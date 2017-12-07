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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Риека - Милан
Риека - Милан: обзор матча 07 декабря 2017
Риека
07.12.2017, четверг, 21:00
Лига Европы, группа D, 6 тур
2 : 0
Завершен
Милан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Риека - Милан
78'
Желтая карточка
М. Локателли
66'
Желтая карточка
Л. Антонелли
32'
Желтая карточка
А. Силва
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Риека
13
Дарио Жупарич
ЦЗ
35
Леонард Жута
ЦЗ
23
Марко Вешович
ЦЗ
24
Домагой Павичич
ЦП
7
Боаду Максвелл Акости
ЦФ
Главный тренер
Желько Сопич
Милан
30
Марко Сторари
ВР
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
29
Габриэль Палетта
ЦЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
13
Лука Антонелли
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
5
Мануэль Локателли
ОП
21
Никколо Дзанеллато
ЦП
6
Лукас Билья
ЦП
19
Андре Силва
ЦФ
10
Патрик Кутроне
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
Риека
92
Матич Чрнич
ЦП
35
Харис Мавриас
ПП
Милан
17
Антонио Доннарумма
ВР
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
20
Иньяцио Абате
ЦЗ
18
Риккардо Монтоливо
ЦП
3-1-1
13
Жупарич
35
Жута
23
Вешович
24
Павичич
7
Акости
3-3-2-2
30
Сторари
29
Палетта
26
Романьоли
13
Антонелли
2
Калабрия
5
Локателли
25
Сапата
21
Дзанеллато
6
Билья
10
Кутроне
19
Силва
Остались в запасе
Риека
Милан
92
Матич Чрнич
ЦП
35
Харис Мавриас
ПП
Главный тренер
Желько Сопич
17
Антонио Доннарумма
ВР
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
20
Иньяцио Абате
ЦЗ
18
Риккардо Монтоливо
ЦП
Главный тренер
Рубен Аморим
Остались в запасе
92
Матич Чрнич
ЦП
35
Харис Мавриас
ПП
Остались в запасе
17
Антонио Доннарумма
ВР
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
20
Иньяцио Абате
ЦЗ
18
Риккардо Монтоливо
ЦП
Главный тренер
Желько Сопич
Главный тренер
Рубен Аморим
Статистика матча Риека - Милан
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Риека
Хорватия. Футбольная лига, 14 тур
Риека
- : -
22.11.2026
Горица
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Истра 1961
3 : 1
07.11.2026
Риека
Хорватия. Футбольная лига, 12 тур
Риека
1 : 1
01.11.2026
Вараждин
Хорватия. Футбольная лига, 11 тур
Динамо Загреб
2 : 1
27.10.2026
Риека
Хорватия. Футбольная лига, 10 тур
Рудеш
1 : 2
16.10.2026
Риека
Хорватия. Футбольная лига, 9 тур
Славен Белупо
4 : 1
11.10.2026
Риека
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Информация о матче
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