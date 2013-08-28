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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Милан - ПСВ
Милан - ПСВ: обзор матча 28 августа 2013
Милан
28.08.2013, среда, 22:45
Лига чемпионов, 4 раунд
3 : 0
Первый матч – 1 : 1
Завершен
ПСВ
9'
К. Боатенг
55'
М. Балотелли
77'
К. Боатенг
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Милан - ПСВ
90'
+1
Желтая карточка
Й. Виллемс
Замена
Робиньо
️️️️
К. Боатенг
86'
Замена
А. Ночерино
️️️️
С. Мунтари
82'
Желтая карточка
А. Поли
79'
ГОЛ! 3:0!
К. Боатенг
Пас отдал
А. Поли
77'
Замена
А. Поли
️️️️
С. Эль-Шаарави
74'
74'
Замена
Ю. Локадия
️️️️
М. Депай
69'
Замена
О. Тойвонен
️️️️
А. Махер
Желтая карточка
М. Балотелли
62'
61'
Замена
Ф. Джозефзун
️️️️
П. Джи Сун
ГОЛ! 2:0!
М. Балотелли
Пас отдал
Ф. Мексес
55'
53'
Желтая карточка
Д. Брума
Желтая карточка
Р. Монтоливо
43'
43'
Желтая карточка
С. Схаарс
ГОЛ! 1:0!
К. Боатенг
Пас отдал
Р. Монтоливо
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Милан
32
Кристиан Аббьяти
ВР
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
5
Филипп Мексес
ЦЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
20
Иньяцио Абате
ПЗ
4
Салли Мунтари
ЛП
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
34
Найджел Де Йонг
ОП
27
Кевин-Принс Боатенг
АП
18
Риккардо Монтоливо
(К)
ПП
45
Марио Балотелли
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
ПСВ
41
Йерун Зут
ВР
15
Йетро Виллемс
ЛЗ
25
Джеффри Брума
ЦЗ
4
Карим Рекик
ЦЗ
30
Джошуа Бренет
ПЗ
6
Стейн Схаарс
ОП
23
Джорджиньо Вейналдум
(К)
ЦП
6
Адам Махер
ЦП
33
Пак Джи Сун
ПВ
9
Тим Матавж
ЦФ
10
Мемфис Депай
ЦФ
Главный тренер
Филлип Коку
Милан
32
Марко Амелия
ВР
26
Матиас Сильвестре
ЦЗ
23
Антонио Ночерино
ЦП
15
Андреа Поли
ЦП
18
Урби Эмануэльсон
ЦП
70
Робиньо
ЦФ
99
М'Байе Ньянг
ЦФ
ПСВ
22
Пжемислав Тытонь
ВР
25
Занка
ЦЗ
4
Сантьяго Ариас
ПЗ
20
Йоррит Хендрикс
ОП
11
Ола Тойвонен
ЦП
8
Флориан Джозефзун
ПВ
9
Юрген Локадия
ЦФ
4-1-2-2-1
32
Аббьяти
22
Де Шильо
25
Сапата
5
Мексес
20
Абате
34
Де Йонг
4
Мунтари
18
Монтоливо
92
Эль-Шаарави
27
Боатенг
45
Балотелли
4-1-2-1-2
41
Зут
30
Бренет
25
Брума
4
Рекик
15
Виллемс
6
Схаарс
23
Вейналдум
6
Махер
33
Пак Джи Сун
10
Депай
9
Матавж
4
Мунтари
23
Ночерино
23
Ночерино
4
Мунтари
92
Эль-Шаарави
15
Поли
15
Поли
92
Эль-Шаарави
27
Боатенг
70
Робиньо
70
Робиньо
27
Боатенг
6
Махер
11
Тойвонен
11
Тойвонен
6
Махер
33
Пак Джи Сун
8
Джозефзун
8
Джозефзун
33
Пак Джи Сун
10
Депай
9
Локадия
9
Локадия
10
Депай
Остались в запасе
Милан
ПСВ
32
Марко Амелия
ВР
26
Матиас Сильвестре
ЦЗ
18
Урби Эмануэльсон
ЦП
99
М'Байе Ньянг
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
22
Пжемислав Тытонь
ВР
25
Занка
ЦЗ
4
Сантьяго Ариас
ПЗ
20
Йоррит Хендрикс
ОП
Главный тренер
Филлип Коку
Остались в запасе
32
Марко Амелия
ВР
26
Матиас Сильвестре
ЦЗ
18
Урби Эмануэльсон
ЦП
99
М'Байе Ньянг
ЦФ
Остались в запасе
22
Пжемислав Тытонь
ВР
25
Занка
ЦЗ
4
Сантьяго Ариас
ПЗ
20
Йоррит Хендрикс
ОП
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Главный тренер
Филлип Коку
Статистика матча Милан - ПСВ
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
НЕК
- : -
21.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Камбур
2 : 5
08.11.2026
ПСВ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
ПСВ
7 : 0
31.10.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
ПСВ
1 : 1
25.10.2026
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
0 : 1
20.10.2026
ПСВ
Информация о матче
Главный судья:
Марк Клаттенбург
(Ньюкасл-апон-Тайн)
Стадион:
Джузеппе Меацца
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол" 22:30 (прямая)
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