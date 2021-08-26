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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Партизан - Санта-Клара
Партизан - Санта-Клара: обзор матча 26 августа 2021
Партизан
26.08.2021, четверг, 22:00
Лига конференций, 4 раунд
2 : 0
Первый матч – 1 : 2
Завершен
Санта-Клара
25'
Рикарду (П)
27'
С. Саничанин
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Партизан - Санта-Клара
Замена
А. Шчекич
️️️️
М. Йойич
85'
84'
Желтая карточка
J. Patric
84'
Замена
Нене
️️️️
Х. Морита
79'
Желтая карточка
Мансур
76'
Желтая карточка
Р. Кошта
Замена
Ф. Холендер
️️️️
Н. Йович
75'
Замена
Д. Пантич
️️️️
Л. Маркович
74'
Желтая карточка
С. Саничанин
72'
66'
Замена
Р. Кошта
️️️️
А. Карвальо
64'
Желтая карточка
М. Вильянуэва
59'
Замена
Кризан
️️️️
М. Булдини
Желтая карточка
И. Вуячич
56'
53'
Желтая карточка
М. Булдини
Желтая карточка
М. Йойич
42'
Замена
Б. Натхо
️️️️
С. Сума
28'
ГОЛ! 2:0!
С. Саничанин
Пас отдал
М. Йойич
27'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Рикарду
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Партизан
1
Александар Попович
ВР
37
Иван Обрадович
ЦЗ
5
Игор Вуячич
ЦЗ
6
Синиша Саничанин
ПЗ
2
Александар Милькович
ПАЗ
80
Неманья Йович
ЛВ
14
Саша Зделар
ОП
18
Милош Йойич
ЦП
20
Сейдуба Сума
ЦП
8
Лазар Маркович
ЦФ
10
Рикарду
ЦФ
Главный тренер
Александр Станоевич
Санта-Клара
99
Marco Pereira
ВР
5
JoÃ£o Afonso
ЦЗ
17
Микель Вильянуэва
ЦЗ
2
Рафаэль Рамуш
ПЗ
8
Андерсон Карвальо
ЦП
18
Линкольн
ЦП
9
Мохамед Булдини
ЦФ
2
Аллано
ЦФ
26
Jean Patric
ЦФ
5
Хидемаса Морита
ЦФ
70
Мансур
ЦФ
Главный тренер
Армандо «Пети» Гонсалвеш Тейшейра
Партизан
85
Неманья Стеванович
ВР
7
Филип Холендер
ЛАЗ
23
Боян Остойич
ЦЗ
31
Райко Брежанчич
ЦЗ
17
Марко Живкович
ПЗ
10
Бибрас Натхо
ЦП
19
Александар Шчекич
ЦП
5
Данило Пантич
ЦП
99
Милан Смилянич
ЦП
8
Лазар Павлович
АП
24
Никола Терзич
ПВ
29
Марко Милованович
ЦФ
Санта-Клара
95
Пьер Санья
ЦЗ
18
Нене
ЦП
1
Рикарду Фернандеш
ЦФ
97
Rodolfo Cardoso
ЦФ
3
Кеннеди Боатенг
ЦФ
23
Паулу Энрике
ЦФ
18
Жулио Ромао
ЦФ
21
Рикардинью
ЦФ
9
Кризан
ЦФ
19
Руй Кошта
ЦФ
3-2-2-1-2
1
Попович
37
Обрадович
5
Вуячич
6
Саничанин
14
Зделар
2
Милькович
18
Йойич
20
Сума
80
Йович
10
Рикарду
8
Маркович
3-2-5
99
2
Рамуш
17
Вильянуэва
5
8
Карвальо
18
Линкольн
9
Булдини
70
Мансур
5
Морита
26
2
Аллано
80
Йович
7
Холендер
7
Холендер
80
Йович
20
Сума
10
Натхо
10
Натхо
20
Сума
18
Йойич
19
Шчекич
19
Шчекич
18
Йойич
8
Маркович
5
Пантич
5
Пантич
8
Маркович
5
Морита
18
Нене
18
Нене
5
Морита
9
Булдини
9
Кризан
9
Кризан
9
Булдини
8
Карвальо
19
Кошта
19
Кошта
8
Карвальо
Остались в запасе
Партизан
Санта-Клара
85
Неманья Стеванович
ВР
23
Боян Остойич
ЦЗ
31
Райко Брежанчич
ЦЗ
17
Марко Живкович
ПЗ
99
Милан Смилянич
ЦП
8
Лазар Павлович
АП
24
Никола Терзич
ПВ
29
Марко Милованович
ЦФ
Главный тренер
Александр Станоевич
95
Пьер Санья
ЦЗ
1
Рикарду Фернандеш
ЦФ
97
Rodolfo Cardoso
ЦФ
3
Кеннеди Боатенг
ЦФ
23
Паулу Энрике
ЦФ
18
Жулио Ромао
ЦФ
21
Рикардинью
ЦФ
Главный тренер
Армандо «Пети» Гонсалвеш Тейшейра
Остались в запасе
85
Неманья Стеванович
ВР
23
Боян Остойич
ЦЗ
31
Райко Брежанчич
ЦЗ
17
Марко Живкович
ПЗ
99
Милан Смилянич
ЦП
8
Лазар Павлович
АП
24
Никола Терзич
ПВ
29
Марко Милованович
ЦФ
Остались в запасе
95
Пьер Санья
ЦЗ
1
Рикарду Фернандеш
ЦФ
97
Rodolfo Cardoso
ЦФ
3
Кеннеди Боатенг
ЦФ
23
Паулу Энрике
ЦФ
18
Жулио Ромао
ЦФ
21
Рикардинью
ЦФ
Главный тренер
Александр Станоевич
Главный тренер
Армандо «Пети» Гонсалвеш Тейшейра
Статистика матча Партизан - Санта-Клара
3
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Партизан
Сербия. Суперлига, 17 тур
Партизан
- : -
28.11.2026
Раднички
Сербия. Суперлига, 16 тур
ИМТ Белград
2 : 1
22.11.2026
Партизан
Сербия. Суперлига, 15 тур
Партизан
1 : 2
08.11.2026
Мачва
Сербия. Суперлига, 14 тур
Партизан
3 : 0
01.11.2026
Земун
Сербия. Суперлига, 4 тур
Раднички
2 : 3
28.10.2026
Партизан
Сербия. Суперлига, 13 тур
Партизан
0 : 2
24.10.2026
Чукарички
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 12 тур
Морейренcе
- : -
28.11.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 11 тур
Санта-Клара
1 : 2
08.11.2026
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 10 тур
Маритиму
0 : 2
01.11.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 9 тур
Санта-Клара
1 : 2
26.10.2026
Бенфика
Португалия. Примейра, 8 тур
Каза Пиа
0 : 0
10.10.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 7 тур
Санта-Клара
0 : 0
20.09.2026
Брага
Информация о матче
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