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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Ротор - Оренбург
Ротор - Оренбург: обзор матча 12 марта 2022
Ротор
12.03.2022, суббота, 16:00
Россия. ФНЛ, 27 тур
0 : 3
Завершен
Оренбург
41'
А. Малых
79'
В. Полуяхтов
89'
Ю. Ковалев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ротор - Оренбург
89'
ГОЛ! 0:3!
Ю. Ковалев
83'
Желтая карточка
А. Шаболин
82'
Замена
А. Шаболин
️️️️
Н. Титков
79'
ГОЛ! 0:2!
В. Полуяхтов
Желтая карточка
А. Дудиев
76'
73'
Замена
К. Печенин
️️️️
М. Стаматов
73'
Замена
Ю. Ковалев
️️️️
В. Обухов
72'
Желтая карточка
М. Стаматов
65'
Замена
В. Полуяхтов
️️️️
К. Капленко
Замена
Д. Пелих
️️️️
Б. Кавтарадзе
46'
41'
ГОЛ! 0:1!
А. Малых
20'
Желтая карточка
К. Капленко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ротор
96
Игорь Обухов
ВР
3
Илья Мартынов
ЦЗ
28
Азат Байрыев
ЦЗ
8
Аслан Дудиев
ПЗ
6
Сергей Макаров
ОП
21
Георгий Махатадзе
ЦП
11
Имран Улад Омар
ЦП
7
Андреа Чуканов
АП
88
Александр Ташаев
ПВ
17
Бека Кавтарадзе
ЦФ
99
Алексей Щеткин
ЦФ
Главный тренер
Артем Куликов
Оренбург
1
Евгений Гошев
ВР
30
Матео Стаматов
ЛЗ
3
Ренато Гойкович
ЦЗ
3
Михаил Сиваков
ЦЗ
15
Александр Эктов
ПЗ
12
Андрей Малых
ПЗ
8
Тимур Аюпов
ОП
55
Кирилл Капленко
ЦП
18
Николай Титков
ЦП
7
Джоэл Фамейе
ЦФ
13
Владимир Обухов
ЦФ
Главный тренер
Марцел Личка
Ротор
24
Дмитрий Терновский
ВР
79
Сергей Слепов
ПЗ
2
Данил Пелих
ПЗ
7
Николай Кипиани
ЛВ
20
Игорь Школик
ЦП
8
Сергей Серченков
ПВ
Оренбург
1
Алексей Кеняйкин
ВР
99
Николай Сысуев
ВР
2
Кирилл Печенин
ЛЗ
2
Владимир Полуяхтов
ЛЗ
58
Адесойе Ойеволе
ЦЗ
23
Сергей Бреев
ЦП
11
Артем Шаболин
АП
17
Юрий Ковалев
ПП
77
Аршак Корян
ПВ
11
Николай Прудников
ЦФ
77
Владимир Писарский
ЦФ
3-1-2-2-2
96
Обухов
3
Мартынов
28
Байрыев
8
Дудиев
6
Макаров
21
Махатадзе
11
Омар
7
Чуканов
88
Ташаев
99
Щеткин
17
Кавтарадзе
3-3-2-2
1
Гошев
15
Эктов
3
Гойкович
3
Сиваков
12
Малых
8
Аюпов
30
Стаматов
55
Капленко
18
Титков
13
Обухов
7
Фамейе
17
Кавтарадзе
2
Пелих
2
Пелих
17
Кавтарадзе
30
Стаматов
2
Печенин
2
Печенин
30
Стаматов
55
Капленко
2
Полуяхтов
2
Полуяхтов
55
Капленко
18
Титков
11
Шаболин
11
Шаболин
18
Титков
13
Обухов
17
Ковалев
17
Ковалев
13
Обухов
Остались в запасе
Ротор
Оренбург
24
Дмитрий Терновский
ВР
79
Сергей Слепов
ПЗ
20
Игорь Школик
ЦП
7
Николай Кипиани
ЛВ
8
Сергей Серченков
ПВ
Главный тренер
Артем Куликов
1
Алексей Кеняйкин
ВР
99
Николай Сысуев
ВР
58
Адесойе Ойеволе
ЦЗ
23
Сергей Бреев
ЦП
77
Аршак Корян
ПВ
11
Николай Прудников
ЦФ
77
Владимир Писарский
ЦФ
Главный тренер
Марцел Личка
Остались в запасе
24
Дмитрий Терновский
ВР
79
Сергей Слепов
ПЗ
20
Игорь Школик
ЦП
7
Николай Кипиани
ЛВ
8
Сергей Серченков
ПВ
Остались в запасе
1
Алексей Кеняйкин
ВР
99
Николай Сысуев
ВР
58
Адесойе Ойеволе
ЦЗ
23
Сергей Бреев
ЦП
77
Аршак Корян
ПВ
11
Николай Прудников
ЦФ
77
Владимир Писарский
ЦФ
Главный тренер
Артем Куликов
Главный тренер
Марцел Личка
Статистика матча Ротор - Оренбург
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нефтехимик
- : -
25.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
1 : 1
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Ротор
1 : 1
08.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Торпедо
1 : 1
23.10.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Ротор
0 : 1
16.10.2026
Сочи
Оренбург
Россия. Кубок, 6 тур
Оренбург
- : -
26.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
0 : 2
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
Оренбург
2 : 1
28.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Сельдяков
(Балашиха)
Помощники судьи:
Вячеслав Бочков (Сочи)
Юрий Ярушкин (Вологда)
Делегат:
Руслан Киселев (Томск)
Инспектор:
Андрей Иванов (Кострома)
Стадион:
Волгоград Арена
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