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Насьональ - Сентраль Эспаньол: обзор матча 04 апреля 2026

Насьональ
04.04.2026, суббота, 02:30
Уругвай. Примера, 10 тур
0 : 1
Завершен
Сентраль Эспаньол
Матч Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Статистика матча Насьональ - Сентраль Эспаньол
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Информация о матче
Стадион:
Парке Палермо
Посещаемость:
20000
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Рекоба-младший забил дебютный гол за команду отца
2024.04.21 11:45
Молодежная сборная России назвала трех соперников по товарищеским матчам в марте
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