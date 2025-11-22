23 ноября 2025 года в 14:30 состоится поединок 12-го тура чемпионата Италии. «Верона» на своем поле сыграет с «Пармой».

«Верона»

«Мастифы» застряли в зоне вылета, однако высшее руководство клуба пока сохраняет веру в скиллы тренера Паоло Дзанетти. Местами «Верона» и правда показывает неплохой футбол, но команде порой очень не везет, как в случае с невероятно обидным автоголом на последних секундах матча с миланским «Интером».

Последние три игры:

Лечче – Верона 0:0

Верона – Интер 1:2

Комо – Верона 3:1

«Парма»

«Крестоносцы» не очень далеко ушли от своего ближайшего оппонента, опережая «Верону» на два зачетных балла. «Парма» выбралась из зоны вылета аккурат перед паузой на международные матчи, проявив бойцовский характер в матче с «Миланом». «Крестоносцы» горели 0:2, но нашли в себе силы уйти от поражения.

Последние три игры:

Парма – Милан 2:2

Парма – Болонья 1:3

Рома – Парма 2:1

Очные встречи

Верона – Парма 0:0

Парма – Верона 2:3

Верона – Парма 2:1

Прогноз на матч «Верона» – «Парма»

Очные поединки спрогнозировать сложно, но мы видим фаворитом «Верону». Дома «мастифы» бодаются даже с признанными топами («Ювентус», «Интер»), что уж говорит о переживающей не самые яркие времена «Парме». Считаем, что хозяева поля как минимум не уступят в важнейшем поединке в контексте борьбы за выживание в Серии А.

Прогноз: победа «Вероны» с форой 0, коэффициент – 1.63. Прогноз на счет – 1:1; 2:1.