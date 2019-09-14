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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 2
Звезда - Олимп
Звезда - Олимп: обзор матча 14 сентября 2019
Звезда
14.09.2019, суббота, 14:00
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 9 тур
0 : 1
Завершен
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Матчи команд
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Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Звезда
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31.10.2026
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2 : 3
11.10.2026
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Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 26 тур
Звезда
1 : 8
02.10.2026
Тверь
Олимп
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 16 тур
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1 : 2
02.11.2019
Олимп
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 15 тур
Олимп
1 : 1
26.10.2019
Казанка
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 14 тур
Ленинградец
0 : 0
19.10.2019
Олимп
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 13 тур
Родина
2 : 2
12.10.2019
Олимп
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 12 тур
Олимп
2 : 0
05.10.2019
Коломна
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