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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Вулверхэмптон - Олимпиакос
Вулверхэмптон - Олимпиакос: обзор матча 06 августа 2020
Вулверхэмптон
06.08.2020, четверг, 22:00
Лига Европы, 1/8 финала
1 : 0
Первый матч – 1 : 1
Завершен
Олимпиакос
9'
Р. Хименес (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вулверхэмптон - Олимпиакос
Желтая карточка
Р. Хименес
90'
+4
82'
Замена
Кафу
️️️️
Гильерме
75'
Желтая карточка
П. Сиссе
Желтая карточка
Д. Поденсе
71'
Замена
Л. Дендокер
️️️️
Д. Поденсе
71'
65'
Замена
А. Хассан
️️️️
М. Камара
Замена
Д. Жота
️️️️
А. Траоре
57'
46'
Замена
Л. Ранджелович
️️️️
Г. Масурас
46'
Замена
К. Фортунис
️️️️
А. Бухалакис
45'
+4
Желтая карточка
У. Ба
45'
+1
Желтая карточка
К. Цимикас
Желтая карточка
Ж. Моутинью
38'
Замена
Р. Винагре
️️️️
Х. Кастро
17'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Р. Хименес
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вулверхэмптон
1
Руй Патрисиу
ВР
17
Хонни Кастро
ЛЗ
2
Мэтт Доэрти
ЦЗ
15
Конор Коди
ЦЗ
30
Вилли Боли
ЦЗ
29
Ромен Сайсс
ЦЗ
21
Рубен Невеш
ОП
8
Жоао Моутинью
ЦП
24
Адама Траоре
ПВ
9
Рауль Хименес
ЦФ
11
Даниэль Поденсе
ЦФ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Олимпиакос
16
Бобби Аллен
ВР
21
Константинос Цимикас
ЛЗ
4
Папе Сиссе
ЦЗ
27
Уссейну Ба
ЦЗ
3
Омар Эльабделлауи
ПЗ
7
Георгиос Масурас
ЛВ
2
Мади Камара
ЦП
41
Андреас Бухалакис
ЦП
8
Гильерме
ЦП
28
Матье Вальбуэна
АП
19
Юссеф Эль-Араби
ЦФ
Главный тренер
Педру Мартинш
Вулверхэмптон
62
Андреас Сендергор
ВР
26
Джон Радди
ВР
19
Рубен Винагре
ЛЗ
4
Криштиан Маркеш
ЦЗ
2
Оскар Буур
ЦЗ
3
Макс Килман
ЦЗ
20
Диогу Жота
ЛВ
10
Морган Гиббс-Уайт
ЦП
18
Леандер Дендокер
ЦП
6
Бруну Жордау
ЦП
9
Леонардо Кампана
ЦФ
7
Педру Нету
ЦФ
Олимпиакос
19
Константинос Цолакис
ВР
88
Апостолос Мартинис
ЦЗ
76
Бруну Гаспар
ЦЗ
34
Авраам Пападопулос
ЦЗ
35
Василис Торосидис
ЦЗ
23
Георгиос Ксенитидис
ЦП
88
Кафу
ЦП
90
Василиос Сурлис
АП
7
Константинос Фортунис
АП
77
Лазар Ранджелович
ПВ
19
Ахмед Хассан
ЦФ
17
Максимилиано Ловера
ЦФ
3-3-1-1-2
1
Патрисиу
15
Коди
30
Боли
29
Сайсс
17
Кастро
21
Невеш
2
Доэрти
8
Моутинью
24
Траоре
11
Поденсе
9
Хименес
4-3-2-1
16
Аллен
3
Эльабделлауи
4
Сиссе
27
Ба
21
Цимикас
2
Камара
41
Бухалакис
8
Гильерме
28
Вальбуэна
7
Масурас
19
Эль-Араби
24
Траоре
20
Жота
20
Жота
24
Траоре
17
Кастро
19
Винагре
19
Винагре
17
Кастро
11
Поденсе
18
Дендокер
18
Дендокер
11
Поденсе
7
Масурас
77
Ранджелович
77
Ранджелович
7
Масурас
8
Гильерме
88
Кафу
88
Кафу
8
Гильерме
41
Бухалакис
7
Фортунис
7
Фортунис
41
Бухалакис
2
Камара
19
Хассан
19
Хассан
2
Камара
Остались в запасе
Вулверхэмптон
Олимпиакос
9
Леонардо Кампана
ЦФ
4
Криштиан Маркеш
ЦЗ
62
Андреас Сендергор
ВР
26
Джон Радди
ВР
2
Оскар Буур
ЦЗ
3
Макс Килман
ЦЗ
10
Морган Гиббс-Уайт
ЦП
6
Бруну Жордау
ЦП
7
Педру Нету
ЦФ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
90
Василиос Сурлис
АП
88
Апостолос Мартинис
ЦЗ
23
Георгиос Ксенитидис
ЦП
19
Константинос Цолакис
ВР
76
Бруну Гаспар
ЦЗ
34
Авраам Пападопулос
ЦЗ
35
Василис Торосидис
ЦЗ
17
Максимилиано Ловера
ЦФ
Главный тренер
Педру Мартинш
Остались в запасе
9
Леонардо Кампана
ЦФ
4
Криштиан Маркеш
ЦЗ
62
Андреас Сендергор
ВР
26
Джон Радди
ВР
2
Оскар Буур
ЦЗ
3
Макс Килман
ЦЗ
10
Морган Гиббс-Уайт
ЦП
6
Бруну Жордау
ЦП
7
Педру Нету
ЦФ
Остались в запасе
90
Василиос Сурлис
АП
88
Апостолос Мартинис
ЦЗ
23
Георгиос Ксенитидис
ЦП
19
Константинос Цолакис
ВР
76
Бруну Гаспар
ЦЗ
34
Авраам Пападопулос
ЦЗ
35
Василис Торосидис
ЦЗ
17
Максимилиано Ловера
ЦФ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Главный тренер
Педру Мартинш
Статистика матча Вулверхэмптон - Олимпиакос
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Вулверхэмптон
- : -
24.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
2 : 1
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Олимпиакос
Лига Европы, 5 тур
Олимпиакос
- : -
26.11.2026
Милан
Греция. Суперлига, 11 тур
Олимпиакос
6 : 2
22.11.2026
Ираклис
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 9 тур
Кифисиас
2 : 3
31.10.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 8 тур
Олимпиакос
5 : 0
25.10.2026
Каламата
Информация о матче
Главный судья:
Шимон Марциняк
(Плоцк)
Стадион:
Мулинекс
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