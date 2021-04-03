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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Остенде - Беверен
Остенде - Беверен: обзор матча 03 апреля 2021
Остенде
03.04.2021, суббота, 17:15
Бельгия. Про-Лига, 32 тур
0 : 2
Завершен
Беверен
23'
Д. Синани
41'
М. Фрай
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Остенде - Беверен
90'
+4
Замена
B. Schoonbaert
️️️️
М. Фрай
90'
+4
Замена
J. Mertens
️️️️
J. Schryvers
Красная карточка
М. Гейе
90'
85'
Замена
J. Efford
️️️️
Д. Хейманс
Замена
M. Kvasina
️️️️
Ф. Сакала
79'
Вторая желтая
F. Jakel
77'
74'
Желтая карточка
L. Bertone
Замена
К. Вандендрище
️️️️
Д. Хендри
68'
Замена
М. Тиам
️️️️
Н. Бацнер
68'
Замена
Т. Ндика Матам
️️️️
Р. Д'Хез
56'
Замена
Й. Батай
️️️️
А. Теате
56'
Желтая карточка
F. Jakel
45'
+3
41'
ГОЛ! 0:2!
М. Фрай
Пас отдал
А. Хаммас
28'
Желтая карточка
А. Вукотич
23'
ГОЛ! 0:1!
Д. Синани
16'
Замена
Д. Синани
️️️️
А. Койта
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Остенде
28
Гийом Хуберт
ВР
3
Артур Теате
ЦЗ
27
Брехт Капон
ЦЗ
13
Джек Хендри
ЦЗ
17
Эндрю Юлсагер
ЦП
7
Робби Д'Хез
ЦП
25
Ник Бацнер
АП
0
M. D'Arpino
ЦФ
5
Frederik Jakel
ЦФ
29
Махтар Гейе
ЦФ
10
Фэшн Сакала
ЦФ
Главный тренер
Ив Вандерхаге
Беверен
29
Нордин Жекерс
ВР
24
Амин Хаммас
ЛЗ
20
Александар Вукотич
ЦЗ
52
Jur Schryvers
ЦЗ
6
Сиверт Хельтне Нильсен
ОП
6
Leonardo Bertone
ЦП
38
Дан Хейманс
АП
9
Михаэль Фрай
ЦФ
6
L. Verstraete
ЦФ
15
Dries Wuytens
ЦФ
11
Абубакари Койта
ЦФ
Остенде
1
Bram Castro
ВР
16
Тео Ндика Матам
ЛЗ
25
Йелле Батай
ЦП
26
Кевин Вандендрище
ЦП
93
Мамаду Тиам
ЦФ
27
Marko Kvasina
ЦФ
7
Инди Бонен
ЦФ
Беверен
13
Brent Gabriel
ВР
10
Алессандро Альбанезе
ЛВ
10
Данель Синани
ЦП
40
Georges Mandjeck
ЦП
28
Joseph Efford
ЦФ
2
Jenthe Mertens
ЦФ
3
Brendan Schoonbaert
ЦФ
98
Din Sula
ЦФ
11
Jordan Faucher
ЦФ
3-2-1-4
28
Хуберт
3
Теате
27
Капон
13
Хендри
17
Юлсагер
7
Д'Хез
25
Бацнер
0
10
Сакала
29
Гейе
5
3-1-1-1-4
29
Жекерс
20
Вукотич
52
24
Хаммас
6
Нильсен
6
38
Хейманс
11
Койта
15
6
9
Фрай
7
Д'Хез
16
Ндика Матам
16
Ндика Матам
7
Д'Хез
25
Бацнер
93
Тиам
93
Тиам
25
Бацнер
3
Теате
25
Батай
25
Батай
3
Теате
13
Хендри
26
Вандендрище
26
Вандендрище
13
Хендри
10
Сакала
27
27
10
Сакала
38
Хейманс
28
28
38
Хейманс
52
2
2
52
9
Фрай
3
3
9
Фрай
11
Койта
10
Синани
10
Синани
11
Койта
Остались в запасе
Остенде
Беверен
1
Bram Castro
ВР
7
Инди Бонен
ЦФ
Главный тренер
Ив Вандерхаге
10
Алессандро Альбанезе
ЛВ
13
Brent Gabriel
ВР
40
Georges Mandjeck
ЦП
98
Din Sula
ЦФ
11
Jordan Faucher
ЦФ
Остались в запасе
1
Bram Castro
ВР
7
Инди Бонен
ЦФ
Остались в запасе
10
Алессандро Альбанезе
ЛВ
13
Brent Gabriel
ВР
40
Georges Mandjeck
ЦП
98
Din Sula
ЦФ
11
Jordan Faucher
ЦФ
Главный тренер
Ив Вандерхаге
Статистика матча Остенде - Беверен
1
2
2
Красные карточки
2
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Остенде
Бельгия. Про-Лига, 34 тур
Гент
1 : 2
23.04.2023
Остенде
Бельгия. Про-Лига, 33 тур
Остенде
0 : 4
15.04.2023
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 32 тур
Сент-Труйден
5 : 0
09.04.2023
Остенде
Бельгия. Про-Лига, 31 тур
Остенде
1 : 3
01.04.2023
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 30 тур
Остенде
1 : 2
18.03.2023
Вестерло
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Шарлеруа
- : -
28.11.2026
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Беверен
1 : 0
22.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Стандард
3 : 0
06.11.2026
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Беверен
1 : 2
31.10.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Вестерло
4 : 4
24.10.2026
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Беверен
1 : 3
09.10.2026
Ломмел
Информация о матче
Стадион:
Альбертпаркстадион
Новости команд
Все
Остенде
Беверен
«Крылья Советов» не получили деньги от бельгийского клуба за аренду Барача
2023.03.22 11:31
2
«Крылья Советов» отдали в аренду бельгийскому клубу защитника Барача
2023.02.02 09:48
1
Товарищеский матч. «ПСЖ» забил семь безответных голов «Ваасланд-Беверену», Чупо-Мотинг сделал дубль
2020.07.17 22:50
Тренера «Остенде» Ингебригтсена уволили во время матча при счете 0:3. Через несколько минут его назначили в АПОЭЛ
2019.12.28 00:15
1
Ломбертс: «Летом завершу карьеру. Возможно, останусь в футболе»
2019.11.27 21:12
«Крылья Советов» не получили деньги от бельгийского клуба за аренду Барача
2023.03.22 11:31
2
«Крылья Советов» отдали в аренду бельгийскому клубу защитника Барача
2023.02.02 09:48
1
Тренера «Остенде» Ингебригтсена уволили во время матча при счете 0:3. Через несколько минут его назначили в АПОЭЛ
2019.12.28 00:15
1
Ломбертс: «Летом завершу карьеру. Возможно, останусь в футболе»
2019.11.27 21:12
Sport24: Ломбертс близок к завершению карьеры
2019.11.27 13:29
1
Товарищеский матч. «ПСЖ» забил семь безответных голов «Ваасланд-Беверену», Чупо-Мотинг сделал дубль
2020.07.17 22:50
Дренте может продолжить карьеру в Бельгии
2016.08.09 12:04
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