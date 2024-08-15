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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Шериф - Олимпия
Шериф - Олимпия: обзор матча 15 августа 2024
Шериф
15.08.2024, четверг, 20:00
Лига конференций, 3 раунд
0 : 1
Первый матч – 0 : 3
Завершен
Олимпия
88'
Н. Мотика (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Шериф - Олимпия
Желтая карточка
П. Адемо
90'
+2
Замена
Ж. Нгом Мбекели
️️️️
П. Яд
89'
88'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Н. Мотика
85'
Замена
Ю. Ласицкас
️️️️
Ж. Силва
Замена
П. Адемо
️️️️
Ж. Паулу
78'
75'
Замена
И. Дурдов
️️️️
П. Лукас Швайзер
75'
Замена
Д. Пинту
️️️️
R. Boultam
75'
Замена
М. Брест
️️️️
Р. Флоруч
Замена
A. Allach
️️️️
Р. Аканби
69'
45'
Замена
Н. Мотика
️️️️
D. Kojić
Желтая карточка
М. Куабу
43'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шериф
1
Думитру Челядник
ВР
2
Stefan Despotovski
ЦЗ
44
Alesio Mija
ЦЗ
4
Nana Kwame Boakye
ЦЗ
22
Джоселин Бехиратче
ЦЗ
37
Папа Яд
ЛВ
61
Рашид Аканби
ЛВ
18
Мусса Куабу
ОП
3
Roko Jureskin
ЦП
18
Жоау Паулу
ЦП
88
Седрик Бадоло
АП
Главный тренер
Виктор Михайлов
Олимпия
69
Матевж Видовшек
ВР
33
Давид Суалехе
ЛЗ
14
Марцел Ратник
ЦЗ
17
Ахмет Мухамедбегович
ЦЗ
2
Жорже Силва
ПЗ
34
Агустин Доффо
ОП
7
Peter Agba
ЦП
24
Reda Boultam
ЦП
30
Рауль Флоруч
ПВ
9
Dino Kojić
ЦФ
37
Педро Лукас Швайзер
ЦФ
Главный тренер
Зоран Зелькович
Шериф
16
Рашид Аль-Туми
ВР
25
Roman Dumenco
ВР
26
Артем Дижинарь
ЦЗ
13
Matheus Lins
ЦЗ
66
Ilounga Pata
ЦЗ
8
Жером Нгом Мбекели
ЛВ
69
Петер Адемо
ОП
45
Ayyoub Allach
ЦП
24
Danila Forov
ЦП
95
Вадим Паирель
ЦФ
99
Ajak Riak
ЦФ
Олимпия
36
Gal Lubej Fink
ВР
22
Денис Пинтоль
ВР
4
Nikola Motika
ЦЗ
23
Юстас Ласицкас
ЦЗ
15
Marko Ristic
ЦЗ
21
Manuel Pedreño
ЦЗ
18
Марко Брест
ЛВ
20
Неманья Мотика
ЛВ
88
Thalisson
ЦП
8
Диогу Пинту
АП
19
Иван Дурдов
ЦФ
28
Benjika Caciel
ЦФ
4-1-2-3
1
Челядник
2
4
22
Бехиратче
44
18
Куабу
3
18
Паулу
61
Аканби
88
Бадоло
37
Яд
4-1-2-1-2
69
Видовшек
2
Силва
14
Ратник
17
Мухамедбегович
33
Суалехе
34
Доффо
7
24
30
Флоруч
37
Швайзер
9
18
Паулу
69
Адемо
69
Адемо
18
Паулу
61
Аканби
45
45
61
Аканби
37
Яд
8
Нгом Мбекели
8
Нгом Мбекели
37
Яд
2
Силва
23
Ласицкас
23
Ласицкас
2
Силва
24
8
Пинту
8
Пинту
24
30
Флоруч
18
Брест
18
Брест
30
Флоруч
9
20
Мотика
20
Мотика
9
37
Швайзер
19
Дурдов
19
Дурдов
37
Швайзер
Остались в запасе
Шериф
Олимпия
16
Рашид Аль-Туми
ВР
25
Roman Dumenco
ВР
26
Артем Дижинарь
ЦЗ
13
Matheus Lins
ЦЗ
66
Ilounga Pata
ЦЗ
24
Danila Forov
ЦП
95
Вадим Паирель
ЦФ
99
Ajak Riak
ЦФ
Главный тренер
Виктор Михайлов
36
Gal Lubej Fink
ВР
22
Денис Пинтоль
ВР
4
Nikola Motika
ЦЗ
15
Marko Ristic
ЦЗ
21
Manuel Pedreño
ЦЗ
88
Thalisson
ЦП
28
Benjika Caciel
ЦФ
Главный тренер
Зоран Зелькович
Остались в запасе
16
Рашид Аль-Туми
ВР
25
Roman Dumenco
ВР
26
Артем Дижинарь
ЦЗ
13
Matheus Lins
ЦЗ
66
Ilounga Pata
ЦЗ
24
Danila Forov
ЦП
95
Вадим Паирель
ЦФ
99
Ajak Riak
ЦФ
Остались в запасе
36
Gal Lubej Fink
ВР
22
Денис Пинтоль
ВР
4
Nikola Motika
ЦЗ
15
Marko Ristic
ЦЗ
21
Manuel Pedreño
ЦЗ
88
Thalisson
ЦП
28
Benjika Caciel
ЦФ
Главный тренер
Виктор Михайлов
Главный тренер
Зоран Зелькович
Статистика матча Шериф - Олимпия
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Шериф
Лига конференций, 3 раунд
Санкт-Галлен
5 : 1
13.08.2026
Шериф
Лига конференций, 3 раунд
Шериф
1 : 3
06.08.2026
Санкт-Галлен
Лига Европы, 2 раунд
Маккаби
1 : 0
30.07.2026
Шериф
Лига Европы, 2 раунд
Шериф
0 : 5
23.07.2026
Маккаби
Лига Европы, 1 раунд
Алюминий
0 : 1
16.07.2026
Шериф
Олимпия
Словения. Первая Лига, 17 тур
Бринье Гросуплье
- : -
29.11.2026
Олимпия
Словения. Первая Лига, 16 тур
Олимпия
1 : 0
21.11.2026
Радомлье
Словения. Первая Лига, 15 тур
НК Нафта Лендава
1 : 1
06.11.2026
Олимпия
Словения. Первая Лига, 14 тур
Марибор
0 : 1
31.10.2026
Олимпия
Словения. Первая Лига, 13 тур
Олимпия
1 : 1
28.10.2026
Целе
Словения. Первая Лига, 12 тур
Алюминий
0 : 1
16.10.2026
Олимпия
Информация о матче
Главный судья:
Маурицио Мариани
(Рим)
Стадион:
Sheriff Stadium, Tiraspol
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