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  • «Парма» – «Милан»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 ноября 2025

«Парма» – «Милан»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 ноября 2025

8 ноября 2025, 21:35
Парма
08.11.2025, суббота, 22:45
Италия. Серия А, 11 тур
2 : 2
Завершен
Милан
45+1' А. Бернабе 62' Э. Дель Прато
12' А. Салемакерс 25' Р. Леау (П)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Парма
1
Зион Сузуки
ВР
8
Матиас Фьортофт Левик
ЛЗ
27
Саша Бричги
ЦЗ
3
Абдулайе Ндиайе
ЦЗ
5
Лаутаро Валенти
ЦЗ
15
Энрико Дель Прато
(К) ПЗ
16
Мандела Кейта
ОП
80
Адриан Бернабе
ЦП
18
Оливер Серенсен
ЦП
10
Патрик Кутроне
ЦФ
32
Матео Пеллегрино
ЦФ
Главный тренер
Карлос Куэста
Милан
16
Майк Меньян
(К) ВР
2
Первис Эступиньян
ЛЗ
5
Кони Де Винтер
ЦЗ
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
31
Страхиня Павлович
ЦЗ
27
Рафаэль Леау
ЛВ
24
Юссуф Фофана
ЦП
14
Лука Модрич
ЦП
21
Самуэле Риччи
ЦП
56
Алексис Салемакерс
ПВ
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Парма
66
Филиппо Ринальди
ВР
40
Эдоардо Корви
ВР
14
Эмануэле Валери
ЛЗ
63
Nicolas Trabucchi
ЦЗ
37
Мариано Тройло
ЦЗ
8
Бенжа Кремаски
ЦП
23
Эрнани
ЦП
47
Abdou-Salam Konaté
ЦП
77
Edoardo Tigani
ЦП
11
Tjaš Begić
ЦП
65
Элиа Пликко
АП
11
Милан Джурич
ЦФ
9
Адриан Бенедичак
ЦФ
75
Alessandro Cardinali
ЦФ
Милан
1
Пьетро Террачиано
ВР
96
Лоренцо Торриани
ВР
33
Давиде Бартезаги
ЛЗ
23
Фикайо Томори
ЦЗ
19
Давид Одогу
ЦЗ
13
Закари Атекаме
ПЗ
30
Ардон Яшари
ОП
20
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
11
Кристиан Пулишич
ПВ
3-3-2-2
1
Сузуки
27
Бричги
3
Ндиайе
5
Валенти
8
Левик
16
Кейта
15
Дель Прато
80
Бернабе
18
Серенсен
32
Пеллегрино
10
Кутроне
4-3-2-1
16
Меньян
5
Де Винтер
46
Габбиа
31
Павлович
2
Эступиньян
24
Фофана
14
Модрич
21
Риччи
56
Салемакерс
27
Леау
28
Нкунку
8
Левик
14
Валери
14
Валери
8
Левик
3
Ндиайе
37
Тройло
37
Тройло
3
Ндиайе
10
Кутроне
8
Кремаски
8
Кремаски
10
Кутроне
80
Бернабе
23
Эрнани
23
Эрнани
80
Бернабе
2
Эступиньян
33
Бартезаги
33
Бартезаги
2
Эступиньян
5
Де Винтер
13
Атекаме
13
Атекаме
5
Де Винтер
28
Нкунку
20
Лофтус-Чик
20
Лофтус-Чик
28
Нкунку
21
Риччи
11
Пулишич
11
Пулишич
21
Риччи
Остались в запасе
Парма
Милан
66
Филиппо Ринальди
ВР
40
Эдоардо Корви
ВР
63
Nicolas Trabucchi
ЦЗ
47
Abdou-Salam Konaté
ЦП
77
Edoardo Tigani
ЦП
11
Tjaš Begić
ЦП
65
Элиа Пликко
АП
11
Милан Джурич
ЦФ
9
Адриан Бенедичак
ЦФ
75
Alessandro Cardinali
ЦФ
Главный тренер
Карлос Куэста
1
Пьетро Террачиано
ВР
96
Лоренцо Торриани
ВР
23
Фикайо Томори
ЦЗ
19
Давид Одогу
ЦЗ
30
Ардон Яшари
ОП
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Остались в запасе
66
Филиппо Ринальди
ВР
40
Эдоардо Корви
ВР
63
Nicolas Trabucchi
ЦЗ
47
Abdou-Salam Konaté
ЦП
77
Edoardo Tigani
ЦП
11
Tjaš Begić
ЦП
65
Элиа Пликко
АП
11
Милан Джурич
ЦФ
9
Адриан Бенедичак
ЦФ
75
Alessandro Cardinali
ЦФ
Остались в запасе
1
Пьетро Террачиано
ВР
96
Лоренцо Торриани
ВР
23
Фикайо Томори
ЦЗ
19
Давид Одогу
ЦЗ
30
Ардон Яшари
ОП
Главный тренер
Карлос Куэста
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Статистика матча Парма - Милан
1
1
Всего ударов по воротам
14
9
Удары в створ
4
5
Владение мячом %
43
57
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
4
3
Нарушения
14
10
Офсайды
2
3
Количество передач
414
554
Сейвы
3
3
Точность передач %
85
87
Удары мимо ворот
6
4
Блокированные удары
4
0
Удары из пределов штрафной
9
6
Удары из-за пределов штрафной
5
3
xG (ожидаемые голы)
1.88
1.95
xGP (предотвращенные голы)
-0.22
-0.22

Смотреть прямую трансляцию матча «Парма» против «Милана», 12-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 8 ноября в 22:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Парма»«Милан»

«Парма» – «Милан»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 ноября 2025

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Милан Парма
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