Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Кубок Либертадорес
Насьональ - Ривер Плейт
Насьональ - Ривер Плейт: обзор матча 08 мая 2024
Насьональ
08.05.2024, среда, 03:00
Кубок Либертадорес, группа H, 4 тур
2 : 2
Завершен
Ривер Плейт
78'
G. Carneiro (П)
79'
G. Carneiro
8'
М. Борха
30'
Ф. Колидио
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Насьональ - Ривер Плейт
Желтая карточка
G. Carneiro
81'
ГОЛ! 2:2!
G. Carneiro
Пас отдал
L. Lozano
79'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
G. Carneiro
78'
Замена
Ф. Сантандер
️️️️
A. Galeano
74'
Замена
D. Zabala
️️️️
L. Sanabria
69'
Замена
К. Олива
️️️️
М. Перейра
69'
65'
Замена
С. Боселли
️️️️
И. Фернандес
Желтая карточка
D. Polenta
61'
55'
Желтая карточка
М. Эррера
Желтая карточка
F. Romero
54'
Желтая карточка
L. Lozano
49'
Замена
R. Bentancourt
️️️️
J. Recoba
46'
Замена
D. Polenta
️️️️
M. Antoni
46'
Желтая карточка
L. Sanabria
38'
32'
Желтая карточка
Ф. Колидио
30'
ГОЛ! 0:2!
Ф. Колидио
Пас отдал
М. Борха
Желтая карточка
M. Antoni
19'
Желтая карточка
М. Перейра
13'
8'
ГОЛ! 0:1!
М. Борха
Пас отдал
Ф. Колидио
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Насьональ
1
Луис Мехия
ВР
17
Leandro Lozano
ЦЗ
4
Franco Romero
ЦЗ
3
Mateo Antoni
ЦЗ
23
Gabriel Báez
ЦЗ
8
Lucas Sanabria
ЦП
9
Jeremia Recoba
ЦП
10
Маурисио Перейра
(К)
ЦП
11
Gastón González
ЦП
21
Antonio Galeano
ЦФ
20
Gonzalo Carneiro
ЦФ
Главный тренер
Альваро Рекоба
Ривер Плейт
34
Франко Армани
(К)
ВР
27
Пауло Диас
ЦЗ
14
Leandro Gonzalez Pirez
ЦЗ
2
Марсело Эррера
ПЗ
6
Игнасио Фернандес
ЦП
9
Факундо Колидио
ЦФ
93
Мигель Борха
ЦФ
Главный тренер
Мартин Демичелис
Насьональ
25
Ignacio Suárez
ВР
3
Juan Izquierdo
ЦЗ
22
Fredy Martínez
ЦЗ
24
Rafael Haller
ЦЗ
28
Кристиан Олива
ОП
45
Франсиско Гинелла
ОП
22
Diego Zabala
ЦП
23
Diego Polenta
ЦФ
11
Osinachi Ebere
ЦФ
19
Rubén Bentancourt
ЦФ
9
Федерико Сантандер
ЦФ
Ривер Плейт
21
Эктор Мартинес
ЦЗ
15
Себастьян Боселли
ЦЗ
5
Матиас Краневиттер
ОП
5
Эсекьель Барко
АП
4-4-2
1
Мехия
17
3
23
4
8
10
Перейра
11
9
20
21
3-1-2
34
Армани
2
Эррера
14
27
Диас
6
Фернандес
93
Борха
9
Колидио
10
Перейра
28
Олива
28
Олива
10
Перейра
8
22
22
8
3
23
23
3
9
19
19
9
21
9
Сантандер
9
Сантандер
21
6
Фернандес
15
Боселли
15
Боселли
6
Фернандес
Остались в запасе
Насьональ
Ривер Плейт
25
Ignacio Suárez
ВР
3
Juan Izquierdo
ЦЗ
22
Fredy Martínez
ЦЗ
24
Rafael Haller
ЦЗ
45
Франсиско Гинелла
ОП
11
Osinachi Ebere
ЦФ
Главный тренер
Альваро Рекоба
5
Эсекьель Барко
АП
21
Эктор Мартинес
ЦЗ
5
Матиас Краневиттер
ОП
Главный тренер
Мартин Демичелис
Остались в запасе
25
Ignacio Suárez
ВР
3
Juan Izquierdo
ЦЗ
22
Fredy Martínez
ЦЗ
24
Rafael Haller
ЦЗ
45
Франсиско Гинелла
ОП
11
Osinachi Ebere
ЦФ
Остались в запасе
5
Эсекьель Барко
АП
21
Эктор Мартинес
ЦЗ
5
Матиас Краневиттер
ОП
Главный тренер
Альваро Рекоба
Главный тренер
Мартин Демичелис
Статистика матча Насьональ - Ривер Плейт
7
2
Всего ударов по воротам
24
13
Удары в створ
7
6
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
7
2
Угловые удары
12
2
Нарушения
19
16
Офсайды
2
0
Количество передач
371
302
Сейвы
4
5
Точность передач %
76
70
Удары мимо ворот
12
6
Блокированные удары
5
1
Удары из пределов штрафной
14
9
Удары из-за пределов штрафной
10
4
xG (ожидаемые голы)
2.16
1.98
Матчи команд
Насьональ
Уругвай. Примера, 15 тур
Серро
2 : 0
20.11.2026
Насьональ
Уругвай. Примера, 14 тур
Насьональ
1 : 1
15.11.2026
Альбион
Уругвай. Примера, 13 тур
Данубио
1 : 2
01.11.2026
Насьональ
Уругвай. Примера, 12 тур
Насьональ
0 : 1
26.10.2026
Ливерпуль
Уругвай. Примера, 11 тур
Насьональ
3 : 2
20.10.2026
Депортиво Мальдонадо
Ривер Плейт
Аргентина. Примера, 1/4 финала
Институто
- : -
29.11.2026
Ривер Плейт
Аргентина. Примера, 1/8 финала
Ривер Плейт
3 : 1
23.11.2026
Ланус
Аргентина. Примера, 16 тур
Альдосиви
0 : 2
05.11.2026
Ривер Плейт
Аргентина. Примера, 15 тур
Бока Хуниорс
1 : 0
01.11.2026
Ривер Плейт
Аргентина. Примера, 14 тур
Ривер Плейт
1 : 0
26.10.2026
Расинг Клуб
Аргентина. Примера, 13 тур
Бельграно
0 : 3
19.10.2026
Ривер Плейт
Информация о матче
Главный судья:
Андерсон Даронко
Стадион:
Gran Parque Central, Montevideo
Новости команд
Все
Насьональ
Ривер Плейт
Месси впервые сыграет в Аргентине за неместную команду
14 ноября
1
У ЦСКА сорвался трансфер Гонду в «Бока Хуниорс»
6 августа
1
Названа причина возможного срыва трансфера Барко в «Ривер Плейт»
29 июля
3
В «Ривер Плейт» рассказали о ситуации с переговорами по Барко
28 июля
13
Известны требования «Спартака» по Барко
26 июля
9
ЦСКА может купить колумбийского защитника за 6 миллионов
5 февраля
4
«Акрон» может совершить свой рекордный трансфер
1 февраля
Игрок «Насьоналя» потерял сознание во время матча Кубка Либертадорес и умер
2024.08.28 10:49
Рекоба-младший забил дебютный гол за команду отца
2024.04.21 11:45
Молодежная сборная России назвала трех соперников по товарищеским матчам в марте
2024.03.01 16:32
Месси впервые сыграет в Аргентине за неместную команду
14 ноября
1
У ЦСКА сорвался трансфер Гонду в «Бока Хуниорс»
6 августа
1
Названа причина возможного срыва трансфера Барко в «Ривер Плейт»
29 июля
3
В «Ривер Плейт» рассказали о ситуации с переговорами по Барко
28 июля
13
Известны требования «Спартака» по Барко
26 июля
9
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+