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Войводина - МТК
Войводина - МТК: обзор матча 09 июля 2015
Войводина
09.07.2015, четверг, 21:30
Лига Европы, 1 раунд
3 : 1
Первый матч – 0 : 0
Завершен
МТК
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- : -
22.11.2026
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01.11.2026
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Войводина
2 : 0
17.10.2026
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11.10.2026
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