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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Паневежис - ТНС
Паневежис - ТНС: обзор матча 22 августа 2024
Паневежис
22.08.2024, четверг, 19:30
Лига конференций, 4 раунд
0 : 3
Ответный матч – 0 : 0
Завершен
ТНС
52'
Д. Дэвис
64'
Д. Уильямс
90+1'
Б. Кларк
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Паневежис - ТНС
90'
+5
Желтая карточка
Р. Броббел
90'
+1
ГОЛ! 0:3!
Б. Кларк
Желтая карточка
J. Sarpong
88'
87'
Замена
S. Bradley
️️️️
Б. Янг
Замена
D. Vaicekauskas
️️️️
Ф. Паласиос
81'
79'
Замена
Б. Кларк
️️️️
R. Holden
79'
Замена
J. Pask
️️️️
J. Marshall
79'
Замена
A. Wilson
️️️️
A. Cieslewicz
Замена
М. Бенета
️️️️
Р. Расимавичюс
77'
74'
Желтая карточка
J. Marshall
Замена
Н. Мбо
️️️️
С. Гуссиас
65'
Замена
Й. Чадженович
️️️️
Н. Мартин Горобсов
65'
Замена
J. Sarpong
️️️️
Э. Велюлис
65'
64'
ГОЛ! 0:2!
Д. Уильямс
57'
Желтая карточка
К. Робертс
Желтая карточка
Н. Мартин Горобсов
57'
57'
Желтая карточка
Д. Дэвис
Желтая карточка
Л. Климавичус
55'
52'
ГОЛ! 0:1!
Д. Дэвис
Желтая карточка
А. Бенчаиб
44'
42'
Желтая карточка
Д. Дэниэлс
Желтая карточка
К. Дубра
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Паневежис
1
Витаутас Черняускас
ВР
32
Рокас Расимавичюс
ЦЗ
4
Каспарс Дубра
ЦЗ
2
Линас Климавичус
ЦЗ
27
Роберт Мазань
ЦЗ
5
Николас Мартин Горобсов
ОП
7
Эрнестас Велюлис
ЦП
7
Амин Бенчаиб
АП
31
Федерико Паласиос
АП
28
Сиверт Гуссиас
ЦФ
21
Шейху Дьен
ЦФ
Главный тренер
Джино Леттьери
ТНС
1
Коннор Робертс
ВР
3
Jordan Marshall
ЦЗ
6
Jack Bodenham
ЦЗ
11
Джошуа Дэниэлс
ПЗ
22
Дэнни Дэвис
ПЗ
21
Лео Смит
ЦП
10
Дэниэл Рэдмонд
ЦП
14
Дэниел Уильямс
ЦФ
18
Rory Holden
ЦФ
9
Брэд Янг
ЦФ
11
A. Cieslewicz
ЦФ
Паневежис
13
Daniel Bukel
ВР
97
E. Kloniunas
ЦЗ
15
Malcolm Cacutalua
ЦЗ
29
Маркас Бенета
ЦЗ
25
Domantas Vaicekauskas
ЦП
1
Emil Tîmbur
ЦФ
20
Йован Чадженович
ЦФ
23
Jeffrey Sarpong
ЦФ
36
Ноэль Мбо
ЦФ
ТНС
30
Jack Edwards
ВР
31
Ben Woollam
ЦЗ
20
Sion Bradley
ЦП
27
Jake Canavan
ЦП
8
Райан Броббел
АП
2
Josh Pask
ЦФ
12
B. Hudson
ЦФ
19
Бен Кларк
ЦФ
4
Matthew Olosunde
ЦФ
21
Ashley Baker
ЦФ
28
Adam Wilson
ЦФ
39
Tom Jones
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Черняускас
32
Расимавичюс
2
Климавичус
27
Мазань
4
Дубра
5
Горобсов
7
Велюлис
31
Паласиос
7
Бенчаиб
21
Дьен
28
Гуссиас
4-2-4
1
Робертс
22
Дэвис
3
6
11
Дэниэлс
21
Смит
10
Рэдмонд
11
9
Янг
18
14
Уильямс
32
Расимавичюс
29
Бенета
29
Бенета
32
Расимавичюс
31
Паласиос
25
25
31
Паласиос
5
Горобсов
20
Чадженович
20
Чадженович
5
Горобсов
7
Велюлис
23
23
7
Велюлис
28
Гуссиас
36
Мбо
36
Мбо
28
Гуссиас
9
Янг
20
20
9
Янг
3
2
2
3
18
19
Кларк
19
Кларк
18
11
28
28
11
Остались в запасе
Паневежис
ТНС
13
Daniel Bukel
ВР
97
E. Kloniunas
ЦЗ
15
Malcolm Cacutalua
ЦЗ
1
Emil Tîmbur
ЦФ
Главный тренер
Джино Леттьери
30
Jack Edwards
ВР
31
Ben Woollam
ЦЗ
27
Jake Canavan
ЦП
8
Райан Броббел
АП
12
B. Hudson
ЦФ
4
Matthew Olosunde
ЦФ
21
Ashley Baker
ЦФ
39
Tom Jones
ЦФ
Остались в запасе
13
Daniel Bukel
ВР
97
E. Kloniunas
ЦЗ
15
Malcolm Cacutalua
ЦЗ
1
Emil Tîmbur
ЦФ
Остались в запасе
30
Jack Edwards
ВР
31
Ben Woollam
ЦЗ
27
Jake Canavan
ЦП
8
Райан Броббел
АП
12
B. Hudson
ЦФ
4
Matthew Olosunde
ЦФ
21
Ashley Baker
ЦФ
39
Tom Jones
ЦФ
Главный тренер
Джино Леттьери
Статистика матча Паневежис - ТНС
5
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
5
Матчи команд
Паневежис
Литва. А-Лига, 36 тур
Паневежис
1 : 2
08.11.2026
Шауляй
Литва. А-Лига, 35 тур
Паневежис
1 : 0
31.10.2026
ТрансИНВЕСТ
Литва. А-Лига, 34 тур
Джюгас Тельшай
2 : 1
25.10.2026
Паневежис
Литва. А-Лига, 33 тур
Паневежис
2 : 1
17.10.2026
Банга
Литва. А-Лига, 31 тур
Паневежис
0 : 1
13.09.2026
Кауно Жальгирис
ТНС
Лига конференций, 2 раунд
ТНС
1 : 0
30.07.2026
Флора
Лига конференций, 2 раунд
Флора
1 : 0
23.07.2026
ТНС
Лига чемпионов, 1 раунд
ТНС
1 : 2
14.07.2026
Сабах
Лига чемпионов, 1 раунд
Сабах
2 : 0
07.07.2026
ТНС
Лига конференций, 2 раунд
Дифферданж
1 : 0
29.07.2025
ТНС
Информация о матче
Главный судья:
Eldorjan Hamiti, Albania
Стадион:
LFF Stadium, Vilnius
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