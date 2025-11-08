08.11.2025, суббота, 22:45
Италия. Серия А, 11 тур
Италия. Серия А, 11 тур
2 : 2
Завершен
Составы команд
Парма
Парма
3-3-2-2
1
Сузуки
27
Бричги
3
Ндиайе
5
Валенти
8
Левик
16
Кейта
15
Дель Прато
80
Бернабе
18
Серенсен
32
Пеллегрино
10
Кутроне
4-3-2-1
16
Меньян
5
Де Винтер
46
Габбиа
31
Павлович
2
Эступиньян
24
Фофана
14
Модрич
21
Риччи
56
Салемакерс
27
Леау
28
Нкунку
8
Левик
14
Валери
14
Валери
8
Левик
3
Ндиайе
37
Тройло
37
Тройло
3
Ндиайе
10
Кутроне
8
Кремаски
8
Кремаски
10
Кутроне
80
Бернабе
23
Эрнани
23
Эрнани
80
Бернабе
2
Эступиньян
33
Бартезаги
33
Бартезаги
2
Эступиньян
5
Де Винтер
13
Атекаме
13
Атекаме
5
Де Винтер
28
Нкунку
20
Лофтус-Чик
20
Лофтус-Чик
28
Нкунку
21
Риччи
11
Пулишич
11
Пулишич
21
Риччи
Остались в запасе
Парма
Милан
66
Филиппо Ринальди
ВР
40
Эдоардо Корви
ВР
63
Nicolas Trabucchi
ЦЗ
47
Abdou-Salam Konaté
ЦП
77
Edoardo Tigani
ЦП
11
Tjaš Begić
ЦП
65
Элиа Пликко
АП
11
Милан Джурич
ЦФ
9
Адриан Бенедичак
ЦФ
75
Alessandro Cardinali
ЦФ
Главный тренер
Карлос Куэста
1
Пьетро Террачиано
ВР
96
Лоренцо Торриани
ВР
23
Фикайо Томори
ЦЗ
19
Давид Одогу
ЦЗ
30
Ардон Яшари
ОП
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Остались в запасе
66
Филиппо Ринальди
ВР
40
Эдоардо Корви
ВР
63
Nicolas Trabucchi
ЦЗ
47
Abdou-Salam Konaté
ЦП
77
Edoardo Tigani
ЦП
11
Tjaš Begić
ЦП
65
Элиа Пликко
АП
11
Милан Джурич
ЦФ
9
Адриан Бенедичак
ЦФ
75
Alessandro Cardinali
ЦФ
Остались в запасе
1
Пьетро Террачиано
ВР
96
Лоренцо Торриани
ВР
23
Фикайо Томори
ЦЗ
19
Давид Одогу
ЦЗ
30
Ардон Яшари
ОП
Главный тренер
Карлос Куэста
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Статистика матча Парма - Милан
1
1
Всего ударов по воротам
14
9
Удары в створ
4
5
Владение мячом %
43
57
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
4
3
Нарушения
14
10
Офсайды
2
3
Количество передач
414
554
Сейвы
3
3
Точность передач %
85
87
Удары мимо ворот
6
4
Блокированные удары
4
0
Удары из пределов штрафной
9
6
Удары из-за пределов штрафной
5
3
xG (ожидаемые голы)
1.88
1.95
xGP (предотвращенные голы)
-0.22
-0.22
Смотреть прямую трансляцию матча «Парма» против «Милана», 12-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 8 ноября в 22:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Парма» – «Милан»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! ТВ».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»