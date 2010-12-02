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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Утрехт - Наполи
Утрехт - Наполи: обзор матча 02 декабря 2010
Утрехт
02.12.2010, четверг, 21:00
Лига Европы, группа K, 5 тур
3 : 3
Завершен
Наполи
10'
Р. ван Вольфсвинкел
29'
Р. ван Вольфсвинкел (П)
37'
Ф. Демоуге
8'
Э. Кавани
44'
Э. Кавани
75'
Э. Кавани (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Утрехт - Наполи
Замена
Н. Думитру
️️️️
К. Суньига
Замена
Л. Де Когел
️️️️
Э. Дюплан
Замена
П. Каннаваро
️️️️
У. Кампаньяро
Желтая карточка
Д. Нийхолт
Желтая карточка
Х. Йебда
Желтая карточка
Э. Лавесси
Желтая карточка
К. Суньига
Желтая карточка
М. Де Санктис
Желтая карточка
Ф. Демоуге
Желтая карточка
Р. ван Вольфсвинкел
ГОЛ с пенальти! 3:3!
Э. Кавани
Замена
Д. Нийхолт
️️️️
М. Сильбербауэр
Замена
К. Маджо
️️️️
Д. Грава
Замена
Б. Магуйр
️️️️
Я. Ленски
Желтая карточка
М. Гамшик
ГОЛ! 3:2!
Э. Кавани
Пас отдал
Н. Думитру
ГОЛ! 3:1!
Ф. Демоуге
Пас отдал
Д. Мертенс
Желтая карточка
У. Кампаньяро
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Р. ван Вольфсвинкел
ГОЛ! 1:1!
Р. ван Вольфсвинкел
Пас отдал
Д. Мертенс
10'
ГОЛ! 0:1!
Э. Кавани
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Утрехт
13
Михел Ворм
ВР
3
Михай Нешу
ЛЗ
17
Алье Схут
ЦЗ
4
Ян Вуйтенс
ЦЗ
2
Тим Корнелисс
ПЗ
20
Якоб Ленски
ЦП
8
Микаэль Сильбербауэр
ЦП
9
Рики ван Вольфсвинкел
АП
21
Эдуард Дюплан
ПВ
10
Дрис Мертенс
ЦФ
15
Франк Демоуге
ЦФ
Главный тренер
Тон Дю Шатинье
Наполи
16
Морган Де Санктис
ВР
3
Луиджи Витале
ЛАЗ
14
Уго Кампаньяро
ЦЗ
25
Санчес Крибари
ЦЗ
2
Джанлука Грава
ЦЗ
18
Камило Суньига
ПАЗ
22
Эсекьель Лавесси
ЛВ
17
Марек Гамшик
ЦП
8
Хассан Йебда
ЦП
5
Вальтер Гаргано
ЦП
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Утрехт
33
Халид Сину
ВР
22
Сандер Келлер
ЦЗ
2
Марк ван дер Маарел
ЦЗ
15
Томас Оар
ЛП
32
Джанлука Нийхолт
ЦП
6
Барри Магуйр
АП
15
Леон Де Когел
ЦФ
Наполи
0
Дженнаро Йеццо
ВР
28
Паоло Каннаваро
ЦЗ
27
Фабиано Сантакроче
ПЗ
3
Андреа Доссена
ЛП
8
Раффаэле Маиелло
ЦП
11
Кристиан Маджо
ПП
12
Николао Думитру
ЦФ
4-2-2-2
13
Ворм
3
Нешу
17
Схут
4
Вуйтенс
2
Корнелисс
20
Ленски
8
Сильбербауэр
9
ван Вольфсвинкел
21
Дюплан
15
Демоуге
10
Мертенс
3-2-3-1-1
16
Де Санктис
14
Кампаньяро
25
Крибари
2
Грава
18
Суньига
3
Витале
17
Гамшик
8
Йебда
5
Гаргано
22
Лавесси
10
Кавани
8
Сильбербауэр
32
Нийхолт
32
Нийхолт
8
Сильбербауэр
20
Ленски
6
Магуйр
6
Магуйр
20
Ленски
21
Дюплан
15
Де Когел
15
Де Когел
21
Дюплан
14
Кампаньяро
28
Каннаваро
28
Каннаваро
14
Кампаньяро
2
Грава
11
Маджо
11
Маджо
2
Грава
18
Суньига
12
Думитру
12
Думитру
18
Суньига
Остались в запасе
Утрехт
Наполи
33
Халид Сину
ВР
22
Сандер Келлер
ЦЗ
2
Марк ван дер Маарел
ЦЗ
15
Томас Оар
ЛП
Главный тренер
Тон Дю Шатинье
0
Дженнаро Йеццо
ВР
27
Фабиано Сантакроче
ПЗ
3
Андреа Доссена
ЛП
8
Раффаэле Маиелло
ЦП
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Остались в запасе
33
Халид Сину
ВР
22
Сандер Келлер
ЦЗ
2
Марк ван дер Маарел
ЦЗ
15
Томас Оар
ЛП
Остались в запасе
0
Дженнаро Йеццо
ВР
27
Фабиано Сантакроче
ПЗ
3
Андреа Доссена
ЛП
8
Раффаэле Маиелло
ЦП
Главный тренер
Тон Дю Шатинье
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Статистика матча Утрехт - Наполи
3
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
6
Матчи команд
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Утрехт
- : -
21.11.2026
Камбур
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Утрехт
2 : 3
08.11.2026
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Телстар
4 : 2
01.11.2026
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Утрехт
1 : 1
24.10.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Твенте
1 : 2
18.10.2026
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 8 тур
Утрехт
3 : 1
11.10.2026
Виллем II
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Информация о матче
Главный судья:
Эдуардо Итурральде Гонсалес
(Бильбао)
Стадион:
Галгенваард
Где смотреть матч:
"НТВ+ Классика" 20:45 (прямая)
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