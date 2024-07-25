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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Мольде - Силькеборг
Мольде - Силькеборг: обзор матча 25 июля 2024
Мольде
25.07.2024, четверг, 20:00
Лига Европы, 2 раунд
3 : 1
Ответный матч – 2 : 3
Завершен
Силькеборг
2'
М. Андре Кааса
45+1'
М. Эйкрем
49'
К. Эриксен
35'
А. Линд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Мольде - Силькеборг
Желтая карточка
А. Хагельскьер
90'
89'
Желтая карточка
О. Сонне
Замена
A. Olanare
️️️️
К. Эриксен
88'
72'
Желтая карточка
А. Линд
Замена
Х. Стеневик
️️️️
М. Линнес
69'
Замена
Э. Хестад
️️️️
М. Эйкрем
69'
68'
Замена
Й. Андерсен
️️️️
Р. Оразов
68'
Замена
Р. Эстрем
️️️️
А. Поульсен
50'
Желтая карточка
Т. Адамсен
ГОЛ! 3:1!
К. Эриксен
Пас отдал
М. Фьортофт Левик
49'
ГОЛ! 2:1!
М. Эйкрем
Пас отдал
К. Эриксен
45'
+1
35'
ГОЛ! 1:1!
А. Линд
Пас отдал
М. Бринк
ГОЛ! 1:0!
М. Андре Кааса
Пас отдал
М. Эйкрем
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мольде
28
Якоб Карлстрем
ВР
8
Матиас Фьортофт Левик
ЛЗ
5
Вальдемар Лунд Йенсен
ЦЗ
45
Андерс Хагельскьер
ЦЗ
25
Мартин Линнес
ПЗ
17
Матс Меллер Дели
ЛП
10
Эмиль Брейвик
ЦП
15
Маркус Андре Кааса
ЦП
16
Кристиан Эриксен
АП
23
Магнус Эйкрем
АП
25
Casper Öyvann
ЦФ
Главный тренер
Эрлинг Моэ
Силькеборг
1
Николай Ларсен
ВР
2
Андреас Поульсен
ЦЗ
4
Педру Ганшаш
ЦЗ
25
Pontus Rödin
ЦЗ
22
Оливер Сонне
ПЗ
20
Mads Larsen
ЦП
6
Марк Бринк
ЦП
7
Пелле Маттссон
ЦП
20
Рамазан Оразов
ЦП
8
Тонни Адамсен
ЦФ
11
Александер Линд
ЦФ
Главный тренер
Кент Нильсен
Мольде
31
Оливер Петерсен
ВР
28
Кристоффер Хауген
ЛЗ
19
Эйрик Хауган
ЦЗ
38
Исак-Хельстад Амундсен
ЦЗ
15
Мартин Бьорнбак
ЦЗ
18
Халльдор Стеневик
ПВ
5
Эйрик Хестад
ПВ
29
Густав Нихейм
ЦФ
11
Aaron Olanare
ЦФ
Силькеборг
1
Jacob Pryts
ВР
1
Аске Андресен
ВР
19
Йенс-Мартин Гаммельбю
ПЗ
3
Робин Эстрем
ПЗ
8
Йеппе Андерсен
ОП
18
Андреас Пюндт
ЦП
41
Оскар Боесен
ЦП
4-3-2-1
28
Карлстрем
8
Левик
5
Лунд Йенсен
45
Хагельскьер
25
Линнес
17
Дели
15
Кааса
10
Брейвик
23
Эйкрем
16
Эриксен
25
4-4-2
1
Ларсен
22
Сонне
4
Ганшаш
25
2
Поульсен
6
Бринк
7
Маттссон
20
Оразов
20
11
Линд
8
Адамсен
25
Линнес
18
Стеневик
18
Стеневик
25
Линнес
23
Эйкрем
5
Хестад
5
Хестад
23
Эйкрем
16
Эриксен
11
11
16
Эриксен
2
Поульсен
3
Эстрем
3
Эстрем
2
Поульсен
20
Оразов
8
Андерсен
8
Андерсен
20
Оразов
Остались в запасе
Мольде
Силькеборг
31
Оливер Петерсен
ВР
28
Кристоффер Хауген
ЛЗ
19
Эйрик Хауган
ЦЗ
38
Исак-Хельстад Амундсен
ЦЗ
15
Мартин Бьорнбак
ЦЗ
29
Густав Нихейм
ЦФ
Главный тренер
Эрлинг Моэ
1
Jacob Pryts
ВР
1
Аске Андресен
ВР
19
Йенс-Мартин Гаммельбю
ПЗ
18
Андреас Пюндт
ЦП
41
Оскар Боесен
ЦП
Главный тренер
Кент Нильсен
Остались в запасе
31
Оливер Петерсен
ВР
28
Кристоффер Хауген
ЛЗ
19
Эйрик Хауган
ЦЗ
38
Исак-Хельстад Амундсен
ЦЗ
15
Мартин Бьорнбак
ЦЗ
29
Густав Нихейм
ЦФ
Остались в запасе
1
Jacob Pryts
ВР
1
Аске Андресен
ВР
19
Йенс-Мартин Гаммельбю
ПЗ
18
Андреас Пюндт
ЦП
41
Оскар Боесен
ЦП
Главный тренер
Эрлинг Моэ
Главный тренер
Кент Нильсен
Статистика матча Мольде - Силькеборг
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
Мольде
- : -
04.12.2026
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Русенборг
2 : 1
28.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Мольде
2 : 4
20.11.2026
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Сандефьорд
5 : 5
08.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Бранн
3 : 2
01.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Мольде
5 : 1
25.10.2026
Фредрикстад
Силькеборг
Дания. Суперлига, 16 тур
Силькеборг
- : -
29.11.2026
Орхус
Дания. Суперлига, 15 тур
Хорсенс
3 : 1
22.11.2026
Силькеборг
Дания. Суперлига, 14 тур
Силькеборг
1 : 0
06.11.2026
Люнгбю
Дания. Суперлига, 13 тур
Оденсе
4 : 1
01.11.2026
Силькеборг
Дания. Суперлига, 12 тур
Силькеборг
1 : 1
25.10.2026
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 11 тур
Сендерийск
4 : 0
18.10.2026
Силькеборг
Информация о матче
Главный судья:
Адам Ладебек
(Висби)
Стадион:
Акер Стэдион
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