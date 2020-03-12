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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Олимпиакос - Вулверхэмптон
Олимпиакос - Вулверхэмптон: обзор матча 12 марта 2020
Олимпиакос
12.03.2020, четверг, 23:00
Лига Европы, 1/8 финала
1 : 1
Ответный матч – 0 : 1
Завершен
Вулверхэмптон
54'
Ю. Эль-Араби
67'
П. Нету
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Олимпиакос - Вулверхэмптон
90'
+1
Желтая карточка
П. Нету
Желтая карточка
Ж. Са
90'
85'
Замена
Л. Дендокер
️️️️
Ж. Моутинью
Замена
Б. Гаспар
️️️️
М. Вальбуэна
84'
79'
Замена
Д. Поденсе
️️️️
Р. Винагре
Замена
К. Фортунис
️️️️
Ю. Эль-Араби
73'
67'
ГОЛ! 1:1!
П. Нету
Пас отдал
Ж. Моутинью
ГОЛ! 1:0!
Ю. Эль-Араби
Пас отдал
Гильерме
54'
46'
Замена
П. Нету
️️️️
М. Доэрти
38'
Желтая карточка
К. Коди
Замена
П. Сиссе
️️️️
Г. Масурас
33'
Красная карточка
Р. Семеду
29'
8'
Желтая карточка
М. Доэрти
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Олимпиакос
1
Жозе Са
ВР
21
Константинос Цимикас
ЛЗ
35
Рубен Семеду
ЦЗ
27
Уссейну Ба
ЦЗ
3
Омар Эльабделлауи
ПЗ
7
Георгиос Масурас
ЛВ
8
Гильерме
ЦП
41
Андреас Бухалакис
ЦП
2
Мади Камара
ЦП
28
Матье Вальбуэна
АП
19
Юссеф Эль-Араби
ЦФ
Главный тренер
Педру Мартинш
Вулверхэмптон
1
Руй Патрисиу
ВР
19
Рубен Винагре
ЛЗ
29
Ромен Сайсс
ЦЗ
15
Конор Коди
ЦЗ
30
Вилли Боли
ЦЗ
20
Диогу Жота
ЛВ
21
Рубен Невеш
ОП
2
Мэтт Доэрти
ЦП
8
Жоао Моутинью
ЦП
24
Адама Траоре
ПВ
9
Рауль Хименес
ЦФ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Олимпиакос
16
Бобби Аллен
ВР
4
Папе Сиссе
ЦЗ
76
Бруну Гаспар
ЦЗ
35
Василис Торосидис
ЦЗ
7
Константинос Фортунис
АП
77
Лазар Ранджелович
ПВ
17
Максимилиано Ловера
ЦФ
Вулверхэмптон
26
Джон Радди
ВР
2
Оскар Буур
ЦЗ
3
Макс Килман
ЦЗ
11
Даниэль Поденсе
ЦП
18
Леандер Дендокер
ЦП
6
Бруну Жордау
ЦП
7
Педру Нету
ЦФ
4-3-2-1
1
Са
21
Цимикас
35
Семеду
27
Ба
3
Эльабделлауи
8
Гильерме
41
Бухалакис
2
Камара
7
Масурас
28
Вальбуэна
19
Эль-Араби
4-1-2-2-1
1
Патрисиу
29
Сайсс
15
Коди
30
Боли
19
Винагре
21
Невеш
2
Доэрти
8
Моутинью
24
Траоре
20
Жота
9
Хименес
7
Масурас
4
Сиссе
4
Сиссе
7
Масурас
28
Вальбуэна
76
Гаспар
76
Гаспар
28
Вальбуэна
19
Эль-Араби
7
Фортунис
7
Фортунис
19
Эль-Араби
19
Винагре
11
Поденсе
11
Поденсе
19
Винагре
8
Моутинью
18
Дендокер
18
Дендокер
8
Моутинью
2
Доэрти
7
Нету
7
Нету
2
Доэрти
Остались в запасе
Олимпиакос
Вулверхэмптон
77
Лазар Ранджелович
ПВ
16
Бобби Аллен
ВР
35
Василис Торосидис
ЦЗ
17
Максимилиано Ловера
ЦФ
Главный тренер
Педру Мартинш
26
Джон Радди
ВР
2
Оскар Буур
ЦЗ
3
Макс Килман
ЦЗ
6
Бруну Жордау
ЦП
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Остались в запасе
77
Лазар Ранджелович
ПВ
16
Бобби Аллен
ВР
35
Василис Торосидис
ЦЗ
17
Максимилиано Ловера
ЦФ
Остались в запасе
26
Джон Радди
ВР
2
Оскар Буур
ЦЗ
3
Макс Килман
ЦЗ
6
Бруну Жордау
ЦП
Главный тренер
Педру Мартинш
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Статистика матча Олимпиакос - Вулверхэмптон
1
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Олимпиакос
Лига Европы, 5 тур
Олимпиакос
- : -
26.11.2026
Милан
Греция. Суперлига, 11 тур
Олимпиакос
6 : 2
22.11.2026
Ираклис
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 9 тур
Кифисиас
2 : 3
31.10.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 8 тур
Олимпиакос
5 : 0
25.10.2026
Каламата
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Вулверхэмптон
- : -
24.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
2 : 1
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Информация о матче
Стадион:
Георгиос Караискакис
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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