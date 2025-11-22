Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Спартак - ЦСКА РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь МЛС Турция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Верона» – «Парма»: прогноз и ставки на матч 23 ноября 2025 с коэффициентом 1.63

22 ноября 2025 13:33
Верона - Парма
23 нояб. 2025, воскресенье 14:30 | Италия. Серия А, 12 тур
Перейти в онлайн матча
1.63
Победа «Вероны» с форой 0
Сделать ставку

23 ноября 2025 года в 14:30 состоится поединок 12-го тура чемпионата Италии. «Верона» на своем поле сыграет с «Пармой».

«Верона»

«Мастифы» застряли в зоне вылета, однако высшее руководство клуба пока сохраняет веру в скиллы тренера Паоло Дзанетти. Местами «Верона» и правда показывает неплохой футбол, но команде порой очень не везет, как в случае с невероятно обидным автоголом на последних секундах матча с миланским «Интером».

Последние три игры:

  • Лечче – Верона 0:0
  • Верона – Интер 1:2
  • Комо – Верона 3:1

«Парма»

«Крестоносцы» не очень далеко ушли от своего ближайшего оппонента, опережая «Верону» на два зачетных балла. «Парма» выбралась из зоны вылета аккурат перед паузой на международные матчи, проявив бойцовский характер в матче с «Миланом». «Крестоносцы» горели 0:2, но нашли в себе силы уйти от поражения.

Последние три игры:

  • Парма – Милан 2:2
  • Парма – Болонья 1:3
  • Рома – Парма 2:1

Очные встречи

  • Верона – Парма 0:0
  • Парма – Верона 2:3
  • Верона – Парма 2:1

Прогноз на матч «Верона» – «Парма»

Очные поединки спрогнозировать сложно, но мы видим фаворитом «Верону». Дома «мастифы» бодаются даже с признанными топами («Ювентус», «Интер»), что уж говорит о переживающей не самые яркие времена «Парме». Считаем, что хозяева поля как минимум не уступят в важнейшем поединке в контексте борьбы за выживание в Серии А.

Прогноз: победа «Вероны» с форой 0, коэффициент – 1.63. Прогноз на счет – 1:1; 2:1.

1.63
Победа «Вероны» с форой 0
Сделать ставку
Автор: Ланьков Роман
Италия. Серия А Парма Верона
Другие прогнозы
23.11.2025
13:00
1.85
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Крылья Советов - Ростов
Победа Ростова с форой (0)
23.11.2025
14:00
1.80
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
БАТЭ - Нафтан
Победа БАТЭ
23.11.2025
14:00
1.75
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Сморгонь - Молодечно
Победа «Сморгони»
23.11.2025
14:00
2.05
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Уфа - Факел
Победа «Факела»
23.11.2025
14:00
1.75
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Кривбасс - Верес
Обе команды забьют
23.11.2025
14:30
1.63
Италия. Серия А, 12 тур
Верона - Парма
Победа «Вероны» с форой 0
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 