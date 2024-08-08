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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Олимпия - Шериф
Олимпия - Шериф: обзор матча 08 августа 2024
Олимпия
08.08.2024, четверг, 20:00
Лига конференций, 3 раунд
3 : 0
Ответный матч – 1 : 0
Завершен
Шериф
45+4'
П. Лукас Швайзер (П)
65'
А. Доффо
84'
Д. Суалехе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Олимпия - Шериф
Замена
Ю. Ласицкас
️️️️
Н. Мотика
90'
+2
ГОЛ! 3:0!
Д. Суалехе
Пас отдал
А. Доффо
84'
Замена
М. Брест
️️️️
R. Boultam
83'
Замена
T.
️️️️
D. Kojić
82'
78'
Замена
Р. Аканби
️️️️
M. Lins
78'
Замена
С. Бадоло
️️️️
П. Адемо
Замена
И. Дурдов
️️️️
П. Лукас Швайзер
70'
ГОЛ! 2:0!
А. Доффо
Пас отдал
П. Лукас Швайзер
65'
57'
Замена
A. Allach
️️️️
Ж. Нгом Мбекели
ГОЛ с пенальти! 1:0!
П. Лукас Швайзер
45'
+4
45'
+2
Желтая карточка
M. Lins
Желтая карточка
М. Ратник
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Олимпия
69
Матевж Видовшек
ВР
33
Давид Суалехе
ЛЗ
17
Ахмет Мухамедбегович
ЦЗ
14
Марцел Ратник
ЦЗ
2
Жорже Силва
ПЗ
20
Неманья Мотика
ЛВ
34
Агустин Доффо
ОП
7
Peter Agba
ЦП
24
Reda Boultam
ЦП
9
Dino Kojić
ЦФ
37
Педро Лукас Швайзер
ЦФ
Главный тренер
Зоран Зелькович
Шериф
16
Рашид Аль-Туми
ВР
22
Джоселин Бехиратче
ЦЗ
66
Ilounga Pata
ЦЗ
13
Matheus Lins
ЦЗ
4
Nana Kwame Boakye
ЦЗ
44
Alesio Mija
ЦЗ
37
Папа Яд
ЛВ
8
Жером Нгом Мбекели
ЛВ
69
Петер Адемо
ОП
3
Roko Jureskin
ЦП
18
Жоау Паулу
ЦП
Главный тренер
Виктор Михайлов
Олимпия
22
Денис Пинтоль
ВР
36
Gal Lubej Fink
ВР
23
Юстас Ласицкас
ЦЗ
15
Marko Ristic
ЦЗ
4
Nikola Motika
ЦЗ
21
Manuel Pedreño
ЦЗ
18
Марко Брест
ЛВ
88
Thalisson
ЦП
16
Mateo Acimovic
ЦП
8
Диогу Пинту
АП
28
Benjika Caciel
ЦФ
19
Иван Дурдов
ЦФ
Шериф
25
Roman Dumenco
ВР
1
Думитру Челядник
ВР
2
Stefan Despotovski
ЦЗ
26
Артем Дижинарь
ЦЗ
61
Рашид Аканби
ЛВ
45
Ayyoub Allach
ЦП
24
Danila Forov
ЦП
88
Седрик Бадоло
АП
95
Вадим Паирель
ЦФ
9
Дан-Ангело Ботан
ЦФ
4-1-2-1-2
69
Видовшек
33
Суалехе
17
Мухамедбегович
14
Ратник
2
Силва
34
Доффо
7
24
20
Мотика
37
Швайзер
9
3-3-2-2
16
Аль-Туми
13
4
44
22
Бехиратче
69
Адемо
66
3
18
Паулу
37
Яд
8
Нгом Мбекели
20
Мотика
23
Ласицкас
23
Ласицкас
20
Мотика
9
88
88
9
24
18
Брест
18
Брест
24
37
Швайзер
19
Дурдов
19
Дурдов
37
Швайзер
8
Нгом Мбекели
45
45
8
Нгом Мбекели
69
Адемо
88
Бадоло
88
Бадоло
69
Адемо
13
61
Аканби
61
Аканби
13
Остались в запасе
Олимпия
Шериф
22
Денис Пинтоль
ВР
36
Gal Lubej Fink
ВР
15
Marko Ristic
ЦЗ
4
Nikola Motika
ЦЗ
21
Manuel Pedreño
ЦЗ
16
Mateo Acimovic
ЦП
8
Диогу Пинту
АП
28
Benjika Caciel
ЦФ
Главный тренер
Зоран Зелькович
25
Roman Dumenco
ВР
1
Думитру Челядник
ВР
2
Stefan Despotovski
ЦЗ
26
Артем Дижинарь
ЦЗ
24
Danila Forov
ЦП
95
Вадим Паирель
ЦФ
9
Дан-Ангело Ботан
ЦФ
Главный тренер
Виктор Михайлов
Остались в запасе
22
Денис Пинтоль
ВР
36
Gal Lubej Fink
ВР
15
Marko Ristic
ЦЗ
4
Nikola Motika
ЦЗ
21
Manuel Pedreño
ЦЗ
16
Mateo Acimovic
ЦП
8
Диогу Пинту
АП
28
Benjika Caciel
ЦФ
Остались в запасе
25
Roman Dumenco
ВР
1
Думитру Челядник
ВР
2
Stefan Despotovski
ЦЗ
26
Артем Дижинарь
ЦЗ
24
Danila Forov
ЦП
95
Вадим Паирель
ЦФ
9
Дан-Ангело Ботан
ЦФ
Главный тренер
Зоран Зелькович
Главный тренер
Виктор Михайлов
Статистика матча Олимпия - Шериф
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Олимпия
Словения. Первая Лига, 17 тур
Бринье Гросуплье
- : -
29.11.2026
Олимпия
Словения. Первая Лига, 16 тур
Олимпия
1 : 0
21.11.2026
Радомлье
Словения. Первая Лига, 15 тур
НК Нафта Лендава
1 : 1
06.11.2026
Олимпия
Словения. Первая Лига, 14 тур
Марибор
0 : 1
31.10.2026
Олимпия
Словения. Первая Лига, 13 тур
Олимпия
1 : 1
28.10.2026
Целе
Словения. Первая Лига, 12 тур
Алюминий
0 : 1
16.10.2026
Олимпия
Шериф
Лига конференций, 3 раунд
Санкт-Галлен
5 : 1
13.08.2026
Шериф
Лига конференций, 3 раунд
Шериф
1 : 3
06.08.2026
Санкт-Галлен
Лига Европы, 2 раунд
Маккаби
1 : 0
30.07.2026
Шериф
Лига Европы, 2 раунд
Шериф
0 : 5
23.07.2026
Маккаби
Лига Европы, 1 раунд
Алюминий
0 : 1
16.07.2026
Шериф
Информация о матче
Главный судья:
Василиос Фотиас
Стадион:
Стожице
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