Главная
Расписание матчей
Италия. Кубок
Парма - Специя
Парма - Специя: обзор матча 24 сентября 2025
Парма
24.09.2025, среда, 18:00
Италия. Кубок, 2 раунд
2 : 2
Счет по пенальти – 4 : 3
Завершен
Специя
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Парма - Специя
Новости команд
Все
Парма
Специя
«Кремонезе» – «Парма»: прогноз и ставки на матч 21 сентября 2025 с коэффициентом 6.50
20 сентября, 11:56
«Кальяри» – «Парма»: прогноз и ставки на матч 13 сентября 2025 с коэффициентом 1.88
12 сентября, 10:03
«Парма» – «Аталанта»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 августа 2025
30 августа, 18:20
«Парма» – «Аталанта»: прогноз и ставки на матч 29 августа 2025 с коэффициентом 3.15
29 августа, 16:51
«Ювентус» – «Парма»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 августа 2025
24 августа, 20:35
Определился последний участник Серии A в новом сезоне
3 июня, 08:12
Определились клубы, которые разыграют последнюю путевку в Серию A, и вылетевшие команды
26 мая, 13:29
Определились все участники плей-офф за выход в Серию A
15 мая, 09:20
«Милан» отдал нападающего в аренду «Эмполи»
1 августа 2024, 11:25
Игрок «Челси» вылетел из высшего дивизиона в третьем сезоне подряд
17 июня 2023, 18:13
Больше новостей
Последние матчи
Все
Парма
Специя
Италия. Кубок, 2 раунд
Парма
2 : 2
24.09.2025
Специя
Италия. Серия А, 4 тур
Кремонезе
0 : 0
21.09.2025
Парма
Италия. Серия В, 4 тур
Специя
1 : 3
20.09.2025
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 3 тур
Эмполи
1 : 1
14.09.2025
Специя
Италия. Серия А, 3 тур
Кальяри
2 : 0
13.09.2025
Парма
Архив
