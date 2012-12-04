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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Монпелье - Шальке-04
Монпелье - Шальке-04: обзор матча 04 декабря 2012
Монпелье
04.12.2012, вторник, 23:45
Лига чемпионов, группа B, 6 тур
1 : 1
Завершен
Шальке-04
59'
Э. Эррера
56'
Б. Хеведес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Монпелье - Шальке-04
Желтая карточка
В. Хилтон
84'
84'
Замена
Ч. Обаси Огбуке
️️️️
Т. Пукки
77'
Замена
К. Хунтелаар
️️️️
Ч. Марика
72'
Замена
Д. Джонс
️️️️
Т. Барнетта
Замена
Д. Утака
️️️️
А. Мунье
67'
Замена
Ю. Бельханда
️️️️
С. Камара
67'
ГОЛ! 1:1!
Э. Эррера
59'
56'
ГОЛ! 0:1!
Б. Хеведес
Пас отдал
К. Метцельдер
Замена
Р. Пито
️️️️
Б. Стамбули
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монпелье
30
Джонатан Лигали
ВР
12
Анри Бедимо
ЛЗ
3
Даниэль Конгре
ЦЗ
2
Мапу Янга-Мбива
ЦЗ
4
Виторино Хилтон
ЦЗ
21
Бенджамин Стамбули
ОП
13
Марко Эстрада
ЦП
40
Антони Мунье
ЦП
5
Реми Кабелла
АП
19
Сулейман Камара
ЦФ
11
Эммануэль Эррера
ЦФ
Шальке-04
26
Тимо Хильдебранд
ВР
5
Сеад Колашинац
ЛЗ
21
Кристоф Метцельдер
ЦЗ
5
Бенедикт Хеведес
ЦЗ
2
Ацуто Учида
ПЗ
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
33
Роман Нойштедтер
ОП
90
Льюис Холтби
ЦП
10
Транкильо Барнетта
ЦП
19
Чиприан Марика
ЦФ
20
Теему Пукки
ЦФ
Главный тренер
Хуб Стевенс
Монпелье
1
Баптист Валетт
ВР
4
Абделхамид Эль-Каутари
ЦЗ
12
Матье Депланье
ЦЗ
7
Джон Утака
ЛВ
20
Юнес Бельханда
ЦП
14
Ромейн Пито
ЦП
14
Гойтен Шарбонье
ЦФ
Шальке-04
1
Ларс Уннершталь
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
13
Джермейн Джонс
ЦП
21
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
7
Чинеду Обаси Огбуке
ЦФ
4-1-2-1-2
30
Лигали
12
Бедимо
2
Янга-Мбива
4
Хилтон
3
Конгре
21
Стамбули
13
Эстрада
40
Мунье
5
Кабелла
11
Эррера
19
Камара
4-1-2-1-2
26
Хильдебранд
2
Учида
21
Метцельдер
5
Хеведес
5
Колашинац
33
Нойштедтер
90
Холтби
10
Барнетта
7
Дракслер
20
Пукки
19
Марика
19
Камара
20
Бельханда
20
Бельханда
19
Камара
21
Стамбули
14
Пито
14
Пито
21
Стамбули
40
Мунье
7
Утака
7
Утака
40
Мунье
10
Барнетта
13
Джонс
13
Джонс
10
Барнетта
19
Марика
21
Хунтелаар
21
Хунтелаар
19
Марика
20
Пукки
7
Обаси Огбуке
7
Обаси Огбуке
20
Пукки
Остались в запасе
Монпелье
Шальке-04
1
Баптист Валетт
ВР
4
Абделхамид Эль-Каутари
ЦЗ
12
Матье Депланье
ЦЗ
14
Гойтен Шарбонье
ЦФ
1
Ларс Уннершталь
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
Главный тренер
Хуб Стевенс
Остались в запасе
1
Баптист Валетт
ВР
4
Абделхамид Эль-Каутари
ЦЗ
12
Матье Депланье
ЦЗ
14
Гойтен Шарбонье
ЦФ
Остались в запасе
1
Ларс Уннершталь
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
Главный тренер
Хуб Стевенс
Статистика матча Монпелье - Шальке-04
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Монпелье
Франция. Лига 2, 13 тур
Лаваль
- : -
21.11.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Анси
0 : 3
31.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 10 тур
Монпелье
2 : 1
26.10.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 9 тур
Родез
0 : 3
19.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 8 тур
Монпелье
2 : 0
09.10.2026
Гренобль
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Информация о матче
Главный судья:
Матеу Лаос
(Валенсия)
Стадион:
Стад де ля Моссон
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