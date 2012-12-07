Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Рапид - Металлист
Рапид - Металлист: обзор матча 07 декабря 2012
Рапид
07.12.2012, пятница, 00:05
Лига Европы, группа K, 6 тур
1 : 0
Завершен
Металлист
13'
Д. Алар
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рапид - Металлист
Желтая карточка
Л. Кенигсхофер
90'
+2
Замена
Т. Бойд
️️️️
Д. Алар
76'
72'
Замена
Эдмар
️️️️
Фининьо
Замена
К. Драцан
️️️️
К. Триммель
63'
Замена
Ш. Куловиц
️️️️
Д. Видра
46'
Красная карточка
Х. Пихлер
44'
35'
Желтая карточка
Фининьо
ГОЛ! 1:0!
Д. Алар
Пас отдал
К. Триммель
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рапид
31
Лукас Кенигсхофер
ВР
35
Жерсон
ЦЗ
13
Харальд Пихлер
ЦЗ
17
Михаэль Шимпельсбергер
ЦЗ
4
Томас Шраммель
ЦЗ
6
Марио Зоннляйтнер
ЦЗ
28
Кристофер Триммель
ПЗ
5
Доминик Видра
ЦП
6
Маркус Хейккинен
ПП
9
Гуидо Бургшталлер
ЦФ
19
Дени Алар
ЦФ
Главный тренер
Петер Шоттель
Металлист
29
Александр Горяинов
ВР
13
Фининьо
ЛЗ
6
Марко Торсильери
ЦЗ
18
Папа Гуйе
ЦЗ
3
Кристиан Вильягра
ПЗ
7
Хосе Соса
ЦП
29
Себастьян Бланко
ЦП
19
Хуан Мануэль Торрес
ЦП
10
Марлос
ПВ
9
Джонатан Кристальдо
ЦФ
11
Виллиан
ЦФ
Рапид
1
Ян Новота
ВР
14
Маркус Кацер
ЛЗ
19
Кристофер Драцан
ЦП
7
Штефан Куловиц
ЦП
21
Луис Шауб
ЦП
13
Терренс Бойд
ЦФ
11
Лукаш Грозурек
ЦФ
Металлист
75
Артур Денчук
ВР
19
Сергей Пшеничных
ЛЗ
2
Александр Азацкий
ЦЗ
5
Олег Шелаев
ОП
82
Павел Ребенок
ЦП
8
Эдмар
ЦП
11
Вячеслав Шарпар
ЦП
3-2-2-2
31
Кенигсхофер
17
Шимпельсбергер
4
Шраммель
6
Зоннляйтнер
13
Пихлер
28
Триммель
5
Видра
6
Хейккинен
19
Алар
9
Бургшталлер
4-3-1-2
29
Горяинов
3
Вильягра
6
Торсильери
18
Гуйе
13
Фининьо
7
Соса
29
Бланко
19
Торрес
10
Марлос
11
Виллиан
9
Кристальдо
28
Триммель
19
Драцан
19
Драцан
28
Триммель
5
Видра
7
Куловиц
7
Куловиц
5
Видра
19
Алар
13
Бойд
13
Бойд
19
Алар
13
Фининьо
8
Эдмар
8
Эдмар
13
Фининьо
Остались в запасе
Рапид
Металлист
1
Ян Новота
ВР
14
Маркус Кацер
ЛЗ
21
Луис Шауб
ЦП
11
Лукаш Грозурек
ЦФ
Главный тренер
Петер Шоттель
2
Александр Азацкий
ЦЗ
75
Артур Денчук
ВР
19
Сергей Пшеничных
ЛЗ
5
Олег Шелаев
ОП
82
Павел Ребенок
ЦП
11
Вячеслав Шарпар
ЦП
Остались в запасе
1
Ян Новота
ВР
14
Маркус Кацер
ЛЗ
21
Луис Шауб
ЦП
11
Лукаш Грозурек
ЦФ
Остались в запасе
2
Александр Азацкий
ЦЗ
75
Артур Денчук
ВР
19
Сергей Пшеничных
ЛЗ
5
Олег Шелаев
ОП
82
Павел Ребенок
ЦП
11
Вячеслав Шарпар
ЦП
Главный тренер
Петер Шоттель
Статистика матча Рапид - Металлист
1
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Рапид
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Грацер
- : -
21.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рапид
6 : 0
06.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Аустрия
0 : 2
01.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Рапид
5 : 1
24.10.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рапид
3 : 1
16.10.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 8 тур
ЛАСК
0 : 2
11.10.2026
Рапид
Металлист
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Металлист
0 : 3
04.06.2023
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Металлист
1 : 2
29.05.2023
Минай
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Кривбасс
2 : 0
25.05.2023
Металлист
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Харьков
2 : 0
21.05.2023
Металлист
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Металлист
0 : 5
14.05.2023
Заря
Информация о матче
Главный судья:
Ханнес Каасик
(Таллин)
Стадион:
Герхард Ханаппи
Новости команд
Все
Рапид
Металлист
Игрок Венгрии осудил Украину за агрессию
27 сентября
3
«Рапид» – «Хартс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 августа 2026
26 августа
«Рапид» – «Хартс»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
25 августа
«Хартс» – «Рапид Вена»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
19 августа
«Рапид» – «Пайде»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 августа 2026
12 августа
Игрок Венгрии осудил Украину за агрессию
27 сентября
3
«Рапид» – «Хартс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 августа 2026
26 августа
«Рапид» – «Хартс»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
25 августа
«Хартс» – «Рапид Вена»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
19 августа
«Рапид» – «Пайде»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 августа 2026
12 августа
Исполнилось 35 лет легендарному голу Мостового, когда он поиздевался над защитниками «Металлиста»
2025.04.21 18:07
14
Экс-защитник «Зенита» Ракицкий сыграл за «Металлист» в товарищеском матче
2022.03.28 12:30
6
Девушка экс-игрока «Металлиста» Кристальдо показала следы избиения футболистом
2019.11.29 19:24
12
Кулаков – после гола «Локомотиву»: «Последний раз забивал пять лет назад в «Металлисте»
2018.11.23 23:58
1
Бывший хавбек «Металлиста» может перейти в «Виторию»
2017.01.08 10:44
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+