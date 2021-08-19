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Санта-Клара - Партизан
Санта-Клара - Партизан: обзор матча 19 августа 2021
Санта-Клара
19.08.2021, четверг, 23:30
Лига конференций, 4 раунд
2 : 1
Ответный матч – 0 : 2
Завершен
Партизан
4'
К. Жуниор
49'
Х. Морита
54'
И. Вуячич
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Санта-Клара - Партизан
90'
+2
Желтая карточка
С. Урошевич
Замена
Аллано
️️️️
К. Жуниор
87'
86'
Желтая карточка
А. Лутовац
85'
Замена
Н. Терзич
️️️️
Л. Маркович
77'
Замена
М. Смилянич
️️️️
А. Шчекич
Замена
J. Afonso
️️️️
Х. Морита
75'
57'
Желтая карточка
С. Сума
54'
ГОЛ! 2:1!
И. Вуячич
Пас отдал
А. Шчекич
54'
Замена
С. Сума
️️️️
Ф. Холендер
54'
Замена
А. Лутовац
️️️️
Б. Натхо
Желтая карточка
Х. Морита
53'
Желтая карточка
Р. Кошта
50'
ГОЛ! 2:0!
Х. Морита
Пас отдал
К. Жуниор
49'
33'
Желтая карточка
М. Йойич
Желтая карточка
К. Боатенг
5'
ГОЛ! 1:0!
К. Жуниор
Пас отдал
J. Patric
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Санта-Клара
17
Микель Вильянуэва
ЦЗ
2
Рафаэль Рамуш
ПЗ
18
Линкольн
ЦП
8
Андерсон Карвальо
ЦП
1
Рикарду Фернандеш
ЦФ
3
Кеннеди Боатенг
ЦФ
70
Мансур
ЦФ
5
Хидемаса Морита
ЦФ
13
Карлос Жуниор
ЦФ
19
Руй Кошта
ЦФ
26
Jean Patric
ЦФ
Главный тренер
Армандо «Пети» Гонсалвеш Тейшейра
Партизан
1
Александар Попович
ВР
28
Слободан Урошевич
ЛЗ
7
Филип Холендер
ЛАЗ
5
Игор Вуячич
ЦЗ
6
Синиша Саничанин
ПЗ
2
Александар Милькович
ПАЗ
19
Александар Шчекич
ЦП
10
Бибрас Натхо
ЦП
18
Милош Йойич
ЦП
10
Рикарду
ЦФ
8
Лазар Маркович
ЦФ
Главный тренер
Александр Станоевич
Санта-Клара
99
Marco Pereira
ВР
5
JoÃ£o Afonso
ЦЗ
95
Пьер Санья
ЦЗ
23
Паулу Энрике
ЦФ
21
Рикардинью
ЦФ
2
Аллано
ЦФ
Партизан
85
Неманья Стеванович
ВР
23
Боян Остойич
ЦЗ
37
Иван Обрадович
ЦЗ
17
Марко Живкович
ПЗ
20
Сейдуба Сума
ЦП
99
Милан Смилянич
ЦП
8
Лазар Павлович
АП
15
Александар Лутовац
ПВ
24
Никола Терзич
ПВ
29
Марко Милованович
ЦФ
9
Самед Баждар
ЦФ
2-2-5
17
Вильянуэва
2
Рамуш
18
Линкольн
8
Карвальо
5
Морита
26
19
Кошта
13
Жуниор
70
Мансур
3-2-3-2
1
Попович
6
Саничанин
5
Вуячич
28
Урошевич
2
Милькович
7
Холендер
19
Шчекич
10
Натхо
18
Йойич
8
Маркович
10
Рикарду
5
Морита
5
5
5
Морита
13
Жуниор
2
Аллано
2
Аллано
13
Жуниор
7
Холендер
20
Сума
20
Сума
7
Холендер
19
Шчекич
99
Смилянич
99
Смилянич
19
Шчекич
10
Натхо
15
Лутовац
15
Лутовац
10
Натхо
8
Маркович
24
Терзич
24
Терзич
8
Маркович
Остались в запасе
Санта-Клара
Партизан
99
Marco Pereira
ВР
95
Пьер Санья
ЦЗ
23
Паулу Энрике
ЦФ
21
Рикардинью
ЦФ
Главный тренер
Армандо «Пети» Гонсалвеш Тейшейра
85
Неманья Стеванович
ВР
23
Боян Остойич
ЦЗ
37
Иван Обрадович
ЦЗ
17
Марко Живкович
ПЗ
8
Лазар Павлович
АП
29
Марко Милованович
ЦФ
9
Самед Баждар
ЦФ
Главный тренер
Александр Станоевич
Остались в запасе
99
Marco Pereira
ВР
95
Пьер Санья
ЦЗ
23
Паулу Энрике
ЦФ
21
Рикардинью
ЦФ
Остались в запасе
85
Неманья Стеванович
ВР
23
Боян Остойич
ЦЗ
37
Иван Обрадович
ЦЗ
17
Марко Живкович
ПЗ
8
Лазар Павлович
АП
29
Марко Милованович
ЦФ
9
Самед Баждар
ЦФ
Главный тренер
Армандо «Пети» Гонсалвеш Тейшейра
Главный тренер
Александр Станоевич
Статистика матча Санта-Клара - Партизан
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 12 тур
Морейренcе
- : -
28.11.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 11 тур
Санта-Клара
1 : 2
08.11.2026
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 10 тур
Маритиму
0 : 2
01.11.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 9 тур
Санта-Клара
1 : 2
26.10.2026
Бенфика
Португалия. Примейра, 8 тур
Каза Пиа
0 : 0
10.10.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 7 тур
Санта-Клара
0 : 0
20.09.2026
Брага
Партизан
Сербия. Суперлига, 17 тур
Партизан
- : -
28.11.2026
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2 : 1
22.11.2026
Партизан
Сербия. Суперлига, 15 тур
Партизан
1 : 2
08.11.2026
Мачва
Сербия. Суперлига, 14 тур
Партизан
3 : 0
01.11.2026
Земун
Сербия. Суперлига, 4 тур
Раднички
2 : 3
28.10.2026
Партизан
Сербия. Суперлига, 13 тур
Партизан
0 : 2
24.10.2026
Чукарички
Информация о матче
Стадион:
Эштадиу де Сан Мигель
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