Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Аргентина. Примера
Ривер Плейт - Ньюэллс Олд Бойз
Ривер Плейт - Ньюэллс Олд Бойз: обзор матча 26 августа 2024
Ривер Плейт
26.08.2024, понедельник, 02:30
Аргентина. Примера, 12 тур
0 : 0
Завершен
Ньюэллс Олд Бойз
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ривер Плейт - Ньюэллс Олд Бойз
Замена
Р. Вильягра
️️️️
R. Aliendro
90'
+3
90'
Замена
Т. Хакоб
️️️️
A. Méndez
90'
Замена
E. Fernández
️️️️
M. Miljevic
Замена
И. Фернандес
️️️️
Ф. Колидио
83'
Замена
R. Aliendro
️️️️
М. Краневиттер
83'
81'
Замена
M. Silvetti
️️️️
И. Рамирес
Желтая карточка
М. Борха
75'
Замена
М. Ланзини
️️️️
S. Simón
65'
65'
Замена
F. González
️️️️
Л. Бесоцци
63'
Желтая карточка
И. Рамирес
53'
Желтая карточка
Р. Фернандес
Замена
К. Эчеверри
️️️️
Ф. Мастантуоно
46'
46'
Замена
T. Pérez
️️️️
I. Méndez
40'
Желтая карточка
F. Cardozo
36'
Желтая карточка
M. Miljevic
Желтая карточка
Г. Пеццелла
33'
21'
Желтая карточка
A. Méndez
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ривер Плейт
34
Франко Армани
(К)
ВР
21
Маркос Акунья
ЛЗ
2
Герман Пеццелла
ЦЗ
27
Пауло Диас
ЦЗ
14
Фабрицио Бустос
ПЗ
5
Матиас Краневиттер
ОП
19
Santiago Simón
ЦП
30
Франко Мастантуоно
ЦП
8
Максимильяно Меса
АП
9
Факундо Колидио
ЦФ
93
Мигель Борха
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Коудет
Ньюэллс Олд Бойз
1
Lucas Hoyos
ВР
23
Густаво Веласкес
ЦЗ
15
S. Salcedo
ЦЗ
17
Анхело Мартино
ЦЗ
77
Лукас Бесоцци
ЛВ
5
Родриго Фернандес
ОП
4
Armando Méndez
ЦП
13
Ignacio Méndez
ЦП
10
Matko Miljevic
ЦП
7
F. Cardozo
ЦФ
99
Игнасио Рамирес
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Ларрьера
Ривер Плейт
23
Херемьяс Ледесма
ВР
20
Милтон Каско
ЦЗ
32
Федерико Гаттони
ЦЗ
13
Энцо Диас
ЦЗ
14
Leandro Gonzalez Pirez
ЦЗ
5
Родриго Вильягра
ОП
6
Игнасио Фернандес
ЦП
29
Rodrigo Aliendro
ЦП
30
Клаудио Эчеверри
АП
22
Мануэль Ланзини
АП
7
Пабло Солари
ПВ
28
Адам Барейро
ЦФ
Ньюэллс Олд Бойз
12
Ramiro Macagno
ВР
55
Томас Хакоб
ЦЗ
2
Ян Главинович
ЦЗ
21
Leonel Vangioni
ЦЗ
45
Brian Calderara
ЦЗ
5
Julián Fernández
ЦП
25
Tomás Pérez
ЦП
11
Francisco González
ЦП
30
Esteban Fernández
ЦП
27
Габриэль Карабахаль
АП
42
Agustín Juárez
ЦФ
24
Mateo Silvetti
ЦФ
4-1-2-1-2
34
Армани
21
Акунья
2
Пеццелла
27
Диас
14
Бустос
5
Краневиттер
19
30
Мастантуоно
8
Меса
93
Борха
9
Колидио
3-1-3-1-2
1
23
Веласкес
15
17
Мартино
5
Фернандес
4
13
10
77
Бесоцци
99
Рамирес
7
5
Вильягра
5
Вильягра
9
Колидио
6
Фернандес
6
Фернандес
9
Колидио
5
Краневиттер
29
29
5
Краневиттер
30
Мастантуоно
30
Эчеверри
30
Эчеверри
30
Мастантуоно
19
22
Ланзини
22
Ланзини
19
4
55
Хакоб
55
Хакоб
4
13
25
25
13
77
Бесоцци
11
11
77
Бесоцци
10
30
30
10
99
Рамирес
24
24
99
Рамирес
Остались в запасе
Ривер Плейт
Ньюэллс Олд Бойз
23
Херемьяс Ледесма
ВР
20
Милтон Каско
ЦЗ
32
Федерико Гаттони
ЦЗ
13
Энцо Диас
ЦЗ
14
Leandro Gonzalez Pirez
ЦЗ
7
Пабло Солари
ПВ
28
Адам Барейро
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Коудет
12
Ramiro Macagno
ВР
2
Ян Главинович
ЦЗ
21
Leonel Vangioni
ЦЗ
45
Brian Calderara
ЦЗ
5
Julián Fernández
ЦП
27
Габриэль Карабахаль
АП
42
Agustín Juárez
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Ларрьера
Остались в запасе
23
Херемьяс Ледесма
ВР
20
Милтон Каско
ЦЗ
32
Федерико Гаттони
ЦЗ
13
Энцо Диас
ЦЗ
14
Leandro Gonzalez Pirez
ЦЗ
7
Пабло Солари
ПВ
28
Адам Барейро
ЦФ
Остались в запасе
12
Ramiro Macagno
ВР
2
Ян Главинович
ЦЗ
21
Leonel Vangioni
ЦЗ
45
Brian Calderara
ЦЗ
5
Julián Fernández
ЦП
27
Габриэль Карабахаль
АП
42
Agustín Juárez
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Коудет
Главный тренер
Маурисио Ларрьера
Статистика матча Ривер Плейт - Ньюэллс Олд Бойз
2
5
Всего ударов по воротам
11
6
Удары в створ
3
2
Владение мячом %
67
33
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Угловые удары
5
3
Нарушения
11
18
Офсайды
1
3
Количество передач
520
259
Сейвы
2
3
Точность передач %
77
61
Удары мимо ворот
6
3
Блокированные удары
2
1
Удары из пределов штрафной
5
2
Удары из-за пределов штрафной
6
4
xG (ожидаемые голы)
0.46
0.18
Матчи команд
Ривер Плейт
Аргентина. Примера, 1/4 финала
Институто
- : -
29.11.2026
Ривер Плейт
Аргентина. Примера, 1/8 финала
Ривер Плейт
3 : 1
23.11.2026
Ланус
Аргентина. Примера, 16 тур
Альдосиви
0 : 2
05.11.2026
Ривер Плейт
Аргентина. Примера, 15 тур
Бока Хуниорс
1 : 0
01.11.2026
Ривер Плейт
Аргентина. Примера, 14 тур
Ривер Плейт
1 : 0
26.10.2026
Расинг Клуб
Аргентина. Примера, 13 тур
Бельграно
0 : 3
19.10.2026
Ривер Плейт
Ньюэллс Олд Бойз
Аргентина. Примера, 1/8 финала
Химнасия
4 : 2
23.11.2026
Ньюэллс Олд Бойз
Аргентина. Примера, 16 тур
Институто
2 : 2
08.11.2026
Ньюэллс Олд Бойз
Аргентина. Примера, 15 тур
Ньюэллс Олд Бойз
1 : 1
02.11.2026
Унион Санта-Фе
Аргентина. Примера, 14 тур
Сан-Лоренсо
0 : 0
25.10.2026
Ньюэллс Олд Бойз
Аргентина. Примера, 13 тур
Ньюэллс Олд Бойз
2 : 1
20.10.2026
Сентраль Кордоба
Информация о матче
Главный судья:
Leandro Rey Hilfer, Argentina
Стадион:
Монументаль
Новости команд
Все
Ривер Плейт
Ньюэллс Олд Бойз
Месси впервые сыграет в Аргентине за неместную команду
14 ноября
1
У ЦСКА сорвался трансфер Гонду в «Бока Хуниорс»
6 августа
1
Названа причина возможного срыва трансфера Барко в «Ривер Плейт»
29 июля
3
В «Ривер Плейт» рассказали о ситуации с переговорами по Барко
28 июля
13
Известны требования «Спартака» по Барко
26 июля
9
Месси впервые сыграет в Аргентине за неместную команду
14 ноября
1
У ЦСКА сорвался трансфер Гонду в «Бока Хуниорс»
6 августа
1
Названа причина возможного срыва трансфера Барко в «Ривер Плейт»
29 июля
3
В «Ривер Плейт» рассказали о ситуации с переговорами по Барко
28 июля
13
Известны требования «Спартака» по Барко
26 июля
9
Месси назвал клуб, за который хотел играть в детстве – это не «Барселона»
2025.12.04 21:47
Месси принял неожиданное решение по своему будущему
2025.06.04 23:35
6
«Краснодар» не смог договориться по Мартино
2025.01.24 18:48
Навас нашел новый клуб по совету Месси
2025.01.22 11:55
38-летний Кейлор Навас перейдет в родной клуб Месси
2025.01.21 07:25
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+