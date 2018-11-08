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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Бетис - Милан
Бетис - Милан: обзор матча 08 ноября 2018
Бетис
08.11.2018, четверг, 23:00
Лига Европы, группа F, 4 тур
1 : 1
Завершен
Милан
12'
Д. Ло Чельсо
62'
Сусо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бетис - Милан
90'
+4
Желтая карточка
А. Бертолаччи
89'
Желтая карточка
Т. Бакайоко
78'
Желтая карточка
М. Мусаккио
73'
Желтая карточка
Р. Родригес
62'
ГОЛ! 1:1!
Сусо
Желтая карточка
Д. Ло Чельсо
61'
Желтая карточка
З. Феддаль
45'
ГОЛ! 1:0!
Д. Ло Чельсо
Пас отдал
Х. Фирпо
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бетис
13
Пау Лопес
ВР
23
Хуниор Фирпо
ЛЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
3
Зухаир Феддаль
ЦЗ
37
Кристиан Тельо
ЛВ
10
Вильям Карвалью
ОП
20
Джовани Ло Чельсо
АП
20
Серхио Каналес
АП
17
Хоакин
ПВ
19
Антонио Санабрия
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Милан
25
Пепе Рейна
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
8
Тьему Бакайоко
ОП
20
Хакан Чалханоглу
ЦП
19
Франк Кессье
ЦП
10
Сусо
ПВ
10
Патрик Кутроне
ЦФ
16
Фабио Борини
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
Бетис
1
Жоэль
ВР
26
Сидней
ЦЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
14
Такаши Инуи
ЛВ
18
Андрес Гуардадо
ЦП
80
Лорен Морон
ЦФ
11
Серхио Леон
ЦФ
Милан
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
20
Иньяцио Абате
ЦЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
18
Риккардо Монтоливо
ЦП
4
Хосе Маури
ЦП
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
10
Ален Халилович
АП
4-1-3-2
13
Лопес
23
Фирпо
5
Бартра
3
Феддаль
2
Манди
10
Карвалью
37
Тельо
20
Каналес
17
Хоакин
19
Санабрия
20
Ло Чельсо
4-1-2-1-2
25
Рейна
13
Родригес
25
Сапата
37
Мусаккио
93
Лаксальт
8
Бакайоко
20
Чалханоглу
19
Кессье
10
Сусо
16
Борини
10
Кутроне
Остались в запасе
Бетис
Милан
1
Жоэль
ВР
26
Сидней
ЦЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
18
Андрес Гуардадо
ЦП
14
Такаши Инуи
ЛВ
80
Лорен Морон
ЦФ
11
Серхио Леон
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
20
Иньяцио Абате
ЦЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
18
Риккардо Монтоливо
ЦП
4
Хосе Маури
ЦП
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
10
Ален Халилович
АП
Главный тренер
Рубен Аморим
Остались в запасе
1
Жоэль
ВР
26
Сидней
ЦЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
18
Андрес Гуардадо
ЦП
14
Такаши Инуи
ЛВ
80
Лорен Морон
ЦФ
11
Серхио Леон
ЦФ
Остались в запасе
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
20
Иньяцио Абате
ЦЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
18
Риккардо Монтоливо
ЦП
4
Хосе Маури
ЦП
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
10
Ален Халилович
АП
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Главный тренер
Рубен Аморим
Статистика матча Бетис - Милан
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Слован
- : -
24.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Информация о матче
Стадион:
Бенито Вильямарин
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
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