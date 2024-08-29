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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
ТНС - Паневежис
ТНС - Паневежис: обзор матча 29 августа 2024
ТНС
29.08.2024, четверг, 20:30
Лига конференций, 4 раунд
0 : 0
Первый матч – 3 : 0
Завершен
Паневежис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ТНС - Паневежис
Замена
B. Hudson
️️️️
Д. Уильямс
89'
Замена
S. Bradley
️️️️
A. Cieslewicz
89'
89'
Замена
Н. Босанчич
️️️️
Ш. Дьен
78'
Замена
️️️️
С. Гуссиас
Замена
Б. Кларк
️️️️
A. Wilson
76'
70'
Замена
J. Sarpong
️️️️
Э. Велюлис
62'
Вторая желтая
Р. Расимавичюс
Желтая карточка
R. Holden
40'
33'
Желтая карточка
Р. Расимавичюс
Замена
J. Pask
️️️️
J. Marshall
19'
7'
Желтая карточка
Й. Чадженович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ТНС
1
Коннор Робертс
ВР
6
Jack Bodenham
ЦЗ
3
Jordan Marshall
ЦЗ
11
Джошуа Дэниэлс
ПЗ
22
Дэнни Дэвис
ПЗ
21
Лео Смит
ЦП
10
Дэниэл Рэдмонд
ЦП
14
Дэниел Уильямс
ЦФ
18
Rory Holden
ЦФ
28
Adam Wilson
ЦФ
11
A. Cieslewicz
ЦФ
Паневежис
29
Маркас Бенета
ЦЗ
4
Каспарс Дубра
ЦЗ
2
Линас Климавичус
ЦЗ
27
Роберт Мазань
ЦЗ
7
Эрнестас Велюлис
ЦП
25
Domantas Vaicekauskas
ЦП
7
Амин Бенчаиб
АП
20
Йован Чадженович
ЦФ
28
Сиверт Гуссиас
ЦФ
21
Шейху Дьен
ЦФ
1
Emil Tîmbur
ЦФ
Главный тренер
Джино Леттьери
ТНС
30
Jack Edwards
ВР
31
Ben Woollam
ЦЗ
27
Jake Canavan
ЦП
20
Sion Bradley
ЦП
8
Райан Броббел
АП
4
Matthew Olosunde
ЦФ
21
Ashley Baker
ЦФ
12
B. Hudson
ЦФ
2
Josh Pask
ЦФ
9
Деклан МакМанус
ЦФ
39
Tom Jones
ЦФ
19
Бен Кларк
ЦФ
Паневежис
1
Витаутас Черняускас
ВР
13
Daniel Bukel
ВР
32
Рокас Расимавичюс
ЦЗ
97
E. Kloniunas
ЦЗ
5
Николас Мартин Горобсов
ОП
23
Jeffrey Sarpong
ЦФ
88
Неманья Босанчич
ЦФ
4-2-4
1
Робертс
11
Дэниэлс
6
3
22
Дэвис
21
Смит
10
Рэдмонд
14
Уильямс
11
28
18
4-2-1-4
4
Дубра
2
Климавичус
27
Мазань
29
Бенета
7
Велюлис
25
7
Бенчаиб
1
21
Дьен
28
Гуссиас
20
Чадженович
11
20
20
11
14
Уильямс
12
12
14
Уильямс
3
2
2
3
28
19
Кларк
19
Кларк
28
7
Велюлис
23
23
7
Велюлис
21
Дьен
88
Босанчич
88
Босанчич
21
Дьен
Остались в запасе
ТНС
Паневежис
30
Jack Edwards
ВР
31
Ben Woollam
ЦЗ
27
Jake Canavan
ЦП
8
Райан Броббел
АП
4
Matthew Olosunde
ЦФ
21
Ashley Baker
ЦФ
9
Деклан МакМанус
ЦФ
39
Tom Jones
ЦФ
1
Витаутас Черняускас
ВР
13
Daniel Bukel
ВР
32
Рокас Расимавичюс
ЦЗ
97
E. Kloniunas
ЦЗ
5
Николас Мартин Горобсов
ОП
Главный тренер
Джино Леттьери
Остались в запасе
30
Jack Edwards
ВР
31
Ben Woollam
ЦЗ
27
Jake Canavan
ЦП
8
Райан Броббел
АП
4
Matthew Olosunde
ЦФ
21
Ashley Baker
ЦФ
9
Деклан МакМанус
ЦФ
39
Tom Jones
ЦФ
Остались в запасе
1
Витаутас Черняускас
ВР
13
Daniel Bukel
ВР
32
Рокас Расимавичюс
ЦЗ
97
E. Kloniunas
ЦЗ
5
Николас Мартин Горобсов
ОП
Главный тренер
Джино Леттьери
Статистика матча ТНС - Паневежис
1
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
ТНС
Лига конференций, 2 раунд
ТНС
1 : 0
30.07.2026
Флора
Лига конференций, 2 раунд
Флора
1 : 0
23.07.2026
ТНС
Лига чемпионов, 1 раунд
ТНС
1 : 2
14.07.2026
Сабах
Лига чемпионов, 1 раунд
Сабах
2 : 0
07.07.2026
ТНС
Лига конференций, 2 раунд
Дифферданж
1 : 0
29.07.2025
ТНС
Паневежис
Литва. А-Лига, 36 тур
Паневежис
1 : 2
08.11.2026
Шауляй
Литва. А-Лига, 35 тур
Паневежис
1 : 0
31.10.2026
ТрансИНВЕСТ
Литва. А-Лига, 34 тур
Джюгас Тельшай
2 : 1
25.10.2026
Паневежис
Литва. А-Лига, 33 тур
Паневежис
2 : 1
17.10.2026
Банга
Литва. А-Лига, 31 тур
Паневежис
0 : 1
13.09.2026
Кауно Жальгирис
Информация о матче
Главный судья:
Jacob A. Sundberg, Denmark
Стадион:
Park Hall, Oswestry
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