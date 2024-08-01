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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Силькеборг - Мольде
Силькеборг - Мольде: обзор матча 01 августа 2024
Силькеборг
01.08.2024, четверг, 20:15
Лига Европы, 2 раунд
3 : 2
Первый матч – 1 : 3
Завершен
Мольде
3'
Т. Адамсен (П)
57'
Т. Адамсен
88'
Ю. Бакиз
22'
Э. Брейвик
81'
М. Андре Кааса
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Силькеборг - Мольде
90'
+4
Желтая карточка
А. Посиадала
89'
Замена
Э. Хауган
️️️️
Х. Стеневик
Замена
А. Пюндт
️️️️
А. Клинге
89'
ГОЛ! 3:2!
Ю. Бакиз
Пас отдал
А. Клинге
88'
84'
Замена
Э. Хестад
️️️️
Э. Брейвик
81'
ГОЛ! 2:2!
М. Андре Кааса
Пас отдал
Х. Стеневик
Красная карточка
Р. Оразов
78'
Замена
Р. Оразов
️️️️
Й. Андерсен
73'
Замена
Р. Эстрем
️️️️
А. Поульсен
73'
ГОЛ! 2:1!
Т. Адамсен
Пас отдал
А. Поульсен
57'
Замена
Ю. Бакиз
️️️️
А. Линд
46'
22'
ГОЛ! 1:1!
Э. Брейвик
Пас отдал
М. Эйкрем
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Т. Адамсен
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Силькеборг
1
Николай Ларсен
ВР
25
Pontus Rödin
ЦЗ
4
Педру Ганшаш
ЦЗ
2
Андреас Поульсен
ЦЗ
22
Оливер Сонне
ПЗ
8
Йеппе Андерсен
ОП
20
Mads Larsen
ЦП
6
Марк Бринк
ЦП
19
Андерс Клинге
ЦП
8
Тонни Адамсен
ЦФ
11
Александер Линд
ЦФ
Главный тренер
Кент Нильсен
Мольде
22
Альберт Посиадала
ВР
8
Матиас Фьортофт Левик
ЛЗ
45
Андерс Хагельскьер
ЦЗ
5
Вальдемар Лунд Йенсен
ЦЗ
17
Матс Меллер Дели
ЛП
10
Эмиль Брейвик
ЦП
15
Маркус Андре Кааса
ЦП
16
Кристиан Эриксен
АП
23
Магнус Эйкрем
АП
18
Халльдор Стеневик
ПВ
25
Casper Öyvann
ЦФ
Главный тренер
Эрлинг Моэ
Силькеборг
1
Jacob Pryts
ВР
1
Аске Андресен
ВР
3
Робин Эстрем
ПЗ
19
Йенс-Мартин Гаммельбю
ПЗ
10
Юнес Бакиз
ЛВ
20
Рамазан Оразов
ЦП
41
Оскар Боесен
ЦП
36
Julius Nielsen
ЦП
18
Андреас Пюндт
ЦП
33
Mads Freundlich
ЦП
Мольде
31
Оливер Петерсен
ВР
28
Якоб Карлстрем
ВР
38
Исак-Хельстад Амундсен
ЦЗ
15
Мартин Бьорнбак
ЦЗ
19
Эйрик Хауган
ЦЗ
16
Alwande Roaldsoy
ЦП
23
Sondre Milian Granaas
ЦП
5
Эйрик Хестад
ПВ
11
Aaron Olanare
ЦФ
29
Густав Нихейм
ЦФ
4-1-3-2
1
Ларсен
25
4
Ганшаш
2
Поульсен
22
Сонне
8
Андерсен
20
6
Бринк
19
Клинге
11
Линд
8
Адамсен
3-3-3-1
22
Посиадала
45
Хагельскьер
5
Лунд Йенсен
8
Левик
10
Брейвик
15
Кааса
17
Дели
18
Стеневик
23
Эйкрем
16
Эриксен
25
2
Поульсен
3
Эстрем
3
Эстрем
2
Поульсен
8
Андерсен
20
Оразов
20
Оразов
8
Андерсен
19
Клинге
18
Пюндт
18
Пюндт
19
Клинге
11
Линд
10
Бакиз
10
Бакиз
11
Линд
18
Стеневик
19
Хауган
19
Хауган
18
Стеневик
10
Брейвик
5
Хестад
5
Хестад
10
Брейвик
Остались в запасе
Силькеборг
Мольде
1
Jacob Pryts
ВР
1
Аске Андресен
ВР
19
Йенс-Мартин Гаммельбю
ПЗ
41
Оскар Боесен
ЦП
36
Julius Nielsen
ЦП
33
Mads Freundlich
ЦП
Главный тренер
Кент Нильсен
31
Оливер Петерсен
ВР
28
Якоб Карлстрем
ВР
38
Исак-Хельстад Амундсен
ЦЗ
15
Мартин Бьорнбак
ЦЗ
16
Alwande Roaldsoy
ЦП
23
Sondre Milian Granaas
ЦП
11
Aaron Olanare
ЦФ
29
Густав Нихейм
ЦФ
Главный тренер
Эрлинг Моэ
Остались в запасе
1
Jacob Pryts
ВР
1
Аске Андресен
ВР
19
Йенс-Мартин Гаммельбю
ПЗ
41
Оскар Боесен
ЦП
36
Julius Nielsen
ЦП
33
Mads Freundlich
ЦП
Остались в запасе
31
Оливер Петерсен
ВР
28
Якоб Карлстрем
ВР
38
Исак-Хельстад Амундсен
ЦЗ
15
Мартин Бьорнбак
ЦЗ
16
Alwande Roaldsoy
ЦП
23
Sondre Milian Granaas
ЦП
11
Aaron Olanare
ЦФ
29
Густав Нихейм
ЦФ
Главный тренер
Кент Нильсен
Главный тренер
Эрлинг Моэ
Статистика матча Силькеборг - Мольде
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Силькеборг
Дания. Суперлига, 16 тур
Силькеборг
- : -
29.11.2026
Орхус
Дания. Суперлига, 15 тур
Хорсенс
3 : 1
22.11.2026
Силькеборг
Дания. Суперлига, 14 тур
Силькеборг
1 : 0
06.11.2026
Люнгбю
Дания. Суперлига, 13 тур
Оденсе
4 : 1
01.11.2026
Силькеборг
Дания. Суперлига, 12 тур
Силькеборг
1 : 1
25.10.2026
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 11 тур
Сендерийск
4 : 0
18.10.2026
Силькеборг
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
Мольде
- : -
04.12.2026
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Русенборг
2 : 1
28.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Мольде
2 : 4
20.11.2026
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Сандефьорд
5 : 5
08.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Бранн
3 : 2
01.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Мольде
5 : 1
25.10.2026
Фредрикстад
Информация о матче
Главный судья:
Luka Bilbija, Bosnia & Herzegovina
Стадион:
JYSK Park, Silkeborg
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