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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Манчестер Юнайтед - Шахтер
Манчестер Юнайтед - Шахтер: обзор матча 10 декабря 2013
Манчестер Юнайтед
10.12.2013, вторник, 23:45
Лига чемпионов, группа A, 6 тур
1 : 0
Завершен
Шахтер
67'
Ф. Джонс
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Юнайтед - Шахтер
87'
Замена
Ф. Феррейра
️️️️
Л. Адриано
Замена
Л. Валенсия
️️️️
А. Бюттнер
86'
80'
Желтая карточка
А. Кучер
79'
Замена
Фернандо
️️️️
Фред
76'
Желтая карточка
Д. Срна
Желтая карточка
Т. Клеверли
75'
Желтая карточка
А. Бюттнер
69'
ГОЛ! 1:0!
Ф. Джонс
Пас отдал
Р. ван Перси
67'
63'
Замена
Бернард
️️️️
Тайсон
Замена
Р. ван Перси
️️️️
Э. Янг
62'
Замена
Т. Клеверли
️️️️
Р. Гиггз
61'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
28
Александр Бюттнер
ЛЗ
15
Эшли Янг
ЛЗ
35
Джонни Эванс
ЦЗ
5
Рио Фердинанд
ЦЗ
2
Рафаэл
ПЗ
11
Райан Гиггз
ЦП
4
Фил Джонс
ЦП
10
Синдзи Кагава
АП
24
Аднан Янузай
ПВ
32
Уэйн Руни
(К)
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Шахтер
30
Андрей Пятов
ВР
13
Вячеслав Шевчук
ЛЗ
50
Александр Кучер
ЦЗ
44
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
33
Дарио Срна
(К)
ПЗ
11
Дуглас Коста
ЛВ
11
Тайсон
ЛВ
7
Фред
ОП
27
Тарас Степаненко
ОП
11
Алекс Тейшейра
АП
4
Луис Адриано
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Манчестер Юнайтед
1
Андерс Линдегаард
ВР
17
Нани
ЛВ
8
Том Клеверли
ЦП
28
Андерсон
ЦП
25
Луис-Антонио Валенсия
ПП
32
Робин ван Перси
ЦФ
14
Чичарито
ЦФ
Шахтер
1
Антон Каниболоцкий
ВР
27
Сергей Кривцов
ЦЗ
11
Бернард
ЛВ
20
Фернандо
ОП
3
Томаш Хюбшман
ЦП
14
Факундо Феррейра
ЦФ
9
Эдуардо
ЦФ
3-2-2-2-1
43
Де Хеа
28
Бюттнер
35
Эванс
5
Фердинанд
15
Янг
2
Рафаэл
11
Гиггз
4
Джонс
10
Кагава
24
Янузай
32
Руни
4-2-3-1
30
Пятов
33
Срна
50
Кучер
44
Ракицкий
13
Шевчук
7
Фред
27
Степаненко
11
Коста
11
Тейшейра
11
Тайсон
4
Адриано
11
Гиггз
8
Клеверли
8
Клеверли
11
Гиггз
28
Бюттнер
25
Валенсия
25
Валенсия
28
Бюттнер
15
Янг
32
ван Перси
32
ван Перси
15
Янг
7
Фред
20
Фернандо
20
Фернандо
7
Фред
11
Тайсон
11
Бернард
11
Бернард
11
Тайсон
4
Адриано
14
Феррейра
14
Феррейра
4
Адриано
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Шахтер
1
Андерс Линдегаард
ВР
28
Андерсон
ЦП
17
Нани
ЛВ
14
Чичарито
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
1
Антон Каниболоцкий
ВР
27
Сергей Кривцов
ЦЗ
3
Томаш Хюбшман
ЦП
9
Эдуардо
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Остались в запасе
1
Андерс Линдегаард
ВР
28
Андерсон
ЦП
17
Нани
ЛВ
14
Чичарито
ЦФ
Остались в запасе
1
Антон Каниболоцкий
ВР
27
Сергей Кривцов
ЦЗ
3
Томаш Хюбшман
ЦП
9
Эдуардо
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Главный тренер
Мирча Луческу
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Шахтер
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
- : -
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
1 : 0
21.10.2026
Шахтер
Информация о матче
Главный судья:
Милорад Мажич
(Врбас)
Стадион:
Олд Траффорд
Где смотреть матч:
"Спорт Хит" 23:30 (прямая)
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