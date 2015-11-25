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Лига чемпионов 2026/2027
Манчестер Юнайтед - ПСВ
Манчестер Юнайтед - ПСВ: обзор матча 25 ноября 2015
Манчестер Юнайтед
25.11.2015, среда, 22:45
Лига чемпионов, группа B, 5 тур
0 : 0
Завершен
ПСВ
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Юнайтед - ПСВ
Желтая карточка
Д. Лингард
90'
+3
90'
+3
Желтая карточка
С. Ариас
Замена
Х. Мата
️️️️
М. Дармиан
85'
82'
Желтая карточка
Л. де Йонг
60'
Замена
Н. Изима-Мирен
️️️️
Й. Хендрикс
Замена
Э. Янг
️️️️
М. Депай
59'
Замена
М. Феллайни
️️️️
Б. Швайнштайгер
58'
18'
Замена
Г. Перейро
️️️️
Л. Нарсинг
17'
Травма
Л. Нарсинг
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
5
Маркос Рохо
ЛЗ
17
Дейли Блинд
ЛЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
77
Джесси Лингард
ЛВ
9
Антони Марсьяль
ЛВ
31
Бастиан Швайнштайгер
ОП
14
Морган Шнейдерлен
ОП
10
Мемфис Депай
ЦФ
32
Уэйн Руни
(К)
ЦФ
Главный тренер
Луи ван Гаал
ПСВ
41
Йерун Зут
ВР
15
Эктор Морено
ЦЗ
25
Джеффри Брума
ЦЗ
30
Джошуа Бренет
ПЗ
4
Сантьяго Ариас
ПЗ
20
Йоррит Хендрикс
ОП
18
Андрес Гуардадо
ЦП
24
Дэйви Проппер
ЦП
26
Люк де Йонг
(К)
ЦФ
9
Юрген Локадия
ЦФ
7
Лусиано Нарсинг
ЦФ
Главный тренер
Филлип Коку
Манчестер Юнайтед
44
Серхио Ромеро
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
25
Маруан Феллайни
ЦП
64
Хуан Мата
АП
8
Андреас Перейра
АП
21
Джеймс Уилсон
ЦФ
ПСВ
22
Ремко Пасвер
ВР
7
Симон Поульсен
ЦЗ
77
Николя Изима-Мирен
ЦЗ
6
Адам Махер
ЦП
26
Гастон Перейро
ЦП
6
Стейн Схаарс
ЦП
34
Стевен Бергвейн
ЦФ
4-2-2-2
43
Де Хеа
17
Блинд
5
Рохо
6
Смоллинг
36
Дармиан
31
Швайнштайгер
14
Шнейдерлен
9
Марсьяль
77
Лингард
32
Руни
10
Депай
4-1-2-3
41
Зут
4
Ариас
15
Морено
25
Брума
30
Бренет
20
Хендрикс
18
Гуардадо
24
Проппер
7
Нарсинг
9
Локадия
26
де Йонг
10
Депай
15
Янг
15
Янг
10
Депай
31
Швайнштайгер
25
Феллайни
25
Феллайни
31
Швайнштайгер
36
Дармиан
64
Мата
64
Мата
36
Дармиан
20
Хендрикс
77
Изима-Мирен
77
Изима-Мирен
20
Хендрикс
7
Нарсинг
26
Перейро
26
Перейро
7
Нарсинг
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
ПСВ
44
Серхио Ромеро
ВР
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
8
Андреас Перейра
АП
21
Джеймс Уилсон
ЦФ
Главный тренер
Луи ван Гаал
22
Ремко Пасвер
ВР
7
Симон Поульсен
ЦЗ
6
Адам Махер
ЦП
6
Стейн Схаарс
ЦП
34
Стевен Бергвейн
ЦФ
Главный тренер
Филлип Коку
Остались в запасе
44
Серхио Ромеро
ВР
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
8
Андреас Перейра
АП
21
Джеймс Уилсон
ЦФ
Остались в запасе
22
Ремко Пасвер
ВР
7
Симон Поульсен
ЦЗ
6
Адам Махер
ЦП
6
Стейн Схаарс
ЦП
34
Стевен Бергвейн
ЦФ
Главный тренер
Луи ван Гаал
Главный тренер
Филлип Коку
Статистика матча Манчестер Юнайтед - ПСВ
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
НЕК
- : -
21.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Камбур
2 : 5
08.11.2026
ПСВ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
ПСВ
7 : 0
31.10.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
ПСВ
1 : 1
25.10.2026
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
0 : 1
20.10.2026
ПСВ
Информация о матче
Главный судья:
Павел Краловец
(Домажлице)
Стадион:
Олд Траффорд
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол
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