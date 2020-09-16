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Мидтьюлланд - Янг Бойз
Мидтьюлланд - Янг Бойз: обзор матча 16 сентября 2020
Мидтьюлланд
16.09.2020, среда, 21:30
Лига чемпионов, 3 раунд
3 : 0
Завершен
Янг Бойз
51'
Ж. Лефор (АГ)
62'
А. Дрейер
84'
А. Мабиль
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мидтьюлланд - Янг Бойз
ГОЛ! 3:0!
А. Мабиль
84'
Замена
Эвандер
️️️️
А. Дрейер
84'
Замена
Ж. Брумадо
️️️️
С. Каба
78'
Желтая карточка
Э. Святченко
76'
76'
Желтая карточка
К. Фасснахт
66'
Замена
Джордан
️️️️
М. Нгамале
66'
Замена
М. Шпильманн
️️️️
М. Сулеймани
ГОЛ! 2:0!
А. Дрейер
Пас отдал
С. Каба
62'
Замена
П. Систо
️️️️
Б. Краев
62'
59'
Желтая карточка
М. Эбишер
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Ж. Лефор
Пас отдал
А. Дрейер
51'
Желтая карточка
Ф. Ониика
41'
Желтая карточка
С. Каба
31'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мидтьюлланд
1
Йеспер Хансен
ВР
2
Джоэл Андерссон
ЦЗ
28
Эрик Святченко
ЦЗ
24
Александр Шольц
ЦЗ
29
Паулиньо
ЦЗ
2
Йенс-Люс Каюсте
ОП
16
Фрэнк Ониика
ЦП
23
Божидар Краев
ЦП
11
Авер Мабиль
ЦП
10
Андерс Дрейер
ПВ
9
Сори Каба
ЦФ
Главный тренер
Томас Томасберг
Янг Бойз
16
Давид фон Бальмус
ВР
21
Жордан Лефор
ЛЗ
28
Фабиан Лустенбергер
ЦЗ
5
Мохамед Камара
ЦЗ
30
Сильвен Хефти
ПЗ
10
Миралем Сулеймани
ЛП
13
Муми Нгамале
ЛВ
35
Кристофер Мартинс
ОП
20
Михел Эбишер
ЦП
16
Кристиан Фасснахт
ПП
17
Жан-Пьер Нсаме
ЦФ
Главный тренер
Херардо Сеоане
Мидтьюлланд
31
Миккел Андерсен
ВР
27
Дион Коолс
ЦЗ
4
Маньрекар Джеймс
ЦП
10
Эвандер
ЦП
23
Микаэл Андерсон
ЦП
77
Пионе Систо
ЦП
74
Жуниор Брумадо
ЦФ
Янг Бойз
91
Гийом Февр
ВР
15
Седрик Зесигер
ЦЗ
23
Квентин Масейрас
ПЗ
4
Венсан Сьерро
ЦП
7
Марвин Шпильманн
ЦП
9
Джордан
ЦФ
10
Феликс Мамбимби
ЦФ
4-1-3-1-1
1
Хансен
2
Андерссон
24
Шольц
29
Паулиньо
28
Святченко
2
Каюсте
16
Ониика
23
Краев
11
Мабиль
10
Дрейер
9
Каба
4-1-3-1-1
16
фон Бальмус
30
Хефти
28
Лустенбергер
5
Камара
21
Лефор
35
Мартинс
16
Фасснахт
20
Эбишер
10
Сулеймани
13
Нгамале
17
Нсаме
10
Дрейер
10
Эвандер
10
Эвандер
10
Дрейер
23
Краев
77
Систо
77
Систо
23
Краев
9
Каба
74
Брумадо
74
Брумадо
9
Каба
10
Сулеймани
7
Шпильманн
7
Шпильманн
10
Сулеймани
13
Нгамале
9
Джордан
9
Джордан
13
Нгамале
Остались в запасе
Мидтьюлланд
Янг Бойз
31
Миккел Андерсен
ВР
27
Дион Коолс
ЦЗ
4
Маньрекар Джеймс
ЦП
23
Микаэл Андерсон
ЦП
Главный тренер
Томас Томасберг
23
Квентин Масейрас
ПЗ
91
Гийом Февр
ВР
15
Седрик Зесигер
ЦЗ
4
Венсан Сьерро
ЦП
10
Феликс Мамбимби
ЦФ
Главный тренер
Херардо Сеоане
Остались в запасе
31
Миккел Андерсен
ВР
27
Дион Коолс
ЦЗ
4
Маньрекар Джеймс
ЦП
23
Микаэл Андерсон
ЦП
Остались в запасе
23
Квентин Масейрас
ПЗ
91
Гийом Февр
ВР
15
Седрик Зесигер
ЦЗ
4
Венсан Сьерро
ЦП
10
Феликс Мамбимби
ЦФ
Главный тренер
Томас Томасберг
Главный тренер
Херардо Сеоане
Статистика матча Мидтьюлланд - Янг Бойз
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Мидтьюлланд
Лига конференций, 4 тур
Пафос
- : -
26.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 15 тур
Брондбю
0 : 2
23.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 14 тур
Мидтьюлланд
2 : 2
08.11.2026
Сендерийск
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Дания. Суперлига, 13 тур
Нордшелланд
2 : 3
01.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 12 тур
Мидтьюлланд
3 : 2
25.10.2026
Люнгбю
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Сьон
- : -
29.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Янг Бойз
3 : 2
21.11.2026
Тун
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Люцерн
2 : 3
07.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Янг Бойз
3 : 5
01.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Янг Бойз
2 : 0
24.10.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Грассхоппер
0 : 2
11.10.2026
Янг Бойз
Информация о матче
Стадион:
МКХ Арена
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