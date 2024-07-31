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Расписание матчей
Кубок лиг Северной Америки
Пачука - Нью-Йорк Ред Буллз
Пачука - Нью-Йорк Ред Буллз: обзор матча 31 июля 2024
Пачука
31.07.2024, среда, 03:00
Кубок лиг Северной Америки, группа 14, 2 тур
2 : 1
Счет по пенальти – 5 : 4
Завершен
Нью-Йорк Ред Буллз
56'
Х. Саломон Рондон
47'
Э. Маноэл
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Пачука - Нью-Йорк Ред Буллз
ГОЛ!
S. De Los Ríos
5:4
Пенальти не реализован!
Д. Неалис
Пенальти не реализован!
Н. Деосса
Пенальти не реализован!
Л. Морган
ГОЛ!
А. Мена
4:4
ГОЛ!
Э. Маноэл
3:4
ГОЛ!
А. Гонсалес
3:3
ГОЛ!
В. Кармона
2:3
ГОЛ!
Г. Кабрал
2:2
ГОЛ!
Ш. Неалис
1:2
ГОЛ!
Х. Саломон Рондон
1:1
ГОЛ!
Н. Элье
0:1
Желтая карточка
Н. Деосса
89'
88'
Замена
Д. Гьенгор
️️️️
Д. Ванзейр
Замена
G. Alvarez
️️️️
У. Идрисси
74'
70'
Желтая карточка
Э. Маноэл
ГОЛ! 1:1!
Х. Саломон Рондон
56'
47'
ГОЛ! 0:1!
Э. Маноэл
Пас отдал
Л. Морган
46'
Замена
Н. Элье
️️️️
А. Рейес
Замена
А. Гонсалес
️️️️
П. Педраса
45'
Желтая карточка
Л. Родригес
40'
40'
Желтая карточка
К. Данкан
15'
Желтая карточка
Д. Ванзейр
14'
Желтая карточка
Д. Неалис
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Пачука
25
Карлос Морено
ВР
2
Серхио Баррето
ЦЗ
22
Густаво Кабрал
ЦЗ
24
Луис Родригес
ЦЗ
11
Уссама Идрисси
ЛВ
5
Брайан Гонсалес
ЦП
16
Педро Педраса
ЦП
18
Нельсон Деосса
ЦП
13
Овен Гонсалес
ЦП
16
Jahaziel Marchand
ЦП
19
Хавьер Лопес
ЦФ
23
Хосе Саломон Рондон
ЦФ
Главный тренер
Гильермо Алмада
Нью-Йорк Ред Буллз
31
Карлос Мигел
ВР
13
Шон Неалис
(К)
ЦЗ
15
Андрес Рейес
ЦЗ
12
Дилан Неалис
ПЗ
3
Кайл Данкан
ПЗ
48
Рональд Донкор
ЦП
24
Даниэль Эдельман
ЦП
90
Льюис Морган
ЦП
16
Викельман Кармона
ЦФ
13
Элиас Маноэл
ЦФ
13
Данте Ванзейр
ЦФ
Главный тренер
Сандро Шварц
Пачука
31
Jose Eulogio
ВР
33
Андрес Миколта
ЦЗ
19
Алонсо Акевес
ЦЗ
13
Хорхе Берланга
ЦЗ
14
Карлос Санчес
ЦЗ
13
Анхель Мена
ЦП
187
Gael Alvarez
ЦП
58
Артуро Гонсалес
ЦП
17
Борха
ЦФ
19
Luis Calzadilla
ЦФ
15
Sergio Aguayo
ЦФ
191
Sergio De Los Ríos
ЦФ
Нью-Йорк Ред Буллз
35
Dallas Odle
ВР
18
Ryan Meara
ВР
5
Омар Валенсия
ЦЗ
38
Ноа Элье
ЦЗ
23
Aidan O'Connor
ЦЗ
26
Деннис Гьенгор
ПЗ
65
Steven Sserwadda
ЦП
66
Tanner Rosborough
ЦП
16
Джулиан Холл
ЦФ
3-5-1-2
25
Морено
2
Баррето
22
Кабрал
24
Родригес
16
Педраса
18
Деосса
13
Гонсалес
16
5
Гонсалес
11
Идрисси
23
Рондон
19
Лопес
4-3-3
31
Мигел
3
Данкан
13
Неалис
15
Рейес
12
Неалис
48
Донкор
24
Эдельман
90
Морган
13
Ванзейр
13
Маноэл
16
Кармона
Баутиста
13
Мена
13
Мена
Баутиста
11
Идрисси
187
187
11
Идрисси
16
Педраса
58
Гонсалес
58
Гонсалес
16
Педраса
15
Рейес
38
Элье
38
Элье
15
Рейес
13
Ванзейр
26
Гьенгор
26
Гьенгор
13
Ванзейр
Остались в запасе
Пачука
Нью-Йорк Ред Буллз
31
Jose Eulogio
ВР
33
Андрес Миколта
ЦЗ
19
Алонсо Акевес
ЦЗ
13
Хорхе Берланга
ЦЗ
14
Карлос Санчес
ЦЗ
17
Борха
ЦФ
19
Luis Calzadilla
ЦФ
15
Sergio Aguayo
ЦФ
191
Sergio De Los Ríos
ЦФ
Главный тренер
Гильермо Алмада
35
Dallas Odle
ВР
18
Ryan Meara
ВР
5
Омар Валенсия
ЦЗ
23
Aidan O'Connor
ЦЗ
65
Steven Sserwadda
ЦП
66
Tanner Rosborough
ЦП
16
Джулиан Холл
ЦФ
Главный тренер
Сандро Шварц
Остались в запасе
31
Jose Eulogio
ВР
33
Андрес Миколта
ЦЗ
19
Алонсо Акевес
ЦЗ
13
Хорхе Берланга
ЦЗ
14
Карлос Санчес
ЦЗ
17
Борха
ЦФ
19
Luis Calzadilla
ЦФ
15
Sergio Aguayo
ЦФ
191
Sergio De Los Ríos
ЦФ
Остались в запасе
35
Dallas Odle
ВР
18
Ryan Meara
ВР
5
Омар Валенсия
ЦЗ
23
Aidan O'Connor
ЦЗ
65
Steven Sserwadda
ЦП
66
Tanner Rosborough
ЦП
16
Джулиан Холл
ЦФ
Главный тренер
Гильермо Алмада
Главный тренер
Сандро Шварц
Статистика матча Пачука - Нью-Йорк Ред Буллз
2
4
Всего ударов по воротам
7
17
Удары в створ
2
5
Владение мячом %
65
35
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Угловые удары
3
2
Нарушения
8
9
Офсайды
2
0
Количество передач
611
329
Сейвы
3
1
Точность передач %
82
69
Удары мимо ворот
3
7
Блокированные удары
2
5
Удары из пределов штрафной
6
13
Удары из-за пределов штрафной
1
4
Матчи команд
Пачука
Мексика. Лига МХ, 1/4 финала
Гвадалахара
- : -
30.11.2026
Пачука
Мексика. Лига МХ, 1/4 финала
Пачука
2 : 1
27.11.2026
Гвадалахара
Мексика. Лига МХ, 17 тур
Пачука
2 : 0
22.11.2026
Толука
Мексика. Лига МХ, 16 тур
Атлас
1 : 4
08.11.2026
Пачука
Мексика. Лига МХ, 15 тур
Пачука
3 : 0
01.11.2026
Тигрес УАНЛ
Мексика. Лига МХ, 14 тур
Америка
1 : 2
26.10.2026
Пачука
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 35 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
3 : 0
08.11.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 34 тур
Нэшвилл
3 : 2
02.11.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 33 тур
Нью-Инглэнд Революшн
3 : 2
29.10.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 32 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
2 : 0
25.10.2026
Интер Майами
США. МЛС, 31 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
0 : 2
18.10.2026
Торонто
Информация о матче
Главный судья:
Jorge Abraham Camacho Peregrina, Mexico
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