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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Заря - Манчестер Юнайтед
Заря - Манчестер Юнайтед: обзор матча 08 декабря 2016
Заря
08.12.2016, четверг, 21:00
Лига Европы, группа A, 6 тур
0 : 2
Завершен
Манчестер Юнайтед
48'
Г. Мхитарян
88'
З. Ибрагимович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Заря - Манчестер Юнайтед
90'
Желтая карточка
Э. Байи
88'
ГОЛ! 0:2!
З. Ибрагимович
Пас отдал
П. Погба
85'
Замена
Т. Фосу-Менса
️️️️
Г. Мхитарян
83'
Желтая карточка
А. Эррера
Замена
Д. Липартия
️️️️
Ж. Любенович
72'
70'
Замена
М. Феллайни
️️️️
У. Руни
65'
Замена
Д. Лингард
️️️️
Х. Мата
Замена
Д. Гречишкин
️️️️
И. Харатин
57'
Замена
Э. Деннис
️️️️
Д. Безбородько
54'
48'
ГОЛ! 0:1!
Г. Мхитарян
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Заря
91
Игорь Левченко
ВР
39
Евгений Опанасенко
ЦЗ
2
Артем Сухоцкий
ЦЗ
3
Михаил Сиваков
ЦЗ
13
Рафаэль Форстер
ЦЗ
20
Александр Караваев
ПЗ
7
Иван Петряк
ЛВ
4
Игорь Чайковский
ОП
14
Игорь Харатин
ОП
22
Желько Любенович
ЦП
21
Денис Безбородько
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Манчестер Юнайтед
44
Серхио Ромеро
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
17
Дейли Блинд
ЛЗ
5
Маркос Рохо
ЦЗ
3
Эрик Байи
ЦЗ
22
Генрих Мхитарян
ЦП
8
Поль Погба
ЦП
32
Уэйн Руни
АП
64
Хуан Мата
АП
21
Андер Эррера
ПП
11
Златан Ибрагимович
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Заря
16
Алексей Шевченко
ВР
44
Вячеслав Чечер
ЦЗ
24
Дмитрий Гречишкин
ЦП
11
Паулиньо
ЦФ
10
Владислав Кулач
ЦФ
13
Джаба Липартия
ЦФ
17
Эммануэль Деннис
ЦФ
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
4
Фил Джонс
ЦЗ
27
Тимоти Фосу-Менса
ПЗ
77
Джесси Лингард
ЛВ
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
25
Маруан Феллайни
ЦП
9
Антони Марсьяль
ЦФ
3-4-1-1-1
91
Левченко
2
Сухоцкий
3
Сиваков
13
Форстер
39
Опанасенко
4
Чайковский
14
Харатин
20
Караваев
22
Любенович
7
Петряк
21
Безбородько
4-3-2-1
44
Ромеро
15
Янг
5
Рохо
3
Байи
17
Блинд
21
Эррера
8
Погба
22
Мхитарян
32
Руни
64
Мата
11
Ибрагимович
14
Харатин
24
Гречишкин
24
Гречишкин
14
Харатин
22
Любенович
13
Липартия
13
Липартия
22
Любенович
21
Безбородько
17
Деннис
17
Деннис
21
Безбородько
22
Мхитарян
27
Фосу-Менса
27
Фосу-Менса
22
Мхитарян
32
Руни
25
Феллайни
25
Феллайни
32
Руни
64
Мата
77
Лингард
77
Лингард
64
Мата
Остались в запасе
Заря
Манчестер Юнайтед
16
Алексей Шевченко
ВР
44
Вячеслав Чечер
ЦЗ
11
Паулиньо
ЦФ
10
Владислав Кулач
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
43
Давид Де Хеа
ВР
4
Фил Джонс
ЦЗ
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
9
Антони Марсьяль
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Остались в запасе
16
Алексей Шевченко
ВР
44
Вячеслав Чечер
ЦЗ
11
Паулиньо
ЦФ
10
Владислав Кулач
ЦФ
Остались в запасе
43
Давид Де Хеа
ВР
4
Фил Джонс
ЦЗ
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
9
Антони Марсьяль
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Главный тренер
Жозе Моуринью
Статистика матча Заря - Манчестер Юнайтед
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
5
Матчи команд
Заря
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
- : -
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Заря
1 : 2
08.11.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Заря
1 : 0
02.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Заря
2 : 1
17.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Левый берег
1 : 3
12.10.2026
Заря
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Информация о матче
Главный судья:
Томаш Богнар
Стадион:
Черноморец
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 1
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