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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Палермо - Спарта
Палермо - Спарта: обзор матча 02 декабря 2010
Палермо
02.12.2010, четверг, 23:05
Лига Европы, группа F, 5 тур
2 : 2
Завершен
Спарта
22'
Н. Ригони
61'
М. Пинилья (П)
53'
И. Кладрубски (П)
64'
Ю. Куцка
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Палермо - Спарта
Вторая желтая
Х. Пасторе
+3
+2
Замена
Н. Хохенедер
️️️️
Л. Квеуке
Желтая карточка
Т. Ржепка
Замена
М. Земан
️️️️
Я. Поданы
Замена
Ф. Микколи
️️️️
М. Пинилья
Замена
П. Касами
️️️️
Ф. Ливерани
Замена
В. Кадлец
️️️️
О. Кушнир
ГОЛ! 2:2!
Ю. Куцка
Пас отдал
К. Вацек
ГОЛ с пенальти! 2:1!
М. Пинилья
Желтая карточка
К. Вацек
Желтая карточка
Х. Пасторе
Замена
Ч. Бово
️️️️
М. Маккароне
ГОЛ с пенальти! 1:1!
И. Кладрубски
Вторая желтая
Д. Гоян
Желтая карточка
Д. Гоян
ГОЛ! 1:0!
Н. Ригони
17'
Желтая карточка
О. Кушнир
Желтая карточка
Д. Мильяччо
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Палермо
22
Франческо Бенусси
ВР
42
Федерико Бальдзаретти
ЛЗ
30
Дорин Гоян
ЦЗ
6
Эсекьель Муньос
ЦЗ
6
Маттиа Кассани
(К)
ПЗ
69
Никола Ригони
ОП
21
Фабио Ливерани
ЦП
15
Хавьер Пасторе
АП
8
Джулио Мильяччо
ПП
7
Массимо Маккароне
ЦФ
51
Маурисио Пинилья
ЦФ
Главный тренер
Делио Росси
Спарта
29
Яромир Блажек
ВР
3
Мануэл Памич
ЛЗ
2
Томаш Ржепка
(К)
ЦЗ
21
Эрих Брабец
ЦЗ
3
Ондрей Кушнир
ПЗ
17
Иржи Кладрубски
ЛВ
33
Юрай Куцка
ЦП
7
Камил Вацек
ЦП
39
Якуб Поданы
ПВ
9
Леонард Квеуке
ЦФ
2
Вильфрид Бони
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Хованек
Палермо
46
Сальваторе Сиригу
ВР
83
Чезаре Бово
ЦЗ
15
Камиль Глик
ЦЗ
3
Сантьяго Гарсия
ЛП
23
Пайтим Касами
ЦП
9
Жоао Педро
ЦФ
10
Фабрицио Микколи
ЦФ
Спарта
1
Даниэль Зитка
ВР
2
Лукаш Гейда
ЦЗ
4
Никлас Хохенедер
ЦЗ
8
Штепан Вахоушек
ЦП
8
Марек Матейовски
ЦП
9
Мартин Земан
ЦФ
77
Вацлав Кадлец
ЦФ
4-1-2-1-2
22
Бенусси
42
Бальдзаретти
30
Гоян
6
Муньос
6
Кассани
69
Ригони
21
Ливерани
8
Мильяччо
15
Пасторе
51
Пинилья
7
Маккароне
4-2-2-2
29
Блажек
3
Кушнир
2
Ржепка
21
Брабец
3
Памич
33
Куцка
7
Вацек
39
Поданы
17
Кладрубски
2
Бони
9
Квеуке
7
Маккароне
83
Бово
83
Бово
7
Маккароне
21
Ливерани
23
Касами
23
Касами
21
Ливерани
51
Пинилья
10
Микколи
10
Микколи
51
Пинилья
9
Квеуке
4
Хохенедер
4
Хохенедер
9
Квеуке
39
Поданы
9
Земан
9
Земан
39
Поданы
3
Кушнир
77
Кадлец
77
Кадлец
3
Кушнир
Остались в запасе
Палермо
Спарта
46
Сальваторе Сиригу
ВР
15
Камиль Глик
ЦЗ
3
Сантьяго Гарсия
ЛП
9
Жоао Педро
ЦФ
Главный тренер
Делио Росси
8
Штепан Вахоушек
ЦП
1
Даниэль Зитка
ВР
2
Лукаш Гейда
ЦЗ
8
Марек Матейовски
ЦП
Главный тренер
Йозеф Хованек
Остались в запасе
46
Сальваторе Сиригу
ВР
15
Камиль Глик
ЦЗ
3
Сантьяго Гарсия
ЛП
9
Жоао Педро
ЦФ
Остались в запасе
8
Штепан Вахоушек
ЦП
1
Даниэль Зитка
ВР
2
Лукаш Гейда
ЦЗ
8
Марек Матейовски
ЦП
Главный тренер
Делио Росси
Главный тренер
Йозеф Хованек
Статистика матча Палермо - Спарта
3
2
3
Красные карточки
2
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Палермо
Италия. Серия В, 12 тур
Катанцаро
- : -
21.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 11 тур
Асколи
1 : 1
06.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 10 тур
Палермо
3 : 1
01.11.2026
Виченца
Италия. Серия В, 9 тур
Пиза
3 : 3
28.10.2026
Палермо
Италия. Серия В, 8 тур
Палермо
2 : 1
25.10.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 7 тур
Мантова
0 : 2
17.10.2026
Палермо
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Спарта
- : -
22.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Виктория
1 : 1
08.11.2026
Спарта
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Богемианс 1905
0 : 0
01.11.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Спарта
5 : 1
25.10.2026
Словацко
Лига Европы, 3 тур
Олимпиакос
1 : 0
22.10.2026
Спарта
Информация о матче
Главный судья:
Марио Страхоня
(Загреб)
Помощники судьи:
Игор Крмар
Синиша Премужай (Оба - Хорватия)
Стадион:
Ренцо Барбера
Где смотреть матч:
"НТВ+ Онлайн" 22:55 (прямая)
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