа
«Хаммарбю» – «Шарлеруа»: прогноз и ставки на матч 24 июля 2025 с коэффициентом 2.28
2025.07.23 09:13
Фанаты «Шарлеруа» закидали сектор болельщиков «Стандарда» дохлыми крысами, выкрашенными красной краской
2023.04.18 07:48
3
Новичок «Спартака» Николсон – в команде недели FIFA 22. Он оформил хет-трик и ассист в игре с «Эйпеном»
2021.12.23 01:33
8
«Теперь пора зажечь в России». «Спартак» показал подборку голов Николсона в Бельгии
2021.12.22 00:13
7
«Спартак» объявил о переходе ямайца Николсона. Контракт – до 2026 года
2021.12.21 23:02
25
Фанаты «Црвены Звезды» заявили о позоре «Спартака»
7 сентября
43
«Партизан» – «Хетафе»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2026
27 августа
«Партизан» – «Хетафе»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
26 августа
«Хетафе» – «Партизан»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 августа 2026
20 августа
«Рубин» отпустил вингера в «Партизан» за бонусы и процент от перепродажи
19 августа
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+