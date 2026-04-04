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Расписание матчей
Уругвай. Примера
Насьональ - Сентраль Эспаньол
Насьональ - Сентраль Эспаньол: обзор матча 04 апреля 2026
Насьональ
04.04.2026, суббота, 02:30
Уругвай. Примера, 10 тур
0 : 1
Завершен
Сентраль Эспаньол
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Коэффициенты
Статистика матча Насьональ - Сентраль Эспаньол
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Информация о матче
Стадион:
Парке Палермо
Посещаемость:
20000
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Игрок «Насьоналя» потерял сознание во время матча Кубка Либертадорес и умер
2024.08.28 10:49
Рекоба-младший забил дебютный гол за команду отца
2024.04.21 11:45
Молодежная сборная России назвала трех соперников по товарищеским матчам в марте
2024.03.01 16:32
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