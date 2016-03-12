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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Тосно - Оренбург
Тосно - Оренбург: обзор матча 12 марта 2016
Тосно
12.03.2016, суббота, 13:00
Россия. ФНЛ, 25 тур
0 : 1
Завершен
Оренбург
41'
Х. Аппаев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тосно - Оренбург
83'
Замена
М. Шогенов
️️️️
С. Бреев
Замена
М. Комков
️️️️
М. Астафьев
83'
81'
Замена
Н. Саталкин
️️️️
Х. Аппаев
77'
Замена
И. Коронов
️️️️
И. Маркелов
Желтая карточка
В. Ильин
73'
Замена
Н. Чхапелия
️️️️
Е. Марков
72'
71'
Замена
А. Друзин
️️️️
Р. Воробьев
Замена
В. Ильин
️️️️
В. Галиулин
63'
41'
ГОЛ! 0:1!
Х. Аппаев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тосно
25
Артур Нигматуллин
ВР
2
Алексей Аравин
ЛЗ
5
Марцин Ковальчик
ПЗ
35
Илья Гультяев
ПЗ
9
Рустем Мухаметшин
ЛП
21
Вагиз Галиулин
ЛП
25
Андрей Бочков
ОП
18
Младен Кашчелан
ОП
4
Максим Астафьев
ПП
20
Евгений Марков
ЦФ
48
Александр Кутьин
ЦФ
Оренбург
98
Дмитрий Абакумов
ВР
3
Инал Гетигежев
ЛЗ
2
Владимир Полуяхтов
ЛЗ
15
Дмитрий Андреев
ЦЗ
58
Адесойе Ойеволе
ЦЗ
10
Владимир Парняков
ЦЗ
88
Иван Маркелов
ЛВ
8
Вадим Афонин
ОП
84
Роман Воробьев
ЦП
23
Сергей Бреев
ЦП
14
Хызыр Аппаев
ЦФ
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Тосно
12
Василий Лукичев
ВР
11
Андрей Пазин
ОП
7
Ника Чхапелия
ЦП
3
Гурам Тетрашвили
ЦП
10
Михаил Комков
ПП
98
Владимир Ильин
ЦФ
91
Антон Заболотный
ЦФ
Оренбург
9
Александр Руденко
ВР
4
Алмаз Аскаров
ЦЗ
3
Камалутдин Ахмедов
ЦП
8
Марат Шогенов
ЦП
30
Алексей Друзин
ЦП
87
Никита Саталкин
АП
14
Игорь Коронов
ПП
3-2-3-2
25
Нигматуллин
2
Аравин
5
Ковальчик
35
Гультяев
25
Бочков
18
Кашчелан
21
Галиулин
9
Мухаметшин
4
Астафьев
48
Кутьин
20
Марков
3-3-2-1-1
98
Абакумов
15
Андреев
58
Ойеволе
10
Парняков
3
Гетигежев
8
Афонин
2
Полуяхтов
84
Воробьев
23
Бреев
88
Маркелов
14
Аппаев
20
Марков
7
Чхапелия
7
Чхапелия
20
Марков
4
Астафьев
10
Комков
10
Комков
4
Астафьев
21
Галиулин
98
Ильин
98
Ильин
21
Галиулин
23
Бреев
8
Шогенов
8
Шогенов
23
Бреев
84
Воробьев
30
Друзин
30
Друзин
84
Воробьев
14
Аппаев
87
Саталкин
87
Саталкин
14
Аппаев
88
Маркелов
14
Коронов
14
Коронов
88
Маркелов
Остались в запасе
Тосно
Оренбург
12
Василий Лукичев
ВР
11
Андрей Пазин
ОП
3
Гурам Тетрашвили
ЦП
91
Антон Заболотный
ЦФ
4
Алмаз Аскаров
ЦЗ
9
Александр Руденко
ВР
3
Камалутдин Ахмедов
ЦП
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Остались в запасе
12
Василий Лукичев
ВР
11
Андрей Пазин
ОП
3
Гурам Тетрашвили
ЦП
91
Антон Заболотный
ЦФ
Остались в запасе
4
Алмаз Аскаров
ЦЗ
9
Александр Руденко
ВР
3
Камалутдин Ахмедов
ЦП
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Статистика матча Тосно - Оренбург
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Тосно
Россия. Кубок, 1/16 финала
Тосно
0 : 0
12.08.2026
Череповец
Россия. Кубок, 1/32 финала
Кировец-Восхождение
0 : 3
29.07.2026
Тосно
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Уфа
5 : 0
13.05.2018
Тосно
Россия. Кубок, Финал
Тосно
2 : 1
09.05.2018
Авангард
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Тосно
1 : 2
05.05.2018
Динамо
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
Оренбург
2 : 1
28.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Родина
2 : 2
19.10.2026
Оренбург
Информация о матче
Главный судья:
Евгений Турбин
(Дмитров)
Стадион:
МСА Петровский
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