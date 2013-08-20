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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
ПСВ - Милан
ПСВ - Милан: обзор матча 20 августа 2013
ПСВ
20.08.2013, вторник, 22:45
Лига чемпионов, 4 раунд
1 : 1
Ответный матч – 0 : 3
Завершен
Милан
60'
Т. Матавж
15'
С. Эль-Шаарави
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ПСВ - Милан
Замена
О. Хильемарк
️️️️
С. Схаарс
89'
84'
Замена
М. Ньянг
️️️️
К. Боатенг
78'
Замена
А. Поли
️️️️
Н. Де Йонг
Замена
Ю. Локадия
️️️️
Т. Матавж
76'
70'
Желтая карточка
М. Балотелли
Замена
Ф. Джозефзун
️️️️
П. Джи Сун
68'
63'
Желтая карточка
С. Мунтари
ГОЛ! 1:1!
Т. Матавж
60'
Желтая карточка
А. Махер
45'
+1
38'
Желтая карточка
К. Боатенг
15'
ГОЛ! 0:1!
С. Эль-Шаарави
Пас отдал
И. Абате
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСВ
41
Йерун Зут
ВР
15
Йетро Виллемс
ЛЗ
4
Карим Рекик
ЦЗ
25
Джеффри Брума
ЦЗ
30
Джошуа Бренет
ПЗ
6
Стейн Схаарс
ОП
6
Адам Махер
ЦП
23
Джорджиньо Вейналдум
(К)
ЦП
33
Пак Джи Сун
ПВ
10
Мемфис Депай
ЦФ
9
Тим Матавж
ЦФ
Главный тренер
Филлип Коку
Милан
32
Кристиан Аббьяти
ВР
18
Урби Эмануэльсон
ЛЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
5
Филипп Мексес
ЦЗ
20
Иньяцио Абате
ПЗ
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
34
Найджел Де Йонг
ОП
4
Салли Мунтари
ЦП
18
Риккардо Монтоливо
(К)
ЦП
27
Кевин-Принс Боатенг
АП
45
Марио Балотелли
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
ПСВ
22
Пжемислав Тытонь
ВР
25
Занка
ЦЗ
4
Сантьяго Ариас
ПЗ
7
Оскар Хильемарк
ЦП
11
Ола Тойвонен
ЦП
8
Флориан Джозефзун
ПВ
9
Юрген Локадия
ЦФ
Милан
32
Марко Амелия
ВР
19
Кевин Констан
ЛЗ
5
Кристиан Дзаккардо
ПЗ
15
Андреа Поли
ЦП
23
Антонио Ночерино
ЦП
37
Андреа Петанья
ЦФ
99
М'Байе Ньянг
ЦФ
4-1-2-1-2
41
Зут
15
Виллемс
4
Рекик
25
Брума
30
Бренет
6
Схаарс
6
Махер
23
Вейналдум
33
Пак Джи Сун
9
Матавж
10
Депай
4-1-2-2-1
32
Аббьяти
20
Абате
25
Сапата
5
Мексес
18
Эмануэльсон
34
Де Йонг
4
Мунтари
18
Монтоливо
27
Боатенг
92
Эль-Шаарави
45
Балотелли
6
Схаарс
7
Хильемарк
7
Хильемарк
6
Схаарс
33
Пак Джи Сун
8
Джозефзун
8
Джозефзун
33
Пак Джи Сун
9
Матавж
9
Локадия
9
Локадия
9
Матавж
34
Де Йонг
15
Поли
15
Поли
34
Де Йонг
27
Боатенг
99
Ньянг
99
Ньянг
27
Боатенг
Остались в запасе
ПСВ
Милан
22
Пжемислав Тытонь
ВР
25
Занка
ЦЗ
4
Сантьяго Ариас
ПЗ
11
Ола Тойвонен
ЦП
Главный тренер
Филлип Коку
32
Марко Амелия
ВР
19
Кевин Констан
ЛЗ
5
Кристиан Дзаккардо
ПЗ
23
Антонио Ночерино
ЦП
37
Андреа Петанья
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Остались в запасе
22
Пжемислав Тытонь
ВР
25
Занка
ЦЗ
4
Сантьяго Ариас
ПЗ
11
Ола Тойвонен
ЦП
Остались в запасе
32
Марко Амелия
ВР
19
Кевин Констан
ЛЗ
5
Кристиан Дзаккардо
ПЗ
23
Антонио Ночерино
ЦП
37
Андреа Петанья
ЦФ
Главный тренер
Филлип Коку
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Статистика матча ПСВ - Милан
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
НЕК
- : -
21.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Камбур
2 : 5
08.11.2026
ПСВ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
ПСВ
7 : 0
31.10.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
ПСВ
1 : 1
25.10.2026
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
0 : 1
20.10.2026
ПСВ
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Информация о матче
Главный судья:
Чунейт Чакир
(Стамбул)
Стадион:
Филипс
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол 2" 22:30 (прямая)
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